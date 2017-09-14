Додано: Нед 08 лют, 2026 09:58

Hotab написав: serg1974 написав: Banderlog считаю что вам платят европейские деньги. А не местные наповнювачи. И платят недостаточно, к сожалению.

Купюри не мають запаху і відтінків.

Купюри не мають запаху і відтінків.

Чи «наповнювачі» платять військовим, а «партнери» пенсії , зарплати додярнковвй дружині і всякі є-відновлення, чи «наповнювачі» платять пенсії, а партнери військовим, в будь якому разі без наповнювачів рівняння не зійдеться. Хіба що партнери візьмуть на себе взагалі все. Без винятку.

рівняння і так не сходиться. Сходилилось б воно якби платили стільки що хватало б добровольців.Трохи тексту про Українське виробництво Коли я почав зустрічатися з партнерами та українськими виробниками дронів, я заходив до їхніх майстерень і бачив, як 20 людей працюють пліч-о-пліч на 50 квадратних метрах.Перше, що мене вразило, це те, що вони так і не передали свої готові дрони.Вони залишали їх на столі поруч із собою великою купою. Потрібно було бачити, як вони виконують завдання, щоб виправдати свою сутність. Багато з цих хлопців дуже хвилювалися через призов. Для них бути виробником дронів означало не просто заробіток. Йшлося про роботу, яка захищала їх від відправки на фронт, а це означало, що вони повністю боялися втратити роботу.Що стосується інновацій, то через необхідність вони усунули всю бюрократію, яка зазвичай уповільнювала б роботу будь-якої західної країни чи організації. Але це також означає повну втрату безпеки.Деякими з їхніх бойових пристроїв були дві вішалки для одягу, спрямовані вперед, у передню частину дрона. Коли він летів у ціль, удар зігнув би ці два дроти разом, торкнувся б їх, створив би електричне коло та вибухнув. Однак, те саме траплялося б і якщо б ви випадково впустили його зі столу. І таке траплялося б, знаєте, час від часу