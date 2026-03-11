Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щоби ви все відео не дивилися: - декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти. - наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України. - ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти. - але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло. Рекомендую дуже подивитися (самий початок) та критично відноситися до деяких дописів на цій гілці. Дивіться не більше двох хвилин - але справжня «бомба» звучить на 02:15. https://youtu.be/MgoXylU-kD8?is=Vt58etccr35VvNnf
akurt Какой город? Какой район? Какая цена дома? Какая площадь? Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?
Переливаешь из пустого в порожнее???
Востаннє редагувалось LEXX в Сер 11 бер, 2026 14:55, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:У мене немає проблем, читайте уважно: - я писав і пишу, що в липні 2025 року будинок було куплено за 245 000$
По памʼяті: 20% від ціни будинка тобто 69 000$
Не помиляйтеся в цифрах, а то одурять на базарі.
Что с математикой? Проценты в школе прогуляли?
Кого обманут на рынке?
Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира. СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе. Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками и в которые надо еще вкладывать время и деньги. 245 - это "среди нигде".
а где и в чём живут кассиры , водители автобусов ,дворники , рабочие конвееров, трактористы ..., тоесть класс ниже среднего /средний или у них на руки в месяц от 10000 куе?
LEXX написав:akurt Какой город? Какой район? Какая цена дома? Какая площадь? Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?
Переливаешь из пустого в порожнее???
Ну, по перше, я все це докладно писав ще в січні. Не читав - так хто тобі доктор.
По-друге, напиши те саме проо свої інвестиції після виізду із столиці світу під назвою "Слов"янськ". Мені цікаво також: Какой город? Какой район? Какая цена дома? Какая площадь? Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки? Напишеш? Чи і ні "пустого", і ні "порожнього"???
Щоби ви все відео не дивилися: - декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти. - наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України. - ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти. - але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло. Рекомендую дуже подивитися (самий початок) та критично відноситися до деяких дописів на цій гілці. Дивіться не більше двох хвилин - але справжня «бомба» звучить на 02:15. https://youtu.be/MgoXylU-kD8?is=Vt58etccr35VvNnf
akurt Какой город? Какой район? Какая цена дома? Какая площадь? Какая проц. ставка? Размер платежа? Страховки?
Переливаешь из пустого в порожнее???
Востаннє редагувалось LEXX в Сер 11 бер, 2026 14:59, всього редагувалось 2 разів.
«Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь!» (с)
Останній тиждень на цій гілці розповсюджуються простирадла дописів із баснями про апокаліпсис, який ось-ось настане на ринку нерухомості в США. Ми всі прекрасно розуміємо, чому та звідки «вуха ростуть».
Але ось реальний факт. Є доволі цікавий блогер - наш українець з Івано-Франківська. Він заїхав в США за Програмою U4U. Прожив 2 роки і вже отримав репароль на наступні 2 роки. В нього є дві позитивні риси: - працьовитий та мудрий; - не читає дурниць на цьому форумі.
Тому вже купив собі в іпотеку приватний будинок - в Чикаго - це такий депресивний занедбаний район планети (за думкою одного з дописувачів, який там ніколи не був) - живе та працює.
Але саме цікаве в його блозі зʼявилося сьогодні і саме на тему апокаліпсиса та дурниць на тему, що в США нерухомість ніхто не купує та взагалі вона раптом стала дешевшою на 10%.
Щоби ви все відео не дивилися: - декілька днів тому власник будинка напроти будинка нашого українця - старенька людина, яка була першим власником будинка на цій вулиці - відійшов у засвіти. - наш українець про це із сумом розказував, бо дядько був дуже привітний та відвідував нашого українця. З позитивом відносився до України. - ну що ж поробиш: прожив дядько 80 років та відійшов у засвіти. - але ось яка штука: вже той будинок продано. Саме сьогодні. Здається і двох тижнів не пройшло. Вже купили. Тижня чи двох НЕ пройшло.
це як ,юридично???, чі у діда не було права власності,жив у будинку дітей...?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 бер, 2026 15:14, всього редагувалось 3 разів.
Якщо Ви насправді так турбуєтеся про біографію тієї людини, то можете подивитися попереднє відео від «U4U-ника Володимира», де він про те розказує. І навіть робить невеличку екскурсію всередині того будинку.