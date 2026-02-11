RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 22:36

  Дюрі-бачі написав:Просто ніяк не можу звикнути, що Україна вже країна в яку емігрують, а не тільки звідси емігрують.

Закарпаття начебто безпечний регіон,
решти України це не дуже стосується.
killer_of_liars
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 04:57

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.
В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.
Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.

Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.
Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?
Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.
И это все в контексте покупки для себя.
Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски.


Да, Вы правы, это разные сценарии - покупка для себя и под аренду.
Под аренду, как одна из составляющих инвестпортфеля - вполне может быть, как консервативный актив, но делать это надо с калькулятором в руках, а не наобум.
В плане разделения апартменты и сингл фэмэли хауз - тоже могу согласиться, но и там другие риски.
Например, как Вы упомянули, кровля. Она в основном из битумной черепицы.
И в зависимости от качества и климата ее ремонт и/или замена требуется раз в определенное количество лет.
И в зависимости от штатат и каунти могут действовать свои регулейшнз на руфинг.
Так, кое где, возможно, можно заменить/отремонтировать кровлю самому, где-то можно сделать локальный маленький ремонт, а где-то это нельзя делать самому, а надо нанимать руферов. С лицензиями и страховками.
Например, когда-то слышал о локальном ремонте, который занял около 3-х часов двумя людьми, было уплачено, ЕМНИП, около 6 куе.
Как я уже упоминал, мои знакомые каждую весну делают спринг клининг. Обычно платят 4 куе за полдня работы.
Кое где от этого нельзя отвязаться по местным кодам или по НОА.
В своем доме нет обязаловки, если это не НОА,но есть налоги.
И они вполне могут быть сопоставимы с мейнтаненс квартиры.
Мои знакомые платили пару лет назад 14 куе в год, а в 2014 еще было 11 куе в год, каждый год повышается праперти такс.
Где-то это больше, где-тто меньше, и очень немного где его нет.
Но там где его нет, там не очень комфортно и безопасно жить. Местные школы также финансируются из именно проперти такс.
Если-же кто-то узнает, что в доме с детьми течет крыша и подставляются тазики или владельцы дома не могут обеспечить нормативную температуру (в НЙ это регулирует и контролирует Департмент оф презервейшн), то вполне могут настучать в ювенальные органы и тогда может дойти до лишения родительских прав.
Так что не так просто отсидеться с текущей крышей или неработающим отоплением.
А еще страховки... в последние годы они выросли везде. Но в некоторых штатах они выросли неимоверно. Например, во Флориде они выросли более чем в 3 раза и достигают 1+куе в месяц. Помимо всех остальных платежей.
И это в традиционно небогатом штате, который только во время пандемии "выстрелил" ценами, которые сейчас сдуваются.
Вот, "отличное" приобретение. Купить в штате, где мало работы, где она не очень хорошо оплачивается, где 1 куе в месяц на страховку, да, там ниже праперти таксы, чем в НДж, но вполне может быть 1-5 куе в год, расходы на ремонт примерно одинаковые везде.
И "для себя" - это эмоциональная покупка, которая имеет право быть, если она апрувана калькулятором и жизненным сценарием.
Кстати!
Вот мои друзья только в НЙ переезжали 8 (!) раз за, кажется, 12 лет.
Потом жили и в Вирджинии и в Джоржии и в Вашингтон стейт и в Колорадо.
За еще лет 10. Причем и в Вирджинии и в Вашингтоне они переезжали внутри штата.
Каждый раз платить расходы, связанные с куплей-продажей?
В 2020 они купили в Вашингтоне, но сейчас стоит вопрос о переезде в другой штат. Прошло 5 лет. И надо продавать дом?
Есть другой сценарий для таких бродяг - арендовать.
А на пенсии купить дом/апартмент в комюнити 55+. Для тех, кому 55 лет и старше.
Как правило, это отличное по местным меркам жилье с низким мейнтаненсом и НОА.
И стоит такое жилье намного меньше.
Скажем, несколько лет назад мне попадался вариант в НДж, городок Роузленд (ЕМНИП), юнит типа таунхома за 119 куе.
В Берген каунти такого типа было что-то около 250 куе.
Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.
Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).
А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).
Как такой сценарий?
rjkz
Аватар користувача
 
14
9
7
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 05:07

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Vadim_ написав:каждому своё(с)
вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа
а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?


Ветка про эмиграцию, верно?
Вот в США это так не работает как в Украине.
Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду.

можно поподробнее?
  rjkz написав:Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".
Я тут приводил примеры в свое врмея.

вообще не понял :oops:


Так уже ответил, кажется СТрайкеру.
И про деньги и про коммуналку(мейнтаненс).
Если в том ответе что-то не понятно - спрашивайте.
rjkz
Аватар користувача
 
14
9
7
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 05:21

  anduzenko написав:
  rjkz написав:
  Vadim_ написав:я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,
а сколько аренда даже обоссаного хруща?


Для полноты картины.
Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.
Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.

Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.
Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.


Дом там сложно снять, я интересовался.
Почти нет предложений.
Иногда проскакивало 4-5 куе.
Был вариант снять отдельный юнит в частном доме (отдельный вход в часть дома, с 1 санузлом, кухней, 2 спальни, ливинг рум и часть двора) 2 куе.
Это конкретно в том городке, где живут наши знакомые. Мы рассматривали вариант переезда ради школы. В соседних городках школы хуже и аренда немного ниже, хотя в остальном качество жизни не сильно отличается. Кроме местного "гетто" - городок Патерсон. Там жесть.
Можете открыть Зиллоу, Берген Каунти, НДж и посмотреть.
И покупку и, если что-то есть, аренду.
Кстати, это конечно трудно использовать для анализа, по Ю4Ю приехала знакома жены. Поселилась в том-же городке. Кажется платила 1600 за юнит в бейсменте частного дома. Подробностей не знаю.
rjkz
Аватар користувача
 
14
9
7
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 05:39

  Vadim_ написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada
(Або сходинки великої дороги)

Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.
Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.
Доволі цікаво:
- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;
- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;
- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;
- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».
- робота в найбільшому банку Канади;
- підвищення в посаді в банку.

Вчора: отримав запрошення на подачу на Постійне місце проживання.
Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.

P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив.

в коммуналке? , достижение...


Ну, в Торонто и Ванкувере намного выше аренда, нежели по всей остальной Канаде.
Но и работы больше и она оплачивается выше.
Если молодой и без семьи, то в принципе пуркуа-бы и не пожить какое-то время с руммейтами?
Условно.
Предположим, человек зарабатывает 5 куе в месяц.
Его расходы, условно, 2 куе в месяц.
Аренда квартиры, условно 3 куе в месяц.
Итого, в конце у него остается НОЛЬ.
Если он арендует не квартиру, а комнату в квартире за 1 куе в месяц, то у него остается 2 куе в месяц.
Пожив 3 года в отдельной квартире он будет иметь НОЛЬ.
Пожив 3 года в арендованной комнате, он будет иметь 2Х12Х3=72 куе.
Если эти 72 куе постепенно вкладывать на СД, то будет еще несколько куе в год.
за 3 года можжет быть 2 результата - или нулевой или 72-80 куе.
Знаю чувака, который когда-то давно (в СЩА с 2014 года) снял в рент стейбалайзд доме 2 бдрм, причем дом - довоенный, а в таких домах ливинг рум не проходная и не как входную дверь открыл и сразу в ливинг, а как отдельная комната.
И сдал в субаренду двум чувакам. Лендлорд получает сейчас 1400, при этом своих денег чувак платит только 300 долларов. У каждого отдельная комната.
Причем, один - дальнобойщик, его нет в квартире 3 недели в месяц. Второй приходит только переночевать. Сам мой знакомый работает 2 суток подряд в Манхеттене, остальное время дома, но все что зарабатывает и откладывает тратит на путешествия. Дети взрослые, с женами разошелся.
Так что квартира не очень переполнена.
rjkz
Аватар користувача
 
14
9
7
