Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 16:11

  Frant написав:
  akurt написав:
  flyman написав:трохи номадських історій

Чудовий спосіб убити 40 хвилин свого безцінного життя на відслідковування дурниць про подорожі росіянки з чужими чоловіками.
Ще можна подивитися на чоловічі шорти та маленьких песиків.

Пан Флаймен - заздрить тій росіянці! З свого підвала чи сарая, в якому він живе :wink:
Пане Флаймен, ви взагалі море бачили, наяву?

У мене схожих питань до Флаймана чимало і щодо кухні. Скільки на світі всього смачного - їсть як бомж, стільки на світі зручної і гарної одежі - ходить в обносках. Скільки комфортного транспорту - ходить з дитячою коляскою радянської епохи в якості засобу переміщення покупок.
Скільки гарних жінок - рукоблудить, бо на жінок же треба витрачатись, вона в дитячу коляску не поміститься.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 16:52

Так вчора ж була відповідь, ви пропустили:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:СуперСус появився

Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плани по життю ?

взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,
в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
akurt
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 18:02

akurt
А що, до Камбоджі з Бучі проклали ШРТ за 30 грн в обидва боки?
З яких пір дорога до Камбоджі стала поміщатись в 140 дол на життя на місяць?
Hotab
