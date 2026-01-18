|
Finance.ua: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Та прогноз, що саме може відбутися з ними цього року
Світ криптовалют продовжує зростати, змінюватися і дивувати — і 2026 рік може стати одним із найцікавіших в історії цифрових активів. Чого лише вартує інформація щодо того, що дві великі криптовалюти мають потенціал отримати капіталізацію у 200 млрд доларів вже 2026 року. В цьому матеріалі Finance.ua розповідає про те, які ж криптовалюти є найбільш перспективними на 2026 рік та в які з них варто інвестувати.
Дивися повний текст Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:18
USDT найперспективніша криптовалюта у 2026 році
Додано: Суб 10 січ, 2026 14:44
А где эфир??? У него потенциал побольше, чем у Btc и Sol.
Додано: Сер 11 лют, 2026 22:56
Чим обгрунтуєте своє ствердження?
