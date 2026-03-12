|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:41
Друзі!
Яким, на ваш погляд , буде вплив подій в Ірані на світову економіку?
Investor_K
Повідомлень: 11527
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2026 14:09
Investor_K написав:
Friends, what do you think will be the impact of the events in Iran on the global economy?
Investor_K
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:39
Investor_K написав: Investor_K написав:
Friends, what do you think will be the impact of the events in Iran on the global economy?
shit happens
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9379
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 21754 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:43
Investor_K написав: Investor_K написав:
Friends, what do you think will be the impact of the events in Iran on the global economy?
朋友們，你們認為伊朗局勢會對全球經濟產生什麼影響？
Investor_K
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:18
Это гуглоперевод или вы выучиои по цитатнику Мао все иероглифы чайны?
барабашов
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:54
барабашов написав:
Это гуглоперевод или вы выучиои по цитатнику Мао все иероглифы чайны?
Пки я ще молодий і мені лише 79 - навчаюсь по троху між змінами
Investor_K
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:24
Может лучше корейский? чую после смерти Трумпа Ын захватит весь мир(как "миcтерZLO")
барабашов
Додано: П'ят 13 бер, 2026 06:25
барабашов написав:
Может лучше корейский? чую после смерти Трумпа Ын захватит весь мир(как "миcтерZLO")
Іх мало. Інтернет там не розповсюджений. А мені потрібні перегляди.
Investor_K
