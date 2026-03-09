Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3200320132023203 Додано: Нед 08 бер, 2026 17:53 rjkz написав: Тут надо при сдаче крутить не то что головой, а поворачиваться всем телом назад при движении задним ходом. С непривычки может и позвоночник в трусы ссыпаться.

Параллельную парковку я делал в Украине как получится, тут есть строгая формула.

Еще добавились скутеристы, самокатчики, велосипедуны, скейтбордисты и просто куча неадекватов.

В принципе, без подготовки сдать можно, но с первого раза после Украины далеко не у всех получается. Просто штрафные баллы ставят за всякую туйню.

Понятное дело, что надо остановиться на знаке СТОП, но где именно остановиться, как надо наклониться к рулю и демонстративно посмотреть направо-налево, и на сколько зафиксировать остановку и на каком расстоянии должна быть машина на въехиваемой дороге, чтобы можно было выехивать. Все это влияет на штрафные баллы, которые накапливаются с момента как инспектор сядет в машину. Тут надо при сдаче крутить не то что головой, а поворачиваться всем телом назад при движении задним ходом. С непривычки может и позвоночник в трусы ссыпаться.Параллельную парковку я делал в Украине как получится, тут есть строгая формула.Еще добавились скутеристы, самокатчики, велосипедуны, скейтбордисты и просто куча неадекватов.В принципе, без подготовки сдать можно, но с первого раза после Украины далеко не у всех получается. Просто штрафные баллы ставят за всякую туйню.Понятное дело, что надо остановиться на знаке СТОП, но где именно остановиться, как надо наклониться к рулю и демонстративно посмотреть направо-налево, и на сколько зафиксировать остановку и на каком расстоянии должна быть машина на въехиваемой дороге, чтобы можно было выехивать. Все это влияет на штрафные баллы, которые накапливаются с момента как инспектор сядет в машину.

К этим ужасам добавлю ещё и баллы за слишком близкий к бровке проезд в повороте и за слишком широкий поворот. История из НЙ.

А провалить экзамен можно ещё до того, как инспектор сядет в машину. Достаточно не вовремя перегоревшей лампочки, ну или можно не расслышать просьбу что-то включить при внешнем осмотре машины. К этим ужасам добавлю ещё и баллы за слишком близкий к бровке проезд в повороте и за слишком широкий поворот. История из НЙ.А провалить экзамен можно ещё до того, как инспектор сядет в машину. Достаточно не вовремя перегоревшей лампочки, ну или можно не расслышать просьбу что-то включить при внешнем осмотре машины. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9361 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6522 раз. Подякували: 21747 раз. Профіль 136 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2026 18:44 Сибарит написав: rjkz написав: Тут надо при сдаче крутить не то что головой, а поворачиваться всем телом назад при движении задним ходом. С непривычки может и позвоночник в трусы ссыпаться.

Параллельную парковку я делал в Украине как получится, тут есть строгая формула.

Еще добавились скутеристы, самокатчики, велосипедуны, скейтбордисты и просто куча неадекватов.

В принципе, без подготовки сдать можно, но с первого раза после Украины далеко не у всех получается. Просто штрафные баллы ставят за всякую туйню.

Понятное дело, что надо остановиться на знаке СТОП, но где именно остановиться, как надо наклониться к рулю и демонстративно посмотреть направо-налево, и на сколько зафиксировать остановку и на каком расстоянии должна быть машина на въехиваемой дороге, чтобы можно было выехивать. Все это влияет на штрафные баллы, которые накапливаются с момента как инспектор сядет в машину. Тут надо при сдаче крутить не то что головой, а поворачиваться всем телом назад при движении задним ходом. С непривычки может и позвоночник в трусы ссыпаться.Параллельную парковку я делал в Украине как получится, тут есть строгая формула.Еще добавились скутеристы, самокатчики, велосипедуны, скейтбордисты и просто куча неадекватов.В принципе, без подготовки сдать можно, но с первого раза после Украины далеко не у всех получается. Просто штрафные баллы ставят за всякую туйню.Понятное дело, что надо остановиться на знаке СТОП, но где именно остановиться, как надо наклониться к рулю и демонстративно посмотреть направо-налево, и на сколько зафиксировать остановку и на каком расстоянии должна быть машина на въехиваемой дороге, чтобы можно было выехивать. Все это влияет на штрафные баллы, которые накапливаются с момента как инспектор сядет в машину.

К этим ужасам добавлю ещё и баллы за слишком близкий к бровке проезд в повороте и за слишком широкий поворот. История из НЙ.

А провалить экзамен можно ещё до того, как инспектор сядет в машину. Достаточно не вовремя перегоревшей лампочки, ну или можно не расслышать просьбу что-то включить при внешнем осмотре машины. К этим ужасам добавлю ещё и баллы за слишком близкий к бровке проезд в повороте и за слишком широкий поворот. История из НЙ.А провалить экзамен можно ещё до того, как инспектор сядет в машину. Достаточно не вовремя перегоревшей лампочки, ну или можно не расслышать просьбу что-то включить при внешнем осмотре машины.



Когда я сдавал, машину не осматривали.

Тут, правда, везде по-разному, я брал уроки сдачи до экзамена и сдавал на машине автошколы.

И сдавать в Бруклине сложнее, чем в Стейтен Айленде, где я сдавал.

Впринципе, там частный сектор и неоживленное движение и нормальные инспектора.

Сдал с первого раза, но после подготовки.

Засада случилась, когда на дорогу передо мной с инспектором в машине вышла вереница гусей и медленно переходила по диагонали. Пришлось ждать.

Но штрафных баллов тоже хапанул, уже не помню за что, но их хватило, чтобы пройти. Когда я сдавал, машину не осматривали.Тут, правда, везде по-разному, я брал уроки сдачи до экзамена и сдавал на машине автошколы.И сдавать в Бруклине сложнее, чем в Стейтен Айленде, где я сдавал.Впринципе, там частный сектор и неоживленное движение и нормальные инспектора.Сдал с первого раза, но после подготовки.Засада случилась, когда на дорогу передо мной с инспектором в машине вышла вереница гусей и медленно переходила по диагонали. Пришлось ждать.Но штрафных баллов тоже хапанул, уже не помню за что, но их хватило, чтобы пройти. rjkz

Повідомлень: 18305 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8861 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2026 04:45 Re: Еміграція, заробітчанство Дар ес Салаам. Найбільше місто Танзанії, в минулому столиця.

Рекомендовано відвідати як туристу.

Мусульмани становлять велику частину, тому необхідно враховувати.

Океан з пляжами, порт, аеропорт. Популярна їжа - вуличне bbq. За менше ніж 10 дол можна поїсти мʼясо прямо з вугілля, запити це фрешем з пешін фрут (маракуйя) .

В готелях (є на будь який смак і будь яку ціну, я зупинявся в двох, рекомендую “Holliday inn” ) за 20 дол буде вечеря типу шведського стола, де буде широкий вибір мʼясних і рибних блюд , салатів, фруктів, навіть Джек фрут був, що взагалі рідкість) Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18075 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2589 раз. Профіль 6 7 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2026 06:35 Re: Еміграція, заробітчанство Этот пост, наверное, относится к трем веткам, но я напишу его тут.

Вот мы стоим на пороге кардинальных изменений в жизни общества по всему миру.

Тут и войны, которые разгораются везде и судя по всему процесс только начинает набирать обороты. Хотя в Украине это не так заметно ввиду своей беды, которая затмевает остальное.

И явная уже и набирающая обороты угроза для рынков труда со стороны ИИ.

Может в Украине это не так явно, но в США это уже ого-го как чувствуется.

И давно назревший финансовый кризис, которому время было случиться аккурат вместо ковида, но нашелся повод для вертолетных денег.

Байден пытался высокой ставкой учетки собрать часть вертолетных денег обратно, но Трамп сейчас продавливает снижение учетной ставки и это неминуемо произойдет. Только инфляция все еще высокая, хотя ее и считают очень интересно, сводя практически к таргетированной цифре.

Не знаю насколько долго продлится блокирование путей поставки нефти, но если даже еще пару месяцев, это приведет к ощутимым последствиям.

Ну и тд.

И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.

Это как?

Скажем дом стоит 500 куе.

Надо впести даунпеймент 100 куе плюс клоузинг косты в районе 10 куе. +/-.

Плюс разные расходы связанные с переездом.

И вот, скажем, исчезает профессия как таковая. И такое происходдит у многих.

И безработица становится ...ну пусть не 99% как прогнозирует Ямпольский, а только 20% (это самая оптимистичная цифра). Это означает, что работу найти будет практически невозможно. И это не финансовый кризис, который надо просто переждать. Это новая реальность. Чем будут платить счастливые обладатели зеленых лужаек и долга за свою "американскую мечту"?

Цены в США на недвигу, кроме очень небольших локаций, о них позже и этому тоже есть объяснение на моменте, снижаются.

В том зипкоде, который я мониторил с момента приезда, за последний год, цены заметно сползли вниз. %% на 5-7-10. Но желания покупать нет никакого.

В НДЖ, в городках Берген каунти, которые я мониторил, цены выросли на примерно 15-20%.

И сегодня я обсуждал со своими знакомыми это странное на первый взгляд несоответствие.

Так вот, во времена ковида, народ массово пошел на удаленку. И подумали, "а кули? Можно купить дом в дешевой тогда Флориде и получать нйскую высокую зп"

Но вот времена изменились. Кому сказали что надо работать теперь в офисе. А кто и остался без работы. И пришлось искать работу. А работы во Флориде практически нет. А в НЙ пока еще хоть какая-то есть. И народ ломанулся обратно. Под это дело недвига во Флориде домкратом вниз, ну а Берген каунти - это ближний пригород НЙ. Да не то что НЙ, а сразу Манхеттена. ...Да, забыл напомнить, чтто самые высокие зп в НЙ - это в Манхеттене.

Ну, а из Берген каунти ехать в Манхеттен на машине в 2 раза быстрее, чем из Южного Бруклина.

Ось такая куйня, малята.(с).

Ну и мнение с другого от меня побережья, ЮТУБ подкинул, собственно это по всей стране такое.

rjkz

Повідомлень: 18305 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8861 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2026 08:16 rjkz написав: И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.

Это как? И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.Это как? Вони керуються приблизно так, як ті, хто голосував за зе- і зелену команду в 2019. Хтось по скудомислію, хтось по приколу, хтось повірив в швидку капітуляцію від "вайнинєбудєт!". Хтось вважав, що "гірше не буде", а потім втік за океан, кинувши напризволяще своїх 4 квартири в столиці.



Якось воно буде. Як казав бравий вояк Швейк "Ніколи не було такого, щоб нічого не було!" Вони керуються приблизно так, як ті, хто голосував за зе- і зелену команду в 2019. Хтось по скудомислію, хтось по приколу, хтось повірив в швидку капітуляцію від "вайнинєбудєт!". Хтось вважав, що "гірше не буде", а потім втік за океан, кинувши напризволяще своїх 4 квартири в столиці.Якось воно буде. Як казав бравий вояк Швейк "Ніколи не було такого, щоб нічого не було!" Frant

Повідомлень: 23335 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1810 раз. Подякували: 2589 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3200320132023203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless