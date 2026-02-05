|
Додано: Чет 05 лют, 2026 02:13
Сибарит написав: rjkz написав:
Мои рассказы о том, что в Киеве в Маках идеальная чистота, вкусно и детям устраивают Дни рождения вызывают оторопь.
Это вкусно?
Мак нужно засудить за дискредитацию понятия "бургер".
rjkz написав:
Вы можете зайти в какую-нибудь закусочную при дороге и там сделают отличный бургер, хотя кроме этой закусочной может не быть других точек у хозяина (как вариант, владелец и есть весь штат закусочной).
Это естественно.
Я тоже знаю такую закусочную с великолепными, по меркам фастфуда, бургерами, причем в такой заднице, где не ожидаешь ничего приличного.
Я Вам так скажу, что в киевских Маках, в нашу бытность в Киеве, было вкусно по сравнению с американскими Маками. Это вообше не сравнимо.
Но, справедливости ради, должен сказать, что если говорить о сетевых фастфудах, то мы чаще в Бургер Кинге берем и реже в Вендис. Они лучше чем Мак.
Но из всего что пробовали в американском "общепите", скажем френч фрайз (картошка фри) лучше всего в небольшой забегаловке южного Бруклина с названием "Бурчак". А бургеры вообще-то зачастую делаем дома из ангуса производства Bubba.
А если говорить не про бургеры, то когда-то по обуховской трассе 2 брата-азербайджанца делали вкуснючие шашлыки и хачапури в вагончике при дороге.
СО временем это выросло в Край-рай, может кто в курсе. Но потом у них бизнес отжали при овоще и это все скатилось. Не знаю как оно сейчас. Там еше рядом году эдак 2007 открылся Три мушкетера, очень интересный ресторан, но когда нам начали приносить разогретые (снаружи горячие и внутри холодные) шашлыки, мы перестали туда ездить.\
В целом, любое блюдо можно приготовить или абы как либо как шедевр.
Если интересно какой фастфуд бывает в НЙ (не знаю или Вы станете смотреть полтора часа):
Додано: Чет 05 лют, 2026 02:40
Я примерно представляю себе, что такое американский фастфуд.
Додано: Чет 05 лют, 2026 02:44
slonomag написав:
В тему о замене техники. В Испании принято сразу забирать твою технику на утилизацию при замене. Даже если она вполне работает, просто морально устарела. Понятно что телевизор у тебя никто не заберет, но стиралку, посудомойку, холодильник - привозят новую, ставят, и старую сразу увозят.
Ты конечно можешь попросить чтобы оставили, но грузчики так удивляются, типа нафига тебе 2, что ты с ними будешь делать? ) Тоесть я так понял что 9/10 спокойно отдают и не парятся что можно было еще продать за какие-то 50евро, или на дачу отвезти как у нас принято. Или просто заскладировать где-то в гараже "на всякий случай".
Тут это считается странным, типа ну понадобится тебе на даче холодильник, купишь туда новый, че таскать старье туда-сюда.
Матрасы тоже каждый год пачками на мусорке валяются. Ну это может специфика моей туристической локации - в конце сезона, обычно это конец сентября - к мусорке не подойти, так как вокруг стабильно лежит штук 10 матрасов. Как будто их каждый год меняют. Хотя по виду я бы не сказал что им ппц, норм матрасы из Jysk за 500-700евро. Как по мне их и по 10 лет можно юзать спокойно.
Телефоны, ноуты меняют обычно. Куча сервисов типа принеси старый, возьми новый со скидкой. А вот с техникой как-то не сложилось - все на утилизацию идет. У нас даже магазинов б/у техники особо нет, только 1 раз видел, и то, там они больше заточены на какую-то професиональную технику из Германии, типа кофемашины которые по 2000+ новые стоят ты можешь взять б/у за 500-700евро, или стиралку здоровую как в прачечных стоят я хз на сколько килограмм. Но такое для дома тебе и не надо, это больше уже для каких-то бизнесов, а не для домашнего использования.
Как мне рассказывали, раньше на "гарбидже", проще, когда на тротуар 2 раза в неделю выставляют мусор и все что надо выкинуть,можно было обставить квартиру почти новой или даже совсем новой мебелью и техникой.
Вплоть до того, что что-то выкидывали прямо в упаковке.
Но когда процесс возврата стал еще проще, то совсем нового практически и не стало, а потом эта лафа и совсем закончилась.
