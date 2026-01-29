|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:50
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі
в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка
Сильно помиляєтесь.
Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п.
не буду спорить , но как зарегистрироваться мариупольчанину по адресу на не окупированной?
п.с. и зачем арендодателю люди с регистрацией в его квартире? гостиницы с хостелами такое предоставляют?
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:49
Еміграція, заробітчанство
За цікавим диспутом від пана Дюрі-бачі, присвяченому визначенню різниці між білим та мʼяким або між місцем народження людини та місцем реєстрації її поточноі адреси проживання, панове не помітили, як курс $/€ досягнув величини 1,20 (!!!).
Що це означає?
Що всі, хто продавав нерухомість за долари та не інвестував в євро, не зберігав євро або не інвестував в Єврозону (а Україна це Європа), стали біднішими.
А далі буде 1,30… ця цифра вже лунала на цій гілці десь місяць тому…
Се ля ві…
Класно пан flyman забив всім мозок оголеними незайманими філіппінками віком по 13 років…
Він - правда - і сам не бачив таких жодного разу за останні 1/2 сторіччя…
І не побачить в найближчі 1/2 сторіччя.
Але якою була романтичною локшина на вуха…
З чудовими безкінечними безглуздими «відосиками» в кінозалі…
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 29 січ, 2026 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:00
akurt написав:
А далі буде 1,30…
Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:03
kyk написав: akurt написав:
А далі буде 1,30…
Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5
1.205 на зараз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:10
Ну, ви, пане kyk, просто не в курсі; на цій гілці був ще рік чи два тому цілий пул прогнозистів, гадалок, колядників та магів, які намагалися вгадати хто буде президентом в тих країнах де вони ніколи не були (жодного разу не вгадали), якою жахливо високою ціною буде ціна 1 галона бензина в США (на практиці впала нижче 2$ за галон), на яку дату сбанкрутують всі без виключення авіакомпанії світу (на практиці значно розширили парк літаків, суттєво оновили парк літаків та знизили ціни на квитки до смішних (за останні 3 тижня я літав з Тулузи в Краків та з Тулузи в Рим за ціною квитка в 15€ в один бік), і так далі. І що мене особливо дивувало: літаки забиті пасажирами так, що немає жодного вільного місця…
Так що мова йде не про чергове гадання або вгадування, а про свідомий прогноз.
Нагадаю: найкращій час інвестувати в євро та в ЄС був листопад 2024 - січень 2025, коли паритет був 1,03$ за 1 €. Саме я звертав на це увагу саме на цій гілці. Можна знайти: листопад 2024…січень 2025…
Ну а тепер без варіантів: попереду 1,30!
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:35
Нехай питання буде як ваша Сара вчора. Я не проти.
