Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:58

  Hotab написав:Wirująświatła

На другой стороны медали на 140 долл. живёт муха и вроде даже счастлив. Не исключаю что стимулирует он себя чем то о чём не говорит.




Гумова філіппінка
Покусана, істєрзана, поклеєна. 11 років вірою і правдою, жодної зради. І не клянчила гроші на помаду.

Можно подумать, что клей ничего не стоит 😁
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:52

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся,
поспорю. Есть явная жизненная необходимость - еда, жильё, одежда, медицина/гигиена. А есть неявная - семья, дети, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, муз.инструменты. Без чего можно обойтись без потери комфорта.


Да пан психолог, ви не перестаєте дивувати... сімя й діти в один ряд з мотоциклом й музикальними інструментами :lol:
Форум:
