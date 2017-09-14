RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 22:31

  Бетон написав:И почему такого нет на росии?

на рашці є гроші, зброя і ресурс мяса,
вони навіть ще мобілізацію не оголошували,
лише трохи чмобіків в далекому 2022.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 23:02

  killer_of_liars написав:
  Бетон написав:И почему такого нет на росии?

на рашці є гроші, зброя і ресурс мяса,
вони навіть ще мобілізацію не оголошували,
лише трохи чмобіків в далекому 2022.

Так, гроші. РЖД вже потрібно 4 трлн., цікаво знає про це молодий ЛАД залізничник... Самолет 700 млрд. Багато грошей ) Ми з Андрієм777 знаємо що надрукують )
Вбивця_брехунів, непогано )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6187
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 23:20

  stm написав:Вбивця_брехунів, непогано )

довелось гуглити чи застосовувати gpt? :wink:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 23:23

stm
скільки потрібно Укрзалізниці ви теж знаєте?
Бо мене РЖД якось не дуже цікавить.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 23:32

  killer_of_liars написав:stm
скільки потрібно Укрзалізниці ви теж знаєте?
Бо мене РЖД якось не дуже цікавить.

Так, як і те що ви збрехали. Чому був час коли орки побігли, полетіли, пішли пішки на всі кордони? Погуглити чи джипіті використайте, там був наказ про щось на росіі. Так ось, наказ той так і не відмінили )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6187
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 23:47

  prodigy написав:
  ЛАД написав:В дополнение к посту viewtopic.php?p=5930743#p5930743:
«.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.

Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.

Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.

«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....»
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/02/09/samyj-slozhnyj-vyzov-nedeli-energetika-terehov-ob-obstrelah-harkova/
Здесь же есть табличка с количеством обстрелов и временем воздушных тревог, кому интересно..


напишіть відверто, скільки годин на добу саме у вашому будинку маєте енергію

Могу написать, но это не очень показательно - энергоснабжение сильно зависит от района. У меня не самый пострадавший. Где-то лучше, где-то значительно хуже.
Если вам так интересно, то у мення лично света вчера не было с 8.00 до 16.10 и с 17.00 до 01.10. Сегодня вообще не отключали.
У нас сейчас, к сожалению, нет графика плановых отключений, как было раньше. Есть какой-то "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" об отключении сообщают, постфактум. Там же пишут об ожидаемом времени включения, но полагаться на это нельзя. Например, по моему адресу обещали отключение с 8.00 до 12.00, но включили, как уже написал, в 16.10. То же самое бвло вечером - вместо обещанных 21.00 свет дали в 01.00. Сегодня сообщали об отключении с 7.40 до 11.40, но не отключали вообще.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38628
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 23:52

  stm написав:
  killer_of_liars написав:stm
скільки потрібно Укрзалізниці ви теж знаєте?
Бо мене РЖД якось не дуже цікавить.

Так, як і те що ви збрехали. Чому був час коли орки побігли, полетіли, пішли пішки на всі кордони? Погуглити чи джипіті використайте, там був наказ про щось на росіі. Так ось, наказ той так і не відмінили )

я задав питання і навів факт що РЖД мене не цікавить.
тут 100% немає брехні.
а далі ви видали якийсь набір букв: чи летить, чи біжить, чи наказує, вже не зовсім зрозуміло :mrgreen:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 00:08

  stm написав:Тому що на росіі вже і інтернету немає. Ні телеги, ні ютубу... це останіх магікан сьогодні відключили.

Перед сном ще вас запитаю: коли все це у нас відключать?
Чи буде відповідь - ніколи? :lol:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 00:50

  stm написав:РЖД вже потрібно 4 трлн.

Поки не заснув загуглив про РЖД, яке мене не цікавить,
бо якби дійсно там були проблеми на трильйони - це б стало цікаво :)
нажаль, ви помилились в тисячу разів або збрехали, там збитки 4 млрд, а не 4 трлн.
в Укрзалізниці - все набагато гірше.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 15
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 02:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:И почему такого нет на росии?
шта? Відколи це такого нема на росії?
thenewepic
 
Повідомлень: 380
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
