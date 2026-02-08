Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3159316031613162 Додано: П'ят 06 лют, 2026 01:56 Сибарит написав: rjkz написав: Если Вы все это знаете, то я Вами горжусь.

Я - не знаю.

Разумеется, Я не знаю все заведения и все блюда, достаточно иметь общее представление.

Для меня самое сложное - провести границу между быстрой и нормальной едой.

Буфеты, на мой взгляд, это несколько иное нежели фастфуд.

Не знаю сколько их там было, в НЙ показало один Голден коррал, но в Бронксе.

Я туда ни ногой.

Следующий ближайший - на в Пенсильвании на границе с НДж, между Филадельфией и Трентоном (столица штата, один из самых депрессивных городов в штате, ну и Филадельфия - тот еще подарочек). В общем обе локации стремные.

Не очень далеко от нас есть буфет с морепродуктами, несколько лет уже думаем туда зайти да все никак не зайдем.

А общее представление у всех об американском фастфуде - бургеры, френчфрайз и сода. Но это только малая часть всего разнообразия, хоть и самая распространенная.

Есть еще такая вещь - в продуктовом супермаркете можешь купить готовую нормальную еду на вынос и там-же взять одноразовую посуду.

В первый наш год в постоянном статусе приезда мы брали суши в Трейдер Джо напротив Брайант парка в Манхеттене, переходили через дорогу в парк, там фонтаны, столики. Садились за столик и перкусывали. Довольно прикольно получалось и как для Манхеттена очень дешево. Мы первые несколько месяцев дали себе пожить как туристы.

flyman

Не приїжджати в Луганськ?

Мати випадкові статеві зв'язки?

Мати у наявності 100$ для «розпаковки»?

Мати можливість випити дві пляшки вина?



Чи головним Правилом є не жити так, як сказано з 12 по 22-у секунду? akurt

News from USA



Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова.

Вихідні дані такі:

- будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м.

- ціна 280 000...320 000 доларів;

- іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних;

- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.



Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні.

Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири. akurt

News from USA

- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.

А не критерій номер 1 зараз - легальний статус в США? Хоч якась грінка, або громадянство?

Хоча якщо подивитися відеорепортажі від нашого колишнього мешканця Івано-Франківська Володимира (U4U-юшник Володимир), то він якраз і взяв в іпотеку будинок і прекрасно в ньому живе.

На найближчі 2 роки "репароль" отримав.



Ну і як з"ясувалося, ті, хто взяв будинок у власність щойно виграли - майже як в лотерею - цілих 40 000 доларів, тому що:

ПРИЙНЯТО ВАЖЛИВЕ ПОДАТКОВЕ ОНОВЛЕННЯ ДЛЯ ДОМОВЛАСНИКІВ У США

Якщо у людини є будинок або ви планує людина купівлю - це безпосередньо про ваші гроші.

⠀

Починаючи з податкового року 2025 року (декларації подаються у 2026 році)

⠀

IRS збільшила ліміт відрахування SALT

із $10 000 до $40 000.

⠀

Що входить до SALT:

• податок на нерухомість

• прибутковий податок штату

• деякі міські та місцеві податки

⠀

Для домовласників, особливо у штатах із високими податками, це може означати десятки тисяч доларів економії. akurt

Тимчасовий захист для українців у Європі у 2026–2027 роках



🇩🇪 Німеччина

Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.

Українці зберігають право на проживання, роботу та соціальні виплати (розмір залежить від віку й складу сім’ї).

Ключові зміни:

посилення вимог до працевлаштування — за відсутність роботи без поважної причини можливе скорочення або припинення виплат;

працюючі можуть оформлювати Wohngeld (житлову допомогу);

повторні безкоштовні мовні курси більше не надаються;

скорочується підтримка професійної перепідготовки та інтеграційних програм.



🇨🇿 Чехія

Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.

Обов’язкові умови:

щорічне підтвердження статусу;

онлайн-реєстрація та особистий візит.

Соціальна допомога:

виплачується тим, хто не має безкоштовного житла;

після 150 днів перебування без працевлаштування сума може бути знижена до рівня прожиткового мінімуму.

Право на роботу — без окремого дозволу.



🇪🇸 Іспанія

Тимчасовий захист продовжено до 2027 року.

для осіб, які вже мають статус, подовження відбувається автоматично;

для нових заявників — особиста реєстрація.

Зміни:

грошова фінансова допомога у 2026 році припинена;

житло — через благодійні організації або самостійно;

право на роботу формально є, але на практиці складно через мовний бар’єр і конкуренцію.



🇮🇹 Італія

Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.

Статус дає право на:

проживання;

роботу;

державну медицину;

освіту для дітей.

Фінансова підтримка:

орієнтована переважно на новоприбулих;

виплати надаються лише протягом перших 3 місяців після прибуття.

Обов’язково:

оформлення permesso di soggiorno;

реєстрація в системі охорони здоров’я.



🇧🇬 Болгарія

Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.

У 2026 році обов’язково:

перереєстрація документів;

старі картки без оновлення стають недійсними.

Права:

робота без дозволу;

освіта для дітей;

доступ до медицини.

Додатково:

•разова допомога — 375 левів на сім’ю.



🇷🇴 Румунія

Тимчасовий захист продовжено до березня 2027 року.

Права:

проживання;

робота та самозайнятість;

освіта;

медична допомога;

соціальні програми.

Ключова вимога:

кожні 3 місяці підтвердження фактичного проживання за адресою;

без підтвердження виплати призупиняються.



🇮🇪 Ірландія

Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.

право на проживання та роботу збережене;

соціальні виплати надаються.

Важлива зміна:

безкоштовне державне житло для новоприбулих скасовано;

житло необхідно шукати самостійно.



🇫🇮 Фінляндія

Тимчасовий захист продовжено до 04.03.2027.

право на роботу виникає одразу після подання заяви;

розмір допомоги залежить від доходів і умов проживання;

після реєстрації в муніципалітеті можливі стандартні соціальні виплати.



🇩🇰 Данія

Данія продовжує надавати тимчасовий захист українцям у межах спеціального закону.

Після прибуття:

направлення до пункту прийому;

надання тимчасового житла;

розподіл по муніципалітетах.

Права:

проживання та робота;

безкоштовні курси данської мови;

інтеграційні програми;

державна медицина;

освіта для дітей.

Фінансова підтримка:

щомісячні виплати (інтеграційна допомога);

розмір залежить від сімейного стану, доходів і житла;

при працевлаштуванні виплати можуть зменшуватися.

Важливо:

активна участь у мовних та інтеграційних програмах є обов’язковою;

відмова може вплинути на виплати.



🟡 Країни з обмеженим або змінним підходом

🇵🇱 Польща

Тимчасовий захист діє лише до 04.03.2026.

Після цієї дати:

PESEL UKR припиняє дію;

він не дає права ні на проживання, ні на роботу.

Для подальшого перебування потрібно перейти на інший легальний статус:

робота;

навчання;

бізнес;

возз’єднання сім’ї (карта побиту).

Нововведення:

CUKR-карта строком на 3 роки для тих, хто довго перебував зі статусом UKR;

виплата 800+ зберігається лише за умови навчання дитини в Польщі;

з листопада 2025 року безкоштовне житло — лише для вразливих категорій.



🇳🇴 Норвегія

Колективний захист надається строком на 1 рік.

Особливості:

рішення залежать від оцінки безпеки регіонів України;

для частини регіонів автоматичний захист скасований;

соціальні виплати скорочені;

для осіб у приватному житлі підтримка мінімальна або відсутня;

робота дозволена після отримання статусу. akurt

