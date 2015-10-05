в исследованиях на основе **NHANES** (включая Teng et al. 2024 и похожие работы по сексуальной частоте и смертности) **ошибка выжившего** (survivorship bias / healthy survivor bias) действительно присутствует и является одним из главных ограничений таких анализов. Это классическая проблема для всех наблюдательных исследований выживаемости на основе поперечных/продольных данных вроде NHANES.



### Что именно представляет собой ошибка выжившего здесь



NHANES — это **кросс-секционное** обследование (cross-sectional survey) с последующим linkage к mortality data (NDI — National Death Index). Участников опрашивают в один момент времени (2005–2016), измеряют сексуальную частоту **на тот момент**, а потом следят за смертью в последующие годы (медиана follow-up ~9 лет в Teng et al.).



Ключевой момент:

- Чтобы попасть в выборку и ответить на вопрос о сексуальной активности, человек должен быть **живым и достаточно здоровым** на момент опроса (возраст 20–59 лет, участие в обследовании, способность отвечать на вопросы о сексе).

- Люди, которые уже имели тяжёлые заболевания (сердечная недостаточность, тяжёлый диабет, рак, депрессия, эректильная дисфункция и т.д.), часто либо **не доживают** до возраста обследования, либо **не участвуют** в NHANES, либо **не отвечают** на sensitive вопросы о сексе (отказ от ответа, пропуск).

- В результате группа с **очень низкой сексуальной частотой** (<12 раз/год) в выборке — это в значительной мере **"здоровые выжившие"** среди тех, у кого низкая активность, плюс те, у кого низкая активность вызвана уже существующими проблемами здоровья.



Но самые больные/слабые с низкой сексуальной активностью **уже мертвы** или исключены из выборки → их вклад в смертность **не виден**.

Поэтому связь «редкий секс → выше смертность» может быть **переоценена** или даже частично артефактом: низкая сексуальная частота выступает **маркёром** уже имеющихся проблем со здоровьем (reverse causation + selection bias), а не обязательно причиной повышенного риска в будущем.



### Конкретные проявления в этих исследованиях



- **Обратная причинность** (reverse causation): люди с субклиническими болезнями сердца, низким тестостероном, депрессией, ожирением, хронической болью реже занимаются сексом → они и умирают чаще. Исследования поправляют на известные confounders (возраст, ИМТ, гипертония, диабет, курение и т.д.), но **не на все** скрытые/неизмеренные факторы.

- **Healthy survivor effect**: в выборке NHANES 20–59 лет преобладают относительно здоровые люди. Те, кто имел низкую сексуальную активность из-за тяжёлых болезней в 30–40 лет, уже могли умереть к моменту обследования или не попасть в него.

- **Доказательства из похожих работ**: в связанных статьях (например, Luo 2023 по гипертоникам, Davis 2025 по CVD + low frequency) сами авторы отмечают, что низкая частота часто сочетается с уже имеющимися заболеваниями, и комбинация CVD + редкий секс даёт худший прогноз, чем просто CVD. Это косвенно подтверждает, что низкая активность — часто **симптом**, а не только причина.



### Как авторы пытаются минимизировать bias



- Многофакторная поправка (Cox модель с большим числом covariates).

- Исключение людей с уже известными тяжёлыми заболеваниями в некоторых sensitivity-анализах (но не всегда полностью).

- U-образная кривая (риск растёт и при очень высокой частоте) — это частично аргумент против чистой reverse causation, потому что если бы всё объяснялось только болезнью → при высокой частоте риск не должен расти.

- Но даже с поправками **полностью исключить** survivorship bias и reverse causation в таких дизайнах невозможно.



### Итог



Да, ошибка выжившего **есть** и довольно существенная — это один из главных поводов для скепсиса к причинно-следственным выводам из этих работ.

Связь между регулярным сексом (1–2 раза в неделю) и лучшей выживаемостью, скорее всего, **реальна**, но в значительной мере объясняется тем, что здоровые, активные, гормонально благополучные люди просто **чаще занимаются сексом** и **реже умирают**.



Чтобы доказать, что секс сам по себе **защищает** от смерти, нужны были бы рандомизированные trials (невозможны) или хотя бы longitudinal исследования с **многократными** измерениями сексуальной частоты во времени (до и после изменений здоровья) — таких пока почти нет.



Поэтому интерпретация должна быть осторожной: «регулярная сексуальная активность ассоциирована с лучшим прогнозом», но не «занимайтесь сексом 52–103 раза в год, чтобы прожить дольше». 😊