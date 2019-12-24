|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:07
moveton написав:
Разве переводы на 2 копейки запрещены?
ну типу по внутрібанку в ССА можна перевести 2 коп
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6881
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:10
moveton
Это кредитная карта или дебетовая?
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 598
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:20
Amethyst написав: moveton написав:
Разве переводы на 2 копейки запрещены?
ну типу по внутрібанку в ССА можна перевести 2 коп
И мне казалось, что можно. И по межбанку тоже. Во всяком случае на одну копейку я СЭП на Альянс откуда-то месяц назад делал. Как раз, чтобы на кредитке ровно ноль получился. Не знаю, может именно две копейки - это какая-то сакральная сумма, что её нельзя.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6766
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:24
skorpi написав:
Это кредитная карта или дебетовая?
Просьба форумной кнопочкой частично цитировать о чём разговор вообще. Тогда и перейти на предыдущий пост треда можно. Выгода - это кредитнодебетовая, как и большинство алкиных карт. У Алки чистых кредиток в новых картах уже и не осталось. Разве что RED Cash, но она очень специфическая и человек, который её берёт, знает зачем ему именно такая и какие у неё особенности.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6766
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:03
О, не знал, что Алка и такую граблю подложить может:
Svetlana, [03/12/2026 17:19]
Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?
Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.
К офпреду: за что ж клиентов так ограничивать? Всё так же ДРС?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6766
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|381630
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|59436
|
|