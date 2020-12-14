RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:38

  Бетон написав:
Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.



"Угадал все буквы, не угадал слово" (с)

Ты постоянно рассказываешь, что Украина тебе ничего не дала, ты всё сам, ты всё сам.

Сам.
Сам же признал, что твоя бизнес-модель приносит прибыль только в Украине и вообще не применима к европейским реалиями

То чего тебе Украина не дала ?
Всё ты получил, получил возможность

И не едешь в Европу, не потому что ТЦК, а потому что фиг ты там столько заработаешь
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 04 бер, 2026 19:25, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13495
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:51

  Бетон написав:
  whois2010 написав:
  Бетон написав:Для этого нужно самому себе задать вопрос:
Что в Европе даст недвижимость?
Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую.

Я писав конкретно про ЖК Біоритм, який можливо добудується з прогнозованою вартістю квартири після забудовника 0,5млн доларів плюс ремонт. Якщо оцінювати об'єктивно перспективи розвитку країни в найближчі роки, то витрачати цю суму на житло розумно за межами України. Наприклад, як зробив Хотаб: за 200 купується бетон, а 300+ залишається на духовний розвиток від комплектувальника кіндер-сюрпризів до... підставте потрібне.

"Разумно" для чего?
В Европе рост недвижимости дай бог в ноль выйти.
В Киеве пятый год войны. Люди, которые начинают такие проекты уже понимают примерный сюжет. И выхлоп несомзмерим с европейским

Розумно для життя. Почалося з того, що Хотаб припустив , що цільова аудиторія квартир по 0,5млн це мешканці дніпра та запоріжжя. Але будинок буде в кращому випадку через пару років готовий. Тож ніт, кому потрібно житло прямо зараз, їм не годиться через пару років.
Якщо для спекуляції, то розкази про продуманих бізнесменів теж мимо: пів ляма баксів за голий бетон може відвалити якійсь крадун, який не мислить категоріями про бізнес. Який потенціал квартири за пів ляма плюс ремонт? Перепродати за лям? Ви особисто зацікавлені в цьому проекті?
Хотаб вас підтримує стосовно цього кейсу ( з чим він згоден - не зрозуміло), але сам, як я і писав, «для жізні» планує осісти подалі від дикого поля
whois2010
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:09

whois2010

чим він згоден - не зрозуміло)


З тим, що вдається людині заробляти - хай заробляє. Головне якщо що, встигнути вискочити з бетону. У мене нема таких можливостей ні заробляти на укр бетоні, ні своєчасно вистрибнути. Я вклався в інше. Хто правіший - покаже сам. Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18048
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .


ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:46

  kingkongovets написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .


ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше

тут интересна математика процесса...
насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур :mrgreen: ) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую :shock: )
Прохожий
 
Повідомлень: 14302
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:53

  pesikot написав:
  Бетон написав:
Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.



"Угадал все буквы, не угадал слово" (с)

Ты постоянно рассказываешь, что Украина тебе ничего не дала, ты всё сам, ты всё сам.

Сам.
Сам же признал, что твоя бизнес-модель приносит прибыль только в Украине и вообще не применима к европейским реалиями

То чего тебе Украина не дала ?
Всё ты получил, получил возможность

И не едешь в Европу, не потому что ТЦК, а потому что фиг ты там столько заработаешь

Может ты пойдёшь на свою ветку рандомных буковок?

Вот как раз ты не угадал ни одного слова.
Что Украина мне дала??

Мне что, чиновник зарплату платил?
Или государство заходило со мной в долю?
Или риски брало на себя?
Я зарабатывал не потому, что «Украина дала».
Я зарабатывал потому, что видел дисбаланс рынка, брал на себя риск. И работаю с людьми, а не с Украиной.

Бизнес-модель работает там, где есть перекос цены и риск.
В Украине риск выше — значит и маржа выше. Это экономика, а не благодарность флагу.
В Европе я тоже могу зарабатывать.
Просто там маржа ниже и вход дороже.
Поэтому решение — это вопрос эффективности капитала, а не кто кому что дал
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 17.12.22
Подякував: 221 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:56

  kingkongovets написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .


ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше



Спекуляция — это купить дешевле и продать дороже, не создавая добавленной стоимости, просто на изменении цены.

Я вкладываю свой капитал в ремонт, повышаю ликвидность и продаю дороже. Это не перекупил-перепродал без изменений
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 17.12.22
Подякував: 221 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:04

фліпер

  kingkongovets написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .


ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше

не інвестор, не спекулянт, а фліпер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42485
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .


ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше



Спекуляция — это купить дешевле и продать дороже, не создавая добавленной стоимости, просто на изменении цены.

Я вкладываю свой капитал в ремонт, повышаю ликвидность и продаю дороже. Это не перекупил-перепродал без изменений
ще раз перечитай мій попередній пост і вмикни нарешті мозок

в терміні спекуляція нема нічого поганого, але не треба плутати його з інвестицією

ти - спекулянт а не інвестор і твоя рефлексія тут ні до чого
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

цікава ініциатива:

«Київ стане першим містом в Україні, де громадяни-платники податків отримають майже 90% знижку на паркування

Відповідний проєкт розпорядження опублікований на офіційному порталі КМДА для громадського обговорення (https://forum.kyivcity.gov.ua).

Для фізичних осіб – платників податків пропонована вартість абонементів:
ІІІ зона – 299 грн на місяць;
ІІ–ІІІ зона – 999 грн на місяць;
весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

Знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Також пропонується оновити погодинні тарифи на майданчиках КП "Київтранспарксервіс":
І зона — 40 грн/год;
ІІ зона — 30 грн/год;
ІІІ зона — 10 грн/год.»
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
