Додано: Сер 11 лют, 2026 23:47

prodigy написав: ЛАД написав: В дополнение к посту «.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.



Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.



Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.



«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....» https://www.objectiv.tv/objectively/2026/02/09/samyj-slozhnyj-vyzov-nedeli-energetika-terehov-ob-obstrelah-harkova/

Здесь же есть табличка с количеством обстрелов и временем воздушных тревог, кому интересно.. В дополнение к посту viewtopic.php?p=5930743#p5930743 Здесь же есть табличка с количеством обстрелов и временем воздушных тревог, кому интересно..



напишіть відверто, скільки годин на добу саме у вашому будинку маєте енергію напишіть відверто, скільки годин на добу саме у вашому будинку маєте енергію

Могу написать, но это не очень показательно - энергоснабжение сильно зависит от района. У меня не самый пострадавший. Где-то лучше, где-то значительно хуже.Если вам так интересно, то у мення лично света вчера не было с 8.00 до 16.10 и с 17.00 до 01.10. Сегодня вообще не отключали.У нас сейчас, к сожалению, нет графика плановых отключений, как было раньше. Есть какой-то "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" об отключении сообщают, постфактум. Там же пишут об ожидаемом времени включения, но полагаться на это нельзя. Например, по моему адресу обещали отключение с 8.00 до 12.00, но включили, как уже написал, в 16.10. То же самое бвло вечером - вместо обещанных 21.00 свет дали в 01.00. Сегодня сообщали об отключении с 7.40 до 11.40, но не отключали вообще.