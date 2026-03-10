RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 09:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Там математика була така:
- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.
- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.
2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.
3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.
4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 09:58

  BIGor написав:
  akurt написав:Там математика була така:
- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.
- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.
2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.
3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.
4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?

Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно. Человек знает, что переплачивая $300, он получает жилье в 2 раза больше и соседей в несколько раз дальше. Этого достаточно.

Желтеющие плинтусы в США мало кого волнуют, они не делают из ремонта культа. Они даже не разуваются, когда заходят в дом!
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 10:29

  BIGor написав:
  akurt написав:Там математика була така:
- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.
- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.
2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.
3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.
4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?


1. Різниці в локація з немає.
Можете порівняти:
а) будинок, де орендували житло: https://maps.app.goo.gl/ns25YKDC6oCnDMcT7?g_st=ic
б) там, де купили житло: https://maps.app.goo.gl/ySi62Ycgpp5LSnHk8?g_st=ic
в) там де працювали в працюють: https://maps.app.goo.gl/9Bo1mkkXtWJHBdnh7?g_st=ic
Із локації 1 до локації 3 на авто 20…25 хвилин.

2. Куди реально йдуть 300$ вже нікого не повинно інтересувати, бо вони йдуть на власне житло.
Інакше вони б нікуди не йшли, але і власного житла не було б.
І ще цікаве питання: якщо людина в Україні за готівкові 245 000$ купила хатинку, то її цікавить чи не цікавить, куди саме ідуть гроші з того мішка із 2 450 купюр по 100$?

3. Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного ларпоатнч орієнтовно 69 000$ в рік.

Що саме враховуються в 1600$ я здається і січні писав.

Вишеньки на тортику:
Вишенькa 1. За даними сайту Reddit (торгівля нерухомістю) термін експозиції обʼєктів складає 2 (два) тижня (тиждень - від слова «тиждень»).
Вишенька 2. Сам вчора перерив - граючись і не дуже уважно - купу обʼєктів в тій локації з цікавості. Просто я там був в грудні - січні і дещо розумію. Так ось: вчора не знайшов щось, щоби можна було купити не за 245 000, а хоча б за 345 000. Якщо купував би собі, то знайшов один будинок - потім придививився: О! Так зрозуміло: 399 000$.
Еге ж. Пане Дешевій! Налітай!
akurt
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 10:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$


И здесь у автора с математикой проблемы - то ли 245к, то ли 345к. :P
LEXX
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 10:49

У мене немає проблем, читайте уважно:
- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$
- я писав і підтверджую текст вище, що я вчора - із цікавости гортаючи сторінки сайту - не знайшов аналогічного варіанта навіть за 345 000$.
Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі. :D

Якщо є час - подивіться свіжу пропозицію від відомого Забудовника.
Це трохи далеко від вказаної мною локації, але ціна солодка.
Уважно подивіться фото: будинок здається Покупцеві саме в такому вигляді (звісно, без ліжок та канап), тобто укладати кахлі, тягнути дроти, штробити стіни, завозити мішки з цементом та піском, навішувати міжкімнатні двері, брати гараж в оренду та прокладати труби каналізації - як і слідкувати, щоби виконроб нічого не вкрав - не потрібно.
https://www.drhorton.com/iowa/eastern-i ... &mrad=7504
akurt
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 11:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно.


Цікаво, чого Ви не написали це під
  akurt написав:Цікаво: що ж краще, віддавати чужому дядькові 1300
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:У мене немає проблем, читайте уважно:
- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$


По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$


Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі. :D


Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?

Кого обманут на рынке? :P
LEXX
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:15

Якщо ви наводите цитати, то тоді і пишіть точно: в мене не було плутанини щ наведеними вами цифрами, в яких я буцім-то помилився. Це цифри 245 000 та 345 000.
Тепер точне викладення:

  akurt написав:Цифра власного внеску була мною точно вказана в моєму дописі «по свіжих слідах» - на цьому форумі десь в січні. По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$. Якщо знайду свої дописи / напишу більш точно. Для довідки: чоловік та жінка працюють в одному місці, у кожного зарплатня орієнтовно 69 000$ в рік.


х. х. х.

А що там про ринок?
Ви маєте якесь до того відношення?
Поділіться. Цікаво.
akurt
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:37

  BIGor написав:Цікаво, чого Ви не написали це під

Накопительный эффект 😁

Я использовал Вашу цитату не для того, чтобы спорить именно с Вами. Цитата была нужна для того,чтобы было понятно, о чем речь. Так меньше писать приходится.
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:47

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Цікаво, чого Ви не написали це під

Накопительный эффект 😁

Я использовал Вашу цитату не для того, чтобы спорить именно с Вами. Цитата была нужна для того,чтобы было понятно, о чем речь. Так меньше писать приходится.

Ну так дивіться, там порівнюється повна сума оренди, але не повна сума володіння будинком + іпотечний платіж. За початковий внесок взагалі всі забувають.
BIGor
