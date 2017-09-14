|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:32
tumos написав: Faceless написав:
АндрейМ написав:[quote="5934854:Faceless"]
Можливо, люди були б більш обізнані, скільки вони сплачують, якби порядок нарахування ЄСВ був такий самий, як і ПДФО. Проте дізнатися то не складно, кожен може зайти в кабінет ПФ. А так різниці як такої немає, і це банальна брехня, що робітники не сплачують в ПФ
Ми не у перше обговорюємо це питання і я думаю, що Вашу думку не змінити вже, але мені здається, що саме в українців якась дивна економічна теорія стосовно податків. Є ті, хто вважають, що ПДФО сплачується роботодавцем, а дехто навпаки вважає, що ЄСВ сплачується працівником.
В інших країнах, де я працював все просто - є моя ЗП, а все інше - гроші роботодавця. Американець здивується, якщо йому сказати, що його податок на дохід сплачується не ним, а його компанією, а американська компанія здивується, якщо їй сказати, що 6,2% соціального податку, які вона сплачує на додаток до ЗП працівника - гроші працівника. Ні, це - гроші компанії, які б вона воліла додатково на працівника не витрачати, а залишати собі. Американський працівник сплачує свої 6,2% соціального податку зі своєї ЗП. Ось ці 6,2% - його гроші.
Я так само бачу ситуацію в Україні. У мене є ЗП, а решта - то гроші компанії. Я ніколи не скажу, що 22% ЄСВ сплачуються з моїх грошей. Ні, то є кошти мого роботодавця, і я знаю, що мій роботодавець дуже незадоволений тим, що має їх платити, оскільки ЗП у нас «білі». Я не знаю скільки я заробляю для свого роботодавця. Нам цю інформацію не надають. Можливо, хтось із нас «дотаційний», але фірмі все одно потрібний.
Це називається нерозуміння суті речей.
Від того, що ЄСВ б перекочувало у відрахування з нарахованої зарплати, ні витрати роботодавця б не змінилися, ні, зарпоати, ні надходження в ПФ. Так, було б більш прозоро, от і все.
А тому заявляти, що в Україні не сплачуються внески в ПФ і на лікарняні (це теж ПФ) - цинічна брехня
Не уверен, что перенос отчисления ЄСВ на зарплату работника предприятия можно осуществить прямолинейно. Допустим брутто-зарплата работника 100 грн, нетто-зарплата 80 грн. Казалось бы сделай брутто (с учетом необходимости вычета ЄСВ) - 122 грн и нетто сохранится 80 грн. Но я так понимаю, что увеличится сумма вычета, связанная с налогами ПДФО и ВЗ. По всей видимости потребуется к 122 грн накидывать еще сумму, чтобы сохранить нетто 80 грн. Если ошибаюсь, то подскажите где.[/quote]
Ну доведеться змінювати формулювання в законодавстві для розрахунку сум податків, бо база для ЄСВ - це "брудна", яка зараз цей ЄСВ не включає, а якщо включити, зросте база для ПДФО і ВЗ. Тому доведеться міняти формулювання бази оподаткування. Або раціональніше одночасно скоригувати ставки і спростити всю математику, звісно, якщо взагалі цим займатися. Це явно не найбільш актуальна проблема
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:34
stm написав: ЛАД написав: tumos написав:
...........
Не уверен, что перенос отчисления ЄСВ на зарплату работника предприятия можно осуществить прямолинейно. Допустим брутто-зарплата работника 100 грн, нетто-зарплата 80 грн. Казалось бы сделай брутто (с учетом необходимости вычета ЄСВ) - 122 грн и нетто сохранится 80 грн. Но я так понимаю, что увеличится сумма вычета, связанная с налогами ПДФО и ВЗ. По всей видимости потребуется к 122 грн накидывать еще сумму, чтобы сохранить нетто 80 грн. Если ошибаюсь, то подскажите где.
Это легко отрегулировать порядком начисления налогов - например, просто оговорить, что ПДФО и ВЗ начисляются после
отчислений в ПФ (уплаты ЕСВ).
АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова).
В Україні дійсно немає 2)
Хоча щось про трирівневу пенсійну систему прийняли дуже давно. От тільки ми і п1) ніяк не виведемо в бездефіцитний, куди там вже два інші
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:37
АндрейМ написав: tumos написав:
Я правильно понял, что самозанятое лицо в виде ФОП, в озвученной ситуации минимизации, не является наемным работником (по основному месту работы) у работодателя ?
Наоборот - фактически является, а формально - нет.
Извините, не понял. Иначе свормулирую свой вопрос. Лицо, которое приобрело статус ФОП, может выступать в двух ипостасях.
Вести предпринимательсую деятельность/принимать стасус наемного работника (физического лица). В ситуации минимизации, в каком юридическом качестве
выступает лицо ? Подписывается этим лицом трудовой договор с работодателем или лицо выступает предпринимателем, заключая договор о предоставлении какой-то услуги ?
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:48
Faceless написав:
stm написав:...........
АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова).
В Україні дійсно немає 2)
Хоча щось про трирівневу пенсійну систему прийняли дуже давно. От тільки ми і п1) ніяк не виведемо в бездефіцитний, куди там вже два інші
Не знаком со всеми пенс. системами мира.
Во всех странах есть 2-й уровень - індивідуальна накопичувальна система?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 24 лют, 2026 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:50
tumos написав:
В ситуации минимизации, в каком юридическом качестве
выступает лицо ?
ФОП. У ФОП 3-й группы (которые могут работать с ТОВ) налог 5%+1% ВЗ. Итого 6%
tumos написав:
Подписывается этим лицом трудовой договор с работодателем или лицо выступает предпринимателем, заключая договор о предоставлении какой-то услуги ?
Подписывается договор на покупку товаров/услуг и таким образом уменьшается налогооблогаемый доход основной фирмы и уход от налогов на ФОТ этому же работнику, если бы он был оформлен как наемный (6% вместо 18%+5% ВЗ)
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:57
ЛАД написав:
Сравните со стоимостью работ, приведенных вами.
При продлении срока службы производится обследование состояния и работоспособности оборудования. И только при необходимости его ремонт или замена. Стоимость этих работ явно не сравнима со стоимостью АЭС. Иначе просто строили бы новую, а старую закрывали.
Чат GPT каже отаке:
Для одного блоку 1000–1200 МВт за 60 років:
Будівництво $5–10 млрд
Експлуатація $15–30+ млрд (накопичено за 60 років, паливо близько 25%)
Виведення $0.5–1.5 млрд
Разом $20–40+ млрд
Одноразові ремонтні роботи незрівнянні з вартістю.
Але експлуатація протягом життєвого циклу передбачає поступову(в тому числі й багаторазову) заміну більшості обладнанняю. Тому так - з початкового обладнання на АЕС скоріш за все лишилися тільки корпуси.
Корпуси - це суттєва частка вартості АЕС звичайно. Але тим не менше трохи не так, як ви пишете.
Додано: Вів 24 лют, 2026 18:01
pesikot написав: Banderlog написав: stm написав:
Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома ))) Книжки з портретом Леніна гадаю найкращі з усіх наук ))) Ви з ним сучасна інквізіція України: хто не згоден, що божественне (Ленін створив Україну і все побудував) на спалення )))
хто казав про незмінність? ) ми деградуєм.
Вас послухати то Україну побудував Зеленський, можливо чуть Порошенко поміг, а мож теж, тільки шкодив.
По вашому stm ні Шелест ні Щербицький Україну не будували?)
Особисто Шелест та Щербицький будували ? )
Ти хочеш поговорити про роль і місце особистості в історії?
типу там всупереч клятим комуністам народ переміг фашизм та побудував промисловість й інфраструктуру?
Удобна позиція- комуністи зробили голодомор а дніпрогес збудував народ
Ну давай так Песікот обясняти тобі з стм за енергетику це діло невдячне, прийде професорша і скаже шо атомка то хрєнь можна всі атб підключити дизельгенераторами а замість 770 кв поставити підстанцію на задньому дворі поліклініки.
Давай візьмем щось більш понятне і без датчиків.
Порівняльні періоди з кінця великої вітчизняної до розвалу союзу та період незалежної України.
Напомню що періоди вже співрозмірні 45 та 35 років.
Яке будівництво вибереш для порівняння?
Додано: Вів 24 лют, 2026 18:12
ЛАД
При продлении срока службы производится обследование состояния и работоспособности оборудования. И только при необходимости его ремонт или замена
От я не впевнений що саме «при необхідності «.
Бо АЕС це штуковина з великою небезпекою.
Знову ж, може я помилково переношу досвід з авіації, але так як авіатехніка несе великий ризик для життя в разі поломки (на відміну скажемо від автомобіля) , то заміна більшості (і всіх життєво важливих) агрегатів проводиться не по стану, а по напрацюванню. Незалежно від стану. Тому я кажу, що корпус (планер) працює 30-50 років, але з всього іншого що вийшло з заводу там нема більше нічого. Причому замінено по кілька разів.
Додано: Вів 24 лют, 2026 18:29
TUR написав: tumos написав:
В ситуации минимизации, в каком юридическом качестве
выступает лицо ?
ФОП. У ФОП 3-й группы (которые могут работать с ТОВ) налог 5%+1% ВЗ. Итого 6%
tumos написав:
Подписывается этим лицом трудовой договор с работодателем или лицо выступает предпринимателем, заключая договор о предоставлении какой-то услуги ?
Подписывается договор на покупку товаров/услуг и таким образом уменьшается налогооблогаемый доход основной фирмы и уход от налогов на ФОТ этому же работнику, если бы он был оформлен как наемный (6% вместо 18%+5% ВЗ)
Возможно и в варианте с трудовым договором для основной фирмы есть вариант минимизации. Не перечислять ЄСВ. Тогда обязанность перечисления переходит на физ. лицо, которое имеет статус ФОП в налоговой. ИМХО.
Додано: Вів 24 лют, 2026 18:47
pesikot написав:
4 роки повноцінної війни ... але деяких хвилює лише проблема русинів ...
Позиція страуса ....
Чернігів, ворог у воріт, але дехто все ще на форумі ховається за лозунгами та гаслами. Позиція страуса
