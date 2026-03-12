RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:50

Re: Еміграція, заробітчанство

До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 17:12

  kingkongovets написав:
Hotab написав:
  Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?

А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
на Занзібарі був?)


Був пару років тому. Це Танзанія
А на днях в Дар ес Салаам. Це найближче материкова точка до Занзібару, ну і найбільше місто Танзанії .
При посадці в аеропорт Дар тільки і чути в ефірі трафік на Занзібар))
Все летить туди, всім туди треба)
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:21

  airmax78 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.

Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Кентукщина!


Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось. :lol:
Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:45

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.

Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!

Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!
3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?

Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?


Как-же, как-же.
Помню.
Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.
Может даже броник примеряли перед зеркалом?
Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.
Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?
ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?
Извините, не могу писать, все плывет перед глазами, это слезы умиления и гордости за вас. Берегите себя. На рожон не лезьте. Хотя, я знаю, вы меня не послушаете, герой вы наш. Да прибудет с вами Сила!
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:49

  kingkongovets написав:
Hotab написав:
  Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?

А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
на Занзібарі був?)

Главное, ребята, сердцем не стареть.
Чому б і ні
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:50

  fler написав:
  Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?

Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?))

Ще одна хатинка і обіцяю
