airmax78 написав:Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився.
Я тут людина нова, немісцева. Розтовкмачте мені - той товарижч в USA - він вам всім родич, друг, брат, сват?
Всі українці - побратими та посестри. Особливо ті, хто зараз за кордоном. Особливо тим хто зараз в Україні. Тому як можна не радіти черговій зеленій карті на отримання якої пішло 3.5 роки? 3.5 роки тому ці українці прийняли найсміливіше рішення в своєму житті - залишитись в США. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - здобули! Незламні! Акурт, будь-ласка, більше таких історій - вони надихають.
Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію? Але який сенс питати?
А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн .., І океан. Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
airmax78 написав:Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!
Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина! 3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Ну вам не потрібні ніякі зелені картки, а іншим людям - потрібні. Мені ось не потрібне ДП, я не купую і не заправляють, а іншим людям потрібне ДП - купують і заправляються.
Про Відень хороший допис. Мені сподобався. На днях зустрів порівняльну таблицю зарплат і цін в Австрії та в Німеччині. Досить цікаво: в Австрії середня зарплатня МЕНША за 3000€, а в Німеччині більша за 3000€. Але саме цікаве, що всі ціни практично на все в Австрії відповідно (!!!) нижчі. Оце було цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2026 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?