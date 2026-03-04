Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Спілкувався з родиною племінниці. Мешкають в місті Едмонтон з лютого 2024 року.
Новини прості, але звикнути до них не просто:
- люта зима лютує. Дивився на відео як чоловік везе на роботу жінку, так аж страшно стало.
- авто паркують в підземному паркінгу, платять 100$ на місяць. Розбили вікно та вкрали старий смартфон, вологі серветки та пляшку води. Нове скло обійшлося в 300$. Тепер авто зовсім не закривають: принаймні вікна будуть цілі.
- Цитата: «А в магазині, за протоколом, якщо бачу злодія, маю підійти та запропонувати свою допомогу. Толерантність на межі фолу…»
І такою буває еміграція…