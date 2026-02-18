|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:39
Water написав: Vadim_ написав:
там же написано - пані
А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.
ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски
Vadim_
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:19
Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай
flyman
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:42
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
там же написано - пані
А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.
ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски
А ти тіпа будеш перекладать?
我不在乎。我们会教你的。
Water
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:07
Water написав:
我不在乎。我们会教你的。
Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.
Hotab
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:14
Hotab написав: Water написав:
我不在乎。我们会教你的。
Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.
Тільки не саке, а Baijiu, але дуже схоже на наш самогон, бо вже дружина різко стала китаянкою, та 10 років мріє на китайщину задешево звалить.
UPD: Ще схоже їх дві, і всі 10 років українською або англійською- ні.
Water
