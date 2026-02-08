RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3160316131623163
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42

[/quote]
Як на мене, вже немає інтриги щодо подальшої долі українських біженців там: хто офіційно працює, тому ще може і дозволять оформити тимчасову посвідку на проживання, але і то на загальних підставах - з необхідною підтвердженою кваліфікацією тощо.
[/quote]
100%.
Ключове слово - може. У Німеччині, розуміючи низьку швидкість розгляду заяв на зміну параграфа, можливою буде ситуація, за якої хто має інший параграф - ок, працюйте/навчайтесь, а всі інші - до побачення. Так було із боснійцями, цілком реально може бути і з українцями. У всякому випадку, станом на зараз, у Бундестазі відсутні законопроекти, які б інакше вирішували ситуацію
xaos_3
 
Повідомлень: 67
З нами з: 11.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42

mazurkevych


З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит


У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17784
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:50

  Hotab написав:mazurkevych


З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит


У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.


Я думаю над чимось подібним.
У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".

За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...

Якось буде...
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:51

mazurkevych


що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...


Хіба тих хто вчаться чіпатимуть?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17784
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:52

  mazurkevych написав:Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.


Маючи вільні заощадження можна в Німеччині залишитися легально, не бачу проблем. Оформитися на підприємство/ МП / у ФОПа і оформити інший параграф
xaos_3
 
Повідомлень: 67
З нами з: 11.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:55

Hotab
Як правило, у Німеччині, вони оформлюють 16 b параграф і спокійно навчаються. Хтось має 32 параграф - возз'єднання із батьками
xaos_3
 
Повідомлень: 67
З нами з: 11.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:00

  Hotab написав:mazurkevych


З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит


У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.

или жениться на местном :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3160316131623163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mazurkevych і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.