Я ее уже не застал. Или из-за простоты продажи через интернет - хз.
Хотя у меня есть кое-что что мне отдали из техники и мебели. Но не с гарбиджа.
Семья парикмахерши жены отдала сначала один телек а себе купили новый, а через год купили себе опять новый и нам отдали, а мы первый отдали ю4юшникам им-же отдали одну из 2-х кофемашин, которые опять-таки те нам и отдали.
Отдали нам пылесос Дайсон, модель не выпускается уже, но такая примерно долларов 700 стоит, мы отдельно заказали новые фильтры, отлично работает.
Матрасы тут выбрасывать можно только в специальных пакетах.
И очень не рекомендую их подбрать как-бы хорошо они не выглядели - знакомый лет 10 назад взял реально новый матрас, который может только положили и выбросили...но он уже был с клопами и потом потратил кучу денег на экстеминейтора, чтобы вывести нечисть.
В целом, да, тут тоже привозят новую технику и забирают старую.
Но мебель заберут если им заплатить и то не факт. Скажем, старый диван чтобы вынесли и увезли стоит 120-150 долларов, чтобы просто вынесли на гарбидж - порядка 100 долларов. Если надо очистить квартиру от всего, то приезжает джанк трак с грузчиками и от 1куе все выносят и вывозят.
В каждом многоквартирном доме, в зависимости от возможностей, есть штат обслуживающего персонала от 1-го человека и больше.
Один знакомый когда-то работал в очень богатом доме, смена была 24 человека -менеджер, суперинтендент, дормены, сокьюрити, рецепшн, портеры (уборщики) и пр. И вот умер один старенький дедуля. Приехали наследники, позвали его, дали сколько-то там денег и попросили заняться тем, чтобы в квартире ничего не было. Все выбросить. Даже не смотрели что там. Ну он и занялся. А среди прочего там был сейф. В сейфе кэщ и ювелирка. На 30 куе.
Додано: Чет 05 лют, 2026 03:25
The_Rebel написав: akurt написав:
...
Лікування було якісним - через 3...4 доби все пройшло.
Прохання озвучити ціну даного досвіду взаємодії з індійською медициною. Це була державна чи приватна клініка. Судячи з опису, то якась приватна
Госпіталь приватної власності.
They provide excellent care for more than 2.5 million local and international patients each year through their multidisciplinary team of over 900 doctors and 6,000 medical care professionals in India.
Owner: Mohammed Illias Sahadulla (born 4 June 1945) is an Indian physician and a developer of healthcare facilities in Kerala. He is the founder chairman and managing director of KIMS Healthcare Management Limited (also known as KIMS Group). Subsequently, he became a Fellow of Royal College of Physicians, Ireland and London in 1999 and 2006 respectively. He has also acquired MBA from University of Hull, UK. (З Вікіпедії).
Ціна мабуть не актуальна: це був рік 2010, заплатили за прийом 10$, за ліки близько 13$ (антибіотик, полівітаміни та кишкові бактерії).
Зараз у них такі ціни:
General Health CheckUp ₹5,000
Cardiac Health CheckUp ₹7,000
Comprehensive Health CheckUp ₹6,500
Senior Citizen Health CheckUp (Male) ₹6,000
1000 індійських рупій це 11$.
Додано: Чет 05 лют, 2026 05:06
Сибарит написав:
Я примерно представляю себе, что такое американский фастфуд.
Примечательно, что представить это во всем многообразии сложно.
Есть основная часть, которую знают все.
Бургеры, френчфрайз, сода, нагетсы.
Донатсы и кофе в бумажных стаканах стали уже международными.
Но есть и много вариаций, в том числе которые включают фастфуды различных кухонь мира. Зачастую во фьюжн версии.
Очень большую часть занимает мексиканская кухня - всем известные буррито и тако и тд.
Есть давно ставшее международным достоянием итальянское - пиццы. И они бывают от несъедобных и обычных до шедевральных.
Суши(роллы) - это уже тоже фастфуд.
Джайро в совершенно разных исполнениях.
Китайская кухня в фастфуд исполнении очень популярна.
Вообще, в моллах на фудкортах огромная шеренга разного рода фастфудов и фиг знает чего там не попадется.
Если Вы все это знаете, то я Вами горжусь.
Я - не знаю.
Вот чего я не могу заставить себя есть, но что очень популярно в плане фастфуда - куриные части в кляре и зажаренные во фритюре. Я содрогаюсь от одной мысли, что кто-то это любит.
