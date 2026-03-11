Із США. Цитата:
«Это все вместе: налог + страховка + кредит».
(Мова про цифру 1600$).
Добре, що люди цікавляться такими цифрами.
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:54
Додано: Вів 10 бер, 2026 14:50
Ціни на пальне у Франції станом на 10 березня.
Випадкова по дорозі АЗС:
ДП 2,119 euro за 1 літр.
Бензин А95 1,949 euro за 1 літр.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 бер, 2026 01:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:30
Додано: Вів 10 бер, 2026 23:08
Чого ж тут «примудритися»: проїжджав мимо АЗС - звернув увагу саме тому, що бачив вчора в іншому місті максимальну цифру ціни на ДП в 2,06€, а позавчора: 1,99€. А ось вже і 2,11...
P.S. В мережі люди пишуть, що на сьогодні найдорожче пальне в країнах Прибалтики: ДП в Естонії ніби-то до 2,60€.
Найдешевше - в Іспанії, десь 1,6€ за літр.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 бер, 2026 01:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 бер, 2026 23:37
Если б я жил в США, то я б больше беспокоился про этот сценарий, если б у меня было много кэша, а не моргидж.
Как показывает практика предыдущих лет, правительство США в моменты кризизов засыпает всех вертолетными деньгами, обесценивания сбережения хомяков, абы только не злить электорат перед выборами.
Хомяков всегда меньше чем транжир, потому когда они страдают, то их особо и не слышно, а наоборот, биомасса радуется когда хомяки худеют.
А с инфляцией наступники разберутся.
Вы ж сами привели пример, как пара получала 1800 в неделю в ковид, ничего при этом не делая.
Это будет увеличивать инфляцию и увеличивать цену на реальные товары, в числе которых и недвижимость.
Я не удивлюсь, если и мораторий на отсуждение недвижимости введут, если под угрозой будет большой % населения.
При ковиде тоже была типа безработица и вертолетные деньги разбрасывали всего в районе года, а эффект роста цен на недвижимость во многих странах +30% из-за этого.
Это как мини-симулятор того, что будет, если будет массовая безработица.
Додано: Сер 11 бер, 2026 00:49
Да, уж.
Чему чему, а пессимизму нас жизнь приучила.
Фактически, предлагаемый Вами вариант предусматривает брать мортгидж при наличии активов на сумму покупки.
"Кредит - это то, что даст вам банк, если вы ему докажете, что он вам не нужен" (кажется Ротшильд ссказал).
Не знаю.
Мне так говорит мой внутренний голос, который я называю смесью умозаключений и интуиции.
Когда я его не слушаюсь это плохо заканчивается.
Но он воспитан не на американской жизни.
Но кто сказал, что ппц в Америке не возможен?
Как сказал один мой знакомый, правила тут пишутся кровью.
То есть, пока что-то не случится, никто не парится. Они не привыкли думать наперед.
Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
Я ходил на курсы по охране труда, так просто ппц сколько у них на стройках гибнет каждый год. Десятки тысяч. Я уже не помню, кажется 80 тысяч в год из года в год. При этом страховочная экипировка такая, что человек если свалится, то да, скорей всего останется жив, но может или остаться инвалидом на всю жизнь либо полгода восстанавливаться после падения. все через одно место.
Активы, которые более доходны чем мортгидж?
Да, я тоже об этом думаю и двигаюсь в этом направлении, но пока на СД все-же держу бОльшую сумму нежели в стоках.
Наверное, недвигу надо рассматривать как инвестицию "одну из". И далеко не первую. Это в Украине нет ни стокмаркета ни долларовых депозитов с лимитом 250 куе в страховании, которое реально работает. Поэтому альтернативы недвиге практически и нет.
Один из вариантов, когда недвига реально классно работает с именно мортгиджем и на чем в свое время сделали многие состояния - при низком %% и очень горячем рынке берется мортгидж на 2-3-...объекта, сдается в рент, дорожает и через несколько лет уже можно часть продать и полностью рассчитаться с банком при желании. Так работало раньше, но сейчас так не работает и не факт, что так будет работать в будущем. Как мне рассказывал один знакомый, в конце 90-х вкладывая 5 куе даунпеймента брался объект и через 3 года он удваивался в цене.
Но тут надо пояснить, что раньше доступ к стокмаркету не был таким простым как сейчас. Надо было работать через брокера, ему платить за каждый чих и каждую операцию, резултат зависел от его квалификации и чистоплотности. Сейчас за 15 минут онлайн открывается брокерский счет и дальще в онлайн режиме акции продаются и покупаются просто 3-мя кликами мыши. Интерес к недвиге как к инвестиции заметно упал. И нет того роста, который был 10-20 лет назад.
И, повторюсь, с начала 1980-х цена недвиги в золоте снижается.
Додано: Сер 11 бер, 2026 01:02
1.При такой цене аренды вполне может быть, что месячный платеж в 1600.
Это какая-то дыра. Скорей всего одна из двух Каролин. Но там средняя зарплата по штату 33 куе в год. В НЙ это чуть-ли не порог бедности.
2. При нынешних ставках по финкалькулятору размер доли погашения принципала (тела) и размер интереса в платеже сравняются только после 19 лет плачения, то есть, первые 5 лет на погашение будет идти даже не 300 долларов в том платеже.
3. Даунпеймент сам по себе может вполне генерировать доход. Даже по самому консервативному сценарию 4% годовых на депозите в самом большом и надежном банке США. Или 8-10% исторически (18% за прошлый год) на СП500. Такой доходности не дает никакая жилая арендная недвига. То есть, лендлорд, как говорил Захар, меценатствует, давая арендаторам зарабатывать на том, что не они купили недвигу, в которой живут.
4. Нет. При покупке ничего это не входит в банковский платеж. Кроме того, заемщик ОБЯЗАН застраховать недвигу в пользу банка и это тоже в платеж не включено. ВО Флориде сейчас страховка во многих локациях превышает месячный платеж по кредиту.
Зеленый газон - это красивая картинка, за которую надо платить в полный рост.
Не все умеют правильно считать деньги и, как писал Сибарит, банкротство - единственный зачастую выход для таких.
Додано: Сер 11 бер, 2026 01:06
Важно правильно уметь считать.
И там не 300 долларов переплата.
Намного-намного больше.
Вы очень правильно написали. Не надо быть озабоченным, чтобы на тебе заработал например лендлорд. Почему банк? МНе пофиг, мне важно то, как МНЕ это выгодней.
У моего лендлорда все в порядке с доходностью, моим билдингом его семья владеет не первое поколение и давно уже все себя окупило. Пусть зарабатывает.
Додано: Сер 11 бер, 2026 01:08
Додано: Сер 11 бер, 2026 01:13
Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.
СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.
Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги.
245 - это "среди нигде".
