Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:. Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁 Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
rjkz написав:Но тут возникает вопрос с которого обсуждение началось - а если это новая реальность, при которой безработица станет нормой, то чем платить за мортгидж и как будут расти цены, если все будут безработные?
Если б я жил в США, то я б больше беспокоился про этот сценарий, если б у меня было много кэша, а не моргидж. Как показывает практика предыдущих лет, правительство США в моменты кризизов засыпает всех вертолетными деньгами, обесценивания сбережения хомяков, абы только не злить электорат перед выборами. Хомяков всегда меньше чем транжир, потому когда они страдают, то их особо и не слышно, а наоборот, биомасса радуется когда хомяки худеют. А с инфляцией наступники разберутся. Вы ж сами привели пример, как пара получала 1800 в неделю в ковид, ничего при этом не делая. Это будет увеличивать инфляцию и увеличивать цену на реальные товары, в числе которых и недвижимость. Я не удивлюсь, если и мораторий на отсуждение недвижимости введут, если под угрозой будет большой % населения. При ковиде тоже была типа безработица и вертолетные деньги разбрасывали всего в районе года, а эффект роста цен на недвижимость во многих странах +30% из-за этого. Это как мини-симулятор того, что будет, если будет массовая безработица.
1. Вы правы в том смысле, что кэш тоже несет риски обесценивания. Ну а что может быть так-же ликвидно как кэш и защищено хоть в какой-то мере от обесценивания? Вариантом я вижу комбинацию СД под нынешние проценты, консервативный ИТФ сп500 плюс волатильные но растущие акции производителей чипов. Вопрос соотношения. 2. Да, популизм присущ американской политике. Но Трамп будет царствовать еще 3 года без малого. Это его последний срок. Хотя поговаривают о его намерении как-то с подвыпертом устроить себе 3-й срок. С него станется. Чего только события 6 кхе-кхеря стоят. Будет ли он разбрасывать вертолетные деньги? Может быть. Но может и нет. И что если нет? Насколько выручит семью проживание в доме, за который они должны туеву хучу денег? И вариант с более существенной подушкой, но проживание в арендном жилье. Может этот вариант дает больше времени переждать трудные времена? Если конечно слово "переждать" тут подходит. Скажем так, адаптироваться к новым реалиям. Если-бы это был первый срок Трампа, то вопрос разбрасывания вертолетных денег не стоял-бы. Первые стимулусы выплатил именно Трамп. Но на данный момент ИЗБРАТЬ на третий срок его невозможно. Если у него нет намерения каким-то образом перекроить ситуацию, что не факт, то ему пофиг что будет после окончания его каденции. Если-же нет, то вариант прихода на третий срок будет настолько большим скандалом, что все остальное просто поблекнет. Есть еще вариант, когда он пропихнет своего "медведева" на пост и тот просто будет выполнять его волю.
rjkz написав:. Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁 Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
Тут вопрос под каким градусом посмотреть на то лучшая это или нет. Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед. Они жили в тепличных условиях, но сейчас есть весьма недвусмысленные признаки, что времена меняются. И не в ту сторону, что хотелось-бы. И да, у них есть свои "карты" - своя страна, понятный менталитет, свободный Инглиш в конце концов и тп. Но у большинства нет стержня. Я про хребет)). У меня тут были трудные ситуации. Мне друзья, которые давно американизироввались (им это нетрудно было - приехали практически сразу послле школы, не то что я со своим "предпенсионным" багажем), говорили " ну что ты можешь сделать?" , а я включал на полную свою лягушку с аватарки и как-то выгребал. Да, тут не все так легко. Но как они выгребут, если их жизнь прижмет? Они-то не привыкли цаплю душить, когда она их уже практически проглотила.
rjkz написав:. Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁 Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
Тут вопрос под каким градусом посмотреть на то лучшая это или нет. Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед. Они жили в тепличных условиях, но сейчас есть весьма недвусмысленные признаки, что времена меняются. И не в ту сторону, что хотелось-бы. И да, у них есть свои "карты" - своя страна, понятный менталитет, свободный Инглиш в конце концов и тп. Но у большинства нет стержня. Я про хребет)). У меня тут были трудные ситуации. Мне друзья, которые давно американизироввались (им это нетрудно было - приехали практически сразу послле школы, не то что я со своим "предпенсионным" багажем), говорили " ну что ты можешь сделать?" , а я включал на полную свою лягушку с аватарки и как-то выгребал. Да, тут не все так легко. Но как они выгребут, если их жизнь прижмет? Они-то не привыкли цаплю душить, когда она их уже практически проглотила.
А ещё у них нет хрущиков, которыми советская власть обеспечила практически каждую семью с относительно небольшой квартплатой.Так, что под мост онли.
Bolt написав:А ещё у них нет хрущиков, которыми советская власть обеспечила практически каждую семью с относительно небольшой квартплатой.Так, что под мост онли.
"Хрущики" дійсно були більше, ніж спасінням цілого народу, якого 80 років водили то по розстрільним ямам, то по тюрмах, то по концертах з піснею "И ленин такой молодой - и юный октябрь впереди..."
Але в інших країнах в цей самий час все було ЗОВСІМ по-іншому. Зовсім інше життя багатьох поколінь.
Я вище написав приблизно так: "Я не впевнений, але думаю, що 90% учасників форуму мешкають НЕ в орендованому, а у власному житлі. І купили вони його за готівковий кеш, і виклали той кеш одномоментно, або з невеликим розтермінуванням".
І пан Bolt тут перший приклад. Я можу бути другим прикладом. Я не проти.
Тому можна безкінечно розказувати, що краще бути безхатченком під мостом "онлі", або чекати реінкарнації Микити Хрущова, який видасть купу "хрущиков, которыми советская власть обеспечила практически каждую семью с относительно небольшой квартплатой".
Якшо повернутися до хрущиків, то слід визнати таке: громадян в США забезпечили житлом НЕ завдячуючи Програмі надання безкоштовного житла, а створенням таких умов, при яких людина сама собі може купити достойне житло та жити достойно.
Ось вона - головна різниця. Онлі так.
P.S. Для об"єктивності: в США все ж в тій чи іншій формі існує Програма надання житла для безкоштовног проживання. Наприклад, мій колишній шеф вже 25 років живе саме в такому житлі: це 2-к квартира, за яку сплачує орендну плату держава. Арифметика там така: оренда вартує 1 200 доларів на місяць, з яких держава перераховує напряму орендодавцю 1 000 доларів. Ну а 200 сплачував і платить сам колишній українець. Ну а безкоштовно саме житло ніхто не роздавав. Все вартує своїх грошей.Онлі так.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 бер, 2026 09:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:У мене немає проблем, читайте уважно: - я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$
По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$
Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.
Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?
Кого обманут на рынке?
Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира. СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе. Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги. 245 - это "среди нигде".
Угадал. Это Айова
Востаннє редагувалось LEXX в Сер 11 бер, 2026 14:03, всього редагувалось 1 раз.
«Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь!» (с)
Останній тиждень на цій гілці розповсюджуються простирадла дописів із баснями про апокаліпсис, який ось-ось настане на ринку нерухомості в США. Ми всі прекрасно розуміємо, чому та звідки «вуха ростуть».
Але ось реальний факт. Є доволі цікавий блогер - наш українець з Івано-Франківська. Він заїхав в США за Програмою U4U. Прожив 2 роки і вже отримав репароль на наступні 2 роки. В нього є дві позитивні риси: - працьовитий та мудрий; - не читає дурниць на цьому форумі.
Тому вже купив собі в іпотеку приватний будинок - в Чикаго - це такий депресивний занедбаний район планети (за думкою одного з дописувачів, який там ніколи не був) - живе та працює.
Але саме цікаве в його блозі зʼявилося сьогодні і саме на тему апокаліпсиса та дурниць на тему, що в США нерухомість ніхто не купує та взагалі вона раптом стала дешевшою на 10%.
Щоби ви все відео не дивилися: - декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти. - наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України. - ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти. - але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло. Рекомендую дуже подивитися (самий початок) та критично відноситися до деяких дописів на цій гілці. Дивіться не більше двох хвилин - але справжня «бомба» звучить на 02:15. https://youtu.be/MgoXylU-kD8?is=Vt58etccr35VvNnf
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 бер, 2026 14:22, всього редагувалось 1 раз.