|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:14
Investor_K написав:
Навіть якщо Ви застрелитися, то обовʼязково воскресите і знову опинитися у цій темі.
Бо наша ціль - 1000000
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11415
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:26
Investor_K написав: Investor_K написав:
Навіть якщо Ви застрелитися, то обовʼязково воскресите і знову опинитися у цій темі.
Бо наша ціль - 1000000
в какой валюте?
или это курс тушкана за 1 грн?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор