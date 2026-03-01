|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:23
akurt написав:
Нарешті отримали узгодження «Імміграційної петиції».
Боротьбу вели послідовно та розумно 3,5 роки!
Всі 3,5 років діяли поступово, юридично грамотно та коректно.
Допомогав на території США міграційний адвокат.
Знайома так свою матір легалізувала. По часу десь приблизно так само зайняло, за все 35 штук.
