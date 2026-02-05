|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лют, 2026 12:42
akurt написав:
Абсолютна та безумовна правда.
Ми тут у Франції трохи розібралися з цінами на харчування вдома та в ресторані/кафе.
Стандарт для Франції - принаймні для її південної частини - основне блюдо в ресторані це 17€.
Інколи можна зустріти кафе, де за 17€ пропонують трохи більше: майже повноцінний обід.
А ось якщо те саме готувати вдома, реально те саме, то обходиться на людину в 2…3€.
Ну якщо щось особливе - наприклад, качина ніжка з гарніром, то десь в 5, можливо 6€.
Так що ресторанний бізнес - це підйом однозначно в 2-4 рази.
Процвітав та процвітатиме.
Цікаві спостереження в великих супермаркетах Франції:
- родини таряться повними візками харчами так, що наче на рік запасаються; але це нормально, ми й самі такі. Зазвичай набираємо харчів на 85…115€ раз на тиждень. Потім щось докуповуємо; наприклад, хліб або воду.
- ось реально мене дивують пенсіонери: купують все саме дороге.
Наприклад, якщо яловичина коштує десь 17€ кіло
, то беруть не більше 200 грамів, але за 34€ кіло
.
У відділах кулінарії ж досить цікаві мʼясні паштети, то теж візьмуть не ті, що за 10€ кіло, а за 15€…
у нас на базарі,учора зарізаного бичка , отбивная 5 евро , звичайні пенсіонери таке не купляють
Додано: Чет 05 лют, 2026 13:01
Bolt написав:
когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту в счёт по 3€ с носа втулили.
Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:35
Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються
.
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:04
я не в теме , но єто прокат авто?
на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:38
Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.
Дюрі-бачі написав:
Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.
сидить за шо?
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:34
Та парубок в 30 років не знав, що на побачення з 14-ти річною треба брати презерватив.
Вагітна.
«Розбещення неповнолітніх».
Тюрма.
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:04
я не в теме , но єто прокат авто?
на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...
Коперта - це разова плата за столик в Італії в особливо-туристичних місцях.
Так а нащо вертатись? Не пищіть дурощі.
