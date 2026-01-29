RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3146314731483149
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:23

  Дюрі-бачі написав:Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.

То мабуть видане Свідєтєльство о рождєніі, лугандон.
А є письмова відмова без персональних даних?
Water
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:29

Water так воно видане років 6 тому, коли Рубіжне ще все було не окуповане.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5864
З нами з: 29.07.22
Подякував: 930 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:42

  Дюрі-бачі написав:Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.

Місце народження не зміниться від того що їх зареєструють в Закарпатті
А якого їм взагалі свідоцтво про народження? Паспорту недостатньо?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37284
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:46

Панове!
Не плутайте різні речі:
- місце народження (яке змінити ніяк неможливо і що не тягне за собою практично ніяких наслідків. В мене є декілька приятелів з місцем народження Німеччина (ГДР) або країни Африки, і що - вони стали німцями чи кенійцями?);
- місце реєстрації адреси проживання.

Те, що людина виїхала чи 6 років тому, чи 3, чи 1 з міста Рубіжне нічого не означає крім того, що є зареєстрованим - тобто фактичним (!) місцем проживання станом на 29.01.2026 саме місце Рубіжне, тобто де факто для країни ЄС не є Україною.
Ось в цьому і проблема.
За українськими законами та законами практично всіх країн світу людина повинна змінити своє місце реєстрації на протязі певного (короткого, наприклад, 20 днів) терміну за фактичною адресою проживання.

Ну як ми бачимо, не всі виконують закони.
Ну що ж тут поробиш; колись привчаться.
Колись почнуть виконувати закони.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11747
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4142 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:49

  Дюрі-бачі написав:Water так воно видане років 6 тому, коли Рубіжне ще все було не окуповане.

Тобто, там написано Рубіжне Україна?
Школа до цього питання не має ніякого відношення, це міграційна. Він жеш в якомусть статусі в Чехії перебуває?
Ось і подаєш чеські документи.
Ну і також письмова відмова від школи?
Канєшно, школа може шось таке ляпнуть, IMHO, але тільки на словах, гадаю вони самі не зрозуміли шо їм сказали.
Востаннє редагувалось Water в Чет 29 січ, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:51

  akurt написав:За українськими законами та законами практично всіх країн світу людина повинна змінити своє місце реєстрації на протязі певного (короткого, наприклад, 20 днів) терміну за фактичною адресою проживання.

Так він і зареєстрований у Чехії крапка
Water
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:54

  rjkz написав:Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй.

Пардон, нет желания 50 минут слушать. Там про то, что его позицию заменили ИИ? В моей работе он какую-то часть, наверное, сможет упростить. Но до полного замещения еще очень далеко. Нужно не просто сложить табличку или красивый график из имеющихся данных, а еще эти данные собрать из разных систем и от разных людей, увидеть (а скорее почувствовать) и предвидеть ошибки, дать рекомендации и т.д.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04

  akurt написав:Панове!
Не плутайте різні речі:
- місце народження (яке змінити ніяк неможливо і що не тягне за собою практично ніяких наслідків. В мене є декілька приятелів з місцем народження Німеччина (ГДР) або країни Африки, і що - вони стали німцями чи кенійцями?);
- місце реєстрації адреси проживання.

Те, що людина виїхала чи 6 років тому, чи 3, чи 1 з міста Рубіжне нічого не означає крім того, що є зареєстрованим - тобто фактичним (!) місцем проживання станом на 29.01.2026 саме місце Рубіжне, тобто де факто для країни ЄС не є Україною.
Ось в цьому і проблема.
За українськими законами та законами практично всіх країн світу людина повинна змінити своє місце реєстрації на протязі певного (короткого, наприклад, 20 днів) терміну за фактичною адресою проживання.

Ну як ми бачимо, не всі виконують закони.
Ну що ж тут поробиш; колись привчаться.
Колись почнуть виконувати закони.

А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?
для регистрации нужен пакет документов , а для м 18-60 ещё и отметка из тцк и сп :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:12

  Water написав:Так він і зареєстрований у Чехії крапка

Ви ж бачите, що іде у дописі пана Дюрі-бачі плутанина юридичних понять:
  Дюрі-бачі написав:Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.


Від того, що пан Дюрі-бачі зареєстрував маму та дитину в Закарпатті НЕ змінилися:
- стать мами;
- стать дитини;
- місце народження дитини.

Змінилася адреса реєстрації мами та дитини в Україні - людей, які просять тимчасовий прихисток та інші соціальні функції в Чехії.

Вся ця історія спонукає наших людей замислитися та ретельно перевірити - і не тільки перевірити прямо зараз:
- терміни дії паспортів;
- Свідоцтво про шлюб - зразка "Україна", а не УРСР. Замовити в РАГС нове - зразка "Україна".
- На Свідоцтво про шлюб: проставити апостиль.
- Свідоцтво про народження - зразка Україна - особливо для дітей - обов"язково (!) з апостилем.

Бажано - дуже бажано - зробити переклад Свідоцтва про народження дитини на англійську мову та завірити нотаріально. В деяких випадках (в деяких країнах) збережете собі багато нервів та грошей.

Пан Дюрі-бачі зіткнувся з цим вперше, а я стільки вже цих документів побачив за останні 7 років - мабуть сотні - і ці сотні за кордоном як правило не приймають. Особливо Свідоцтво про народження дитини БЕЗ апостиля.


P.S. Про "крапку".
В мене у Франції є офіційно зареєстрована і адреса реєстрації, і адреса фактичного проживання (співпадають).
Але в деяких документах треба обов"язково вказувати адресу реєстрації в Україні.
А інколи і місце народження. В Україні.
Як бачите це зовсім різні речі.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11747
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4142 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 3146314731483149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Vadim_, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.