Додано: Чет 12 бер, 2026 16:50
Re: Еміграція, заробітчанство
До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:12
Був пару років тому. Це Танзанія
А на днях в Дар ес Салаам. Це найближче материкова точка до Занзібару, ну і найбільше місто Танзанії .
При посадці в аеропорт Дар тільки і чути в ефірі трафік на Занзібар))
Все летить туди, всім туди треба)
