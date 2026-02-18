RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:39

  Water написав:
  Vadim_ написав:там же написано - пані

А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.

ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски
Vadim_
 
Повідомлень: 4729
З нами з: 23.05.14
Подякував: 649 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:19

Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай

Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42357
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:42

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:там же написано - пані

А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.

ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски

А ти тіпа будеш перекладать? :lol:
我不在乎。我们会教你的。
Water
 
Повідомлень: 3915
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:07

  Water написав:我不在乎。我们会教你的。

Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17868
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:14

  Hotab написав:
  Water написав:我不在乎。我们会教你的。

Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.

Тільки не саке, а Baijiu, але дуже схоже на наш самогон, бо вже дружина різко стала китаянкою, та 10 років мріє на китайщину задешево звалить.
UPD: Ще схоже їх дві, і всі 10 років українською або англійською- ні.
Water
 
Повідомлень: 3915
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
