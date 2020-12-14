RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 06:49

  Бетон написав:Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Меня больше интересует, от каого момента они собрались отсчитывать эти 5 лет? Что, война уже закончилась, и обстрелы прекратились?

Когда российская авиация разбомбила мариупольский драмтеатр, тоже была куча желающих восстановить всё в кратчайшие сроки. Даже итальянцы какие-то. Замечательно восстановили, ага. Может даже и не украли ничего в процессе, я как-то перестал следить.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 10:51

  M-Audio написав:
Проблема серьезная и думаю при нінешнем уровне керманичей не решаема.
За два месяца можно только битій кирпич вівезти. Журналюги как попугаи повторяют даже не думая.
Как 1000 домов подготовить реально к следующему отопительному сезону ?
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Влада збирається 5 років будувати одну велику ТЕЦ за пів мільярда (реально — за півтора), яку можна винести однією ракетою.

Це не стратегія. Це ідіотизм.

Замість децентралізації, сотень малих котелень і розподіленої генерації — вони вперто граються в гігантоманію радянського типу. Те саме, що вже показало свою повну безпорадність під ударами.
Велику станцію легко знищити. Сотні малих — майже неможливо.
Але великі проєкти легше пиляти.

знову продають бетон замість безпеки.
