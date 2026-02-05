Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Абсолютна та безумовна правда.



Ми тут у Франції трохи розібралися з цінами на харчування вдома та в ресторані/кафе.

Стандарт для Франції - принаймні для її південної частини - основне блюдо в ресторані це 17€.

Інколи можна зустріти кафе, де за 17€ пропонують трохи більше: майже повноцінний обід.



А ось якщо те саме готувати вдома, реально те саме, то обходиться на людину в 2…3€.

Ну якщо щось особливе - наприклад, качина ніжка з гарніром, то десь в 5, можливо 6€.

Так що ресторанний бізнес - це підйом однозначно в 2-4 рази.

Процвітав та процвітатиме.



Цікаві спостереження в великих супермаркетах Франції:

- родини таряться повними візками харчами так, що наче на рік запасаються; але це нормально, ми й самі такі. Зазвичай набираємо харчів на 85…115€ раз на тиждень. Потім щось докуповуємо; наприклад, хліб або воду.

- ось реально мене дивують пенсіонери: купують все саме дороге.

Наприклад, якщо яловичина коштує десь 17€ кіло , то беруть не більше 200 грамів, але за 34€ кіло .

Наприклад, якщо яловичина коштує десь 17€ кіло , то беруть не більше 200 грамів, але за 34€ кіло .
У відділах кулінарії ж досить цікаві мʼясні паштети, то теж візьмуть не ті, що за 10€ кіло, а за 15€…

Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.

Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.

Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.

я не в теме , но єто прокат авто?



Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.

Вагітна.

«Розбещення неповнолітніх».

я не в теме , но єто прокат авто?



Коперта - це разова плата за столик в Італії в особливо-туристичних місцях.

