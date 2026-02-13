|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:06
Цікава ваша інформація.
Я у Франції трохи відслідковую, то наперед заздалегідь нічого не є зрозумілим:
- безкоштовні курси французької (хто ходить, то ще й виплачували до 700€ на місяць як заохочення) відмінили здається рік тому (немає грошей в бюджеті);
- безкоштовне житло реально видавали ще 3 чи 2 роки тому - знаю українців, яким реально сильно повезло: отримати 3-к та 2-к квартири (звісно не в Парижі або в Версалі). Зараз нічого не видають.
- залишили тільки один на всю Францію Пункт прийому українських біженців і той на днях перенесли зовсім в інший район Парижу і я думаю в значно менше приміщення.
В мене враження, що більшість або навіть всі, хто опинився у Франції - а іх у порівнянні з іншими країнами значно менше: десь 65 000 - вже якось прилаштувалися та будуть раді, якщо просто - як он там Чехія думає - отримають довгостроковий Вид на проживання.
Цікавий факт про тих, хто не «хлопає вухами» та не «роздуває щоки від пихатості»: парламент Франції прийняв закон щодо громадян Молдови: їм дозволили без зайвого клопоту та миттєво обмінювати молдовське посвідчення водія на французьке.
Молдова «підсуєтилася».
Українські офіційні органи «пасли задніх»…
akurt
Профіль
Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:40
xaos_3 написав:akurt
Спілкуючись із нашими земляками у Німеччині, дуже поширеною є думка, що ЄС пролонгує тимчасовий захист. Навіть віра у це. І тому, дуже велика кількість людей з якими я спілкуюся взагалі не хвилюється. Деяким з них дозволили відвідувати і держава оплатила курси В2, хоча всі знаходяться на соціалі і не працюють. Іншим оплатили 6 міс. перенавчання. Це звісно дивно. Я менш оптимістичний
Продлить вроде не могут в том виде как есть. Там же 5 лет истекает. Я думаю будет средний вариант - весь социал в 0 + предложение оплатить обратный билет всем желающим. И проблема решится сама собой за пару месяцев. Кто работает, сам себе все оплатит, и еду, и аренду, и тд. Такого и оставить не грех. А кто тунеядец, тот сам уедет так как жизнь в Европе это от 2к евро в месяц - без работы фиг проживешь. Да даже квартиру тебе никто не сдаст без работы. Так что выхода особо не будет. Как по мне для Европы это будет win-win вариант - без особых усилий удержать всех толковых и без скандала избавиться от всех бесполезных. Я бы так сделал )
slonomag
Профіль
