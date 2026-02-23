|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:03
rjkz написав:
В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.
Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.
Не было и нет иного сценария.
Николай, у вас затмение, в США?
Вам чудится, что великий зе- "сделал все, что мог".
Ваш кумир - никчемный актеришка, прыгавший на московской сцене. Человек недоученный, не могущий даже сейчас грамотно сложить 7 слов в одно предложение.
Человек, который открыто презирал Украину и сравнивал ее с порноактриссой!
Подумайте над такими вопросами:
1) почему клоун дал команду разминировать Чонгар?
2) почему он не начал мобилизацию своевременно, в октябре-ноябре?
В январе (начале февраля) русские уже развертывали полевые госпиталя, а клоун с ермаками все "не верили" в скорое начало войны!
3) отсутствие за 7 лет войны собственных баллистических ракет, при наличии денег и квалифицированных кадров - по просьбе Москвы так делалось, вернее, не делалось?
4) открытие границы на выезд молодежи 18-22 года во время войны - это прямая капитуляция от зе- и его команды, всяких "слуг"
5) воровство денег миндичами на ракетах и на защите ТЕЦ от российских ракет - это как понимать?
6) рост коррупции в Украине в 2025 году - это кто виноват, у кого власть?
7) тотальное невежество и всеобщая коррупция украинской власти - кто 7 лет у власти и обязан был бороться с коррупцией? баканов (не служивший ни одного дня в армии или госструктурах)(деструктурировал СБУ за 2 года)????!! Девки-торговки на должностях министров энергетики и премьер-министров???? ребята, как так можно
????
За 7 лет у власти указанный товарищч со своими "слугами" не выполнил ни одного предвыборного обещания! Ни одного!
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:25
rjkz написав:
т-ли ставить в пример Зеленскому таких кровавейших диктаторов как Сталин?
Знаете Николай, почему вы так не любите Сталина?
Вы военнообязанный, и перед самой войной вы удрали из страны. Вы не воюете и не работаете на украинскую оборонку ( в неотапливаемых цехах под ракетными ударами).
Вы любите зе-. Потому что зе- выпустил вас (и еще 200 000 молодых людей 18-22 лет, которые составляют костяк любой армии) из страны, а Сталин мобилизовал бы в армию и погнал бы на передовую. Сталин конфисковал бы недвижимость у бегунцов-ухилянтов, типа вас. И правильно сделал бы.
В итоге - СССР при И.Сталине стал победителем, а самостийная Украина при зе- - потеряла 20% территории, атомную станцию и 10 млн человек населения. И непонятно, чем война закончится. То есть мне понятно, но я не буду писать свой прогноз, при нынешнем "управленими" и дерибане.
Додано: Пон 23 лют, 2026 18:03
rjkz написав:
И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.
Есть проблема серьёзнее незнания истории - это проблема крепости задним умом.
Люди недалёкие всегда находят простое неправильное решение для прошлого, исходя из глупого предположения, что события могли развиваться только одним предопределенным путем.
Также они не понимают, что с военной точки зрения нет ничего глупее, чем упираться прямо на границах при нападении сильной армии.
Не обращайте внимания.
Додано: Пон 23 лют, 2026 19:55
Сибарит написав: rjkz написав:
И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.
Есть проблема серьёзнее незнания истории - это проблема крепости задним умом.
Люди недалёкие всегда находят простое неправильное решение для прошлого, исходя из глупого предположения, что события могли развиваться только одним предопределенным путем.
Также они не понимают, что с военной точки зрения нет ничего глупее, чем упираться прямо на границах при нападении сильной армии.
Не обращайте внимания.
Это вы намекаете, что тот победный марш, которым захватчики прошли через юг Украины, был необходимым тактическим отступлением, а не грандиознейшим провтыком украинских политиков и командования?
Ничего не выйдет. Предполагаемая оборона на Чонгаре была бы не "упираться на границах", а обязательное использование естественных преимуществ. Заминированное побережье Азовского моря от Мариуполя до Бердянска было бы выигрышем так необходимого времени для перегруппировки и организации обороны на более глубоких рубежах. Или окружение Мариуполя -- это такой хитрый тактический ход?
Тогда это было не очевидно, но "Азов" и 36-я бригада на оперативном пространстве, а не в окружении, вполне могли бы воспрепятствовать установлению сухопутного корридора из Крыма в Ростовскую область. И приснопамятному контрнаступу, может быть, не суждено было бы бездарно сточиться об отстроенную оборону Токмака. Я уж не говорю про потери, которые понесли окруженные бойцы, и попавших в плен.
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:10
rjkz написав:
И только отчаянная попытка гитлера нанести УПРЕЖДАЮЩИЙ удар помешала сталину напасть на Германию 2-мя неделями позже.
Солонин утверждает, что упреждающего удара не было. В том смысле, что он не готовился именно как упреждающий. Готовилось просто нападение, а о том, что масштабное нападение готовилось и с противоположной стороны, гитлеровцы не знали. Как и наоборот. Просто так получилось, что они собрались с силами чуть раньше.
Но я даже не знаю, как к нему относится. С одной стороны, рассказывает весьма логично, убедительно, аргументированно и с документами, и как-то не верится, что он документы выдумывает или хотя бы отбрасывает в сторону те, которые его теории не подтверждают.
А с другой стороны, когда начинает рассуждать о современных делах, особенно о современной российско-украинской войне, логика куда-то внезапно уходит погулять, и в логических цепочках у него появляются такие зияющие дыры, что впору ставить почти в один ряд с Соловьёвым.
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:16
Забавный у нас форум.
В ветке про войну обсуждаем эмиграцию, а в ветке про эмиграцию - войну...
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:29
Сибарит
этот форум навеки сохранен на серверах в истории (надеюсь) и в индексах поисковиков и архивов. в отличие от соцсетей и телеграмма, где все забывается через 3 дня.
то, что мы не в комментах на тиктоке, уже хорошо. нужно беречь этот форум, как один из последних оплотов информации, которую можно найти через гугл
благодаря валютной ветке я не раз смотрел курс валюты на конкретную дату, несколько лет назад
