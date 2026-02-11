|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лют, 2026 22:36
Дюрі-бачі написав:
Просто ніяк не можу звикнути, що Україна вже країна в яку емігрують, а не тільки звідси емігрують.
Закарпаття начебто безпечний регіон,
решти України це не дуже стосується.
-
killer_of_liars
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 01.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему