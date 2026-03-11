Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Вів 10 бер, 2026 13:54 Із США. Цитата:

«Это все вместе: налог + страховка + кредит».



(Мова про цифру 1600$).

Добре, що люди цікавляться такими цифрами. akurt

Додано: Вів 10 бер, 2026 14:50 Ціни на пальне у Франції станом на 10 березня.

Випадкова по дорозі АЗС:

ДП 2,119 euro за 1 літр.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 бер, 2026 01:14, всього редагувалось 2 разів.

Ціни на пальне у Франції станом на 10 березня.

Ще потрібно було примудритись знайти паливо по таким цінам, якщо в селі заправка одна 32260 Seissan Ще потрібно було примудритись знайти паливо по таким цінам, якщо в селі заправка одна 32260 Seissan Water Повідомлень: 4029 З нами з: 06.03.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2026 23:08 Чого ж тут «примудритися»: проїжджав мимо АЗС - звернув увагу саме тому, що бачив вчора в іншому місті максимальну цифру ціни на ДП в 2,06€, а позавчора: 1,99€. А ось вже і 2,11...



P.S. В мережі люди пишуть, що на сьогодні найдорожче пальне в країнах Прибалтики: ДП в Естонії ніби-то до 2,60€.

Найдешевше - в Іспанії, десь 1,6€ за літр. Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 бер, 2026 01:53, всього редагувалось 2 разів.

Повідомлень: 11890 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4203 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2026 23:37 rjkz написав: Но тут возникает вопрос с которого обсуждение началось - а если это новая реальность, при которой безработица станет нормой, то чем платить за мортгидж и как будут расти цены, если все будут безработные? Но тут возникает вопрос с которого обсуждение началось - а если это новая реальность, при которой безработица станет нормой, то чем платить за мортгидж и как будут расти цены, если все будут безработные?



Если б я жил в США, то я б больше беспокоился про этот сценарий, если б у меня было много кэша, а не моргидж.

Как показывает практика предыдущих лет, правительство США в моменты кризизов засыпает всех вертолетными деньгами, обесценивания сбережения хомяков, абы только не злить электорат перед выборами.

Хомяков всегда меньше чем транжир, потому когда они страдают, то их особо и не слышно, а наоборот, биомасса радуется когда хомяки худеют.

А с инфляцией наступники разберутся.

Вы ж сами привели пример, как пара получала 1800 в неделю в ковид, ничего при этом не делая.

Это будет увеличивать инфляцию и увеличивать цену на реальные товары, в числе которых и недвижимость.

Я не удивлюсь, если и мораторий на отсуждение недвижимости введут, если под угрозой будет большой % населения.

При ковиде тоже была типа безработица и вертолетные деньги разбрасывали всего в районе года, а эффект роста цен на недвижимость во многих странах +30% из-за этого.

Если б я жил в США, то я б больше беспокоился про этот сценарий, если б у меня было много кэша, а не моргидж.
Как показывает практика предыдущих лет, правительство США в моменты кризизов засыпает всех вертолетными деньгами, обесценивания сбережения хомяков, абы только не злить электорат перед выборами.
Хомяков всегда меньше чем транжир, потому когда они страдают, то их особо и не слышно, а наоборот, биомасса радуется когда хомяки худеют.
А с инфляцией наступники разберутся.
Вы ж сами привели пример, как пара получала 1800 в неделю в ковид, ничего при этом не делая.
Это будет увеличивать инфляцию и увеличивать цену на реальные товары, в числе которых и недвижимость.
Я не удивлюсь, если и мораторий на отсуждение недвижимости введут, если под угрозой будет большой % населения.
При ковиде тоже была типа безработица и вертолетные деньги разбрасывали всего в районе года, а эффект роста цен на недвижимость во многих странах +30% из-за этого.
Это как мини-симулятор того, что будет, если будет массовая безработица.



Такое тоже можно рассматривать, только в случае такого ппца человеку надо продолжать платить, а инфляция - не девал, мгновенно не случается.

И как показывает статистика, рост зарплат существенно отстает от инфляции.

Сначала человеку станет сложно тянуть повседневные расходы и выплаты по мортгиджу прежде чем его кредит настолько обесценится.

А это грозит потерей объекта залога, то есть недвиги.

Даже в таких социальных штатах и городах как НЙ, выкинуть арендатора на мороз невозможно если он не платит, но забрать залоговую недвигу - как 2 пальца об асфальт.

Такое тоже можно рассматривать, только в случае такого ппца человеку надо продолжать платить, а инфляция - не девал, мгновенно не случается.
И как показывает статистика, рост зарплат существенно отстает от инфляции.
Сначала человеку станет сложно тянуть повседневные расходы и выплаты по мортгиджу прежде чем его кредит настолько обесценится.
А это грозит потерей объекта залога, то есть недвиги.
Даже в таких социальных штатах и городах как НЙ, выкинуть арендатора на мороз невозможно если он не платит, но забрать залоговую недвигу - как 2 пальца об асфальт.
Собственно, предложенный Вами вариант подходит для тех, кто берет в мортгидж инвестиционную недвигу, а не для собственного проживания.

Возможно, американцы, которые покупают дома, настроены менее апокалиптично 😁

Жить в постоянном ожидании краха - это наш стиль, а не их. Оптимисты себе так жизнь не отравляют.

Ну и Вы рассматриваете кредит исключительно как способ купить что-то, на что не хватает денег. А ведь это ещё и финансовый инструмент.

Если к первоначальным затратам добавить заначку на проведение процедуры банкротства, которую мы привыкли воспринимать как катастрофу, а нормальный мир как защиту, перспективы заиграют новыми красками. Наличие активов с большей, чем процент по кредиту, доходностью также исключать не стоит.



Возможно, американцы, которые покупают дома, настроены менее апокалиптично 😁
Жить в постоянном ожидании краха - это наш стиль, а не их. Оптимисты себе так жизнь не отравляют.
Ну и Вы рассматриваете кредит исключительно как способ купить что-то, на что не хватает денег. А ведь это ещё и финансовый инструмент.
Если к первоначальным затратам добавить заначку на проведение процедуры банкротства, которую мы привыкли воспринимать как катастрофу, а нормальный мир как защиту, перспективы заиграют новыми красками. Наличие активов с большей, чем процент по кредиту, доходностью также исключать не стоит.

ЗЫ Если Ваши апокалиптические ожидания оправдаются, одинаково плохо будет всем, независимо от закредитованости.



Да, уж.

Чему чему, а пессимизму нас жизнь приучила.

Фактически, предлагаемый Вами вариант предусматривает брать мортгидж при наличии активов на сумму покупки.

"Кредит - это то, что даст вам банк, если вы ему докажете, что он вам не нужен" (кажется Ротшильд ссказал).

Не знаю.

Мне так говорит мой внутренний голос, который я называю смесью умозаключений и интуиции.

Когда я его не слушаюсь это плохо заканчивается.

Но он воспитан не на американской жизни.

Но кто сказал, что ппц в Америке не возможен?

Как сказал один мой знакомый, правила тут пишутся кровью.

То есть, пока что-то не случится, никто не парится. Они не привыкли думать наперед.

Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?

Я ходил на курсы по охране труда, так просто ппц сколько у них на стройках гибнет каждый год. Десятки тысяч. Я уже не помню, кажется 80 тысяч в год из года в год. При этом страховочная экипировка такая, что человек если свалится, то да, скорей всего останется жив, но может или остаться инвалидом на всю жизнь либо полгода восстанавливаться после падения. все через одно место.

Активы, которые более доходны чем мортгидж?

Да, я тоже об этом думаю и двигаюсь в этом направлении, но пока на СД все-же держу бОльшую сумму нежели в стоках.

Наверное, недвигу надо рассматривать как инвестицию "одну из". И далеко не первую. Это в Украине нет ни стокмаркета ни долларовых депозитов с лимитом 250 куе в страховании, которое реально работает. Поэтому альтернативы недвиге практически и нет.

Один из вариантов, когда недвига реально классно работает с именно мортгиджем и на чем в свое время сделали многие состояния - при низком %% и очень горячем рынке берется мортгидж на 2-3-...объекта, сдается в рент, дорожает и через несколько лет уже можно часть продать и полностью рассчитаться с банком при желании. Так работало раньше, но сейчас так не работает и не факт, что так будет работать в будущем. Как мне рассказывал один знакомый, в конце 90-х вкладывая 5 куе даунпеймента брался объект и через 3 года он удваивался в цене.

Но тут надо пояснить, что раньше доступ к стокмаркету не был таким простым как сейчас. Надо было работать через брокера, ему платить за каждый чих и каждую операцию, резултат зависел от его квалификации и чистоплотности. Сейчас за 15 минут онлайн открывается брокерский счет и дальще в онлайн режиме акции продаются и покупаются просто 3-мя кликами мыши. Интерес к недвиге как к инвестиции заметно упал. И нет того роста, который был 10-20 лет назад.

Да, уж.
Чему чему, а пессимизму нас жизнь приучила.
Фактически, предлагаемый Вами вариант предусматривает брать мортгидж при наличии активов на сумму покупки.
"Кредит - это то, что даст вам банк, если вы ему докажете, что он вам не нужен" (кажется Ротшильд ссказал).
Не знаю.
Мне так говорит мой внутренний голос, который я называю смесью умозаключений и интуиции.
Когда я его не слушаюсь это плохо заканчивается.
Но он воспитан не на американской жизни.
Но кто сказал, что ппц в Америке не возможен?
Как сказал один мой знакомый, правила тут пишутся кровью.
То есть, пока что-то не случится, никто не парится. Они не привыкли думать наперед.
Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
Я ходил на курсы по охране труда, так просто ппц сколько у них на стройках гибнет каждый год. Десятки тысяч. Я уже не помню, кажется 80 тысяч в год из года в год. При этом страховочная экипировка такая, что человек если свалится, то да, скорей всего останется жив, но может или остаться инвалидом на всю жизнь либо полгода восстанавливаться после падения. все через одно место.
Активы, которые более доходны чем мортгидж?
Да, я тоже об этом думаю и двигаюсь в этом направлении, но пока на СД все-же держу бОльшую сумму нежели в стоках.
Наверное, недвигу надо рассматривать как инвестицию "одну из". И далеко не первую. Это в Украине нет ни стокмаркета ни долларовых депозитов с лимитом 250 куе в страховании, которое реально работает. Поэтому альтернативы недвиге практически и нет.
Один из вариантов, когда недвига реально классно работает с именно мортгиджем и на чем в свое время сделали многие состояния - при низком %% и очень горячем рынке берется мортгидж на 2-3-...объекта, сдается в рент, дорожает и через несколько лет уже можно часть продать и полностью рассчитаться с банком при желании. Так работало раньше, но сейчас так не работает и не факт, что так будет работать в будущем. Как мне рассказывал один знакомый, в конце 90-х вкладывая 5 куе даунпеймента брался объект и через 3 года он удваивался в цене.
Но тут надо пояснить, что раньше доступ к стокмаркету не был таким простым как сейчас. Надо было работать через брокера, ему платить за каждый чих и каждую операцию, резултат зависел от его квалификации и чистоплотности. Сейчас за 15 минут онлайн открывается брокерский счет и дальще в онлайн режиме акции продаются и покупаются просто 3-мя кликами мыши. Интерес к недвиге как к инвестиции заметно упал. И нет того роста, который был 10-20 лет назад.
И, повторюсь, с начала 1980-х цена недвиги в золоте снижается.

Додано: Сер 11 бер, 2026 01:02

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.
2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.
3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.
4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.

2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.

3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.
2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.
3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.
4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?



1.При такой цене аренды вполне может быть, что месячный платеж в 1600.

Это какая-то дыра. Скорей всего одна из двух Каролин. Но там средняя зарплата по штату 33 куе в год. В НЙ это чуть-ли не порог бедности.

2. При нынешних ставках по финкалькулятору размер доли погашения принципала (тела) и размер интереса в платеже сравняются только после 19 лет плачения, то есть, первые 5 лет на погашение будет идти даже не 300 долларов в том платеже.

3. Даунпеймент сам по себе может вполне генерировать доход. Даже по самому консервативному сценарию 4% годовых на депозите в самом большом и надежном банке США. Или 8-10% исторически (18% за прошлый год) на СП500. Такой доходности не дает никакая жилая арендная недвига. То есть, лендлорд, как говорил Захар, меценатствует, давая арендаторам зарабатывать на том, что не они купили недвигу, в которой живут.

4. Нет. При покупке ничего это не входит в банковский платеж. Кроме того, заемщик ОБЯЗАН застраховать недвигу в пользу банка и это тоже в платеж не включено. ВО Флориде сейчас страховка во многих локациях превышает месячный платеж по кредиту.

Зеленый газон - это красивая картинка, за которую надо платить в полный рост.

1.При такой цене аренды вполне может быть, что месячный платеж в 1600.
Это какая-то дыра. Скорей всего одна из двух Каролин. Но там средняя зарплата по штату 33 куе в год. В НЙ это чуть-ли не порог бедности.
2. При нынешних ставках по финкалькулятору размер доли погашения принципала (тела) и размер интереса в платеже сравняются только после 19 лет плачения, то есть, первые 5 лет на погашение будет идти даже не 300 долларов в том платеже.
3. Даунпеймент сам по себе может вполне генерировать доход. Даже по самому консервативному сценарию 4% годовых на депозите в самом большом и надежном банке США. Или 8-10% исторически (18% за прошлый год) на СП500. Такой доходности не дает никакая жилая арендная недвига. То есть, лендлорд, как говорил Захар, меценатствует, давая арендаторам зарабатывать на том, что не они купили недвигу, в которой живут.
4. Нет. При покупке ничего это не входит в банковский платеж. Кроме того, заемщик ОБЯЗАН застраховать недвигу в пользу банка и это тоже в платеж не включено. ВО Флориде сейчас страховка во многих локациях превышает месячный платеж по кредиту.
Зеленый газон - это красивая картинка, за которую надо платить в полный рост.
Не все умеют правильно считать деньги и, как писал Сибарит, банкротство - единственный зачастую выход для таких.

Додано: Сер 11 бер, 2026 01:06

- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.

- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою. Там математика була така:- жив в оренді, сплачуючи 1300$ на місяць; квартира 2-bedroom площею в 90 кв.м.- живе у власному, сплачуючи 1600$ на місяць. 2-о поверховий будинок площею в 160 кв.м з власною земельною ділянкою.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.

2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.

3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.

1. Яка різниця в локаціях? Бо думаю там зарита велика собака.
2. Сплачує за власне 1600$ на місяць - звучить гарно, але перші 5 років він за власне сплачує з цих 1600$ тільки 300$ на місяць, інше йде дяді з банку.
3. Щось Ви пропустили історію про власний внесок.
4. Чи враховуються в 1600$ на місяць - TAX на пропеті, поточні ремонти, амортизація жовтіючих плінтусів?

Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно. Человек знает, что переплачивая $300, он получает жилье в 2 раза больше и соседей в несколько раз дальше. Этого достаточно.



Мы так озабочены тем, чтобы на нас никто не заработал, что готовы отказывать себе во всем. С точки зрения планирования собственного бюджета, важно, сколько нужно платить. Как дальше распределяются деньги, не особо и важно. Человек знает, что переплачивая $300, он получает жилье в 2 раза больше и соседей в несколько раз дальше. Этого достаточно.

Желтеющие плинтусы в США мало кого волнуют, они не делают из ремонта культа. Они даже не разуваются, когда заходят в дом!



Важно правильно уметь считать.

И там не 300 долларов переплата.

Намного-намного больше.

Вы очень правильно написали. Не надо быть озабоченным, чтобы на тебе заработал например лендлорд. Почему банк? МНе пофиг, мне важно то, как МНЕ это выгодней.

Важно правильно уметь считать

Повідомлень: 18315 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8866 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 01:08 LEXX написав: akurt написав: По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$ По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$



И здесь у автора с математикой проблемы - то ли 245к, то ли 345к. И здесь у автора с математикой проблемы - то ли 245к, то ли 345к.



Для людей с конкретно-образным мышлением арифметика за 2-й класс церковно-приходской школы - компутер сайнс. Для людей с конкретно-образным мышлением арифметика за 2-й класс церковно-приходской школы - компутер сайнс. rjkz

Повідомлень: 18315 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8866 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 01:13 LEXX написав: akurt написав: У мене немає проблем, читайте уважно:

- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$ У мене немає проблем, читайте уважно:- я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$



По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$



Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.



Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?



Кого обманут на рынке? Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?Кого обманут на рынке?



Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.

СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.

Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.

245 - это "среди нигде". Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.245 - это "среди нигде". rjkz

