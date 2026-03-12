Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Чет 12 бер, 2026 16:50 Re: Еміграція, заробітчанство До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома. airmax78

Був пару років тому. Це Танзанія

А на днях в Дар ес Салаам. Це найближче материкова точка до Занзібару, ну і найбільше місто Танзанії .

При посадці в аеропорт Дар тільки і чути в ефірі трафік на Занзібар))

Все летить туди, всім туди треба) Був пару років тому. Це ТанзаніяА на днях в Дар ес Салаам. Це найближче материкова точка до Занзібару, ну і найбільше місто Танзанії .При посадці в аеропорт Дар тільки і чути в ефірі трафік на Занзібар))Все летить туди, всім туди треба) Hotab



News from USA



Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.

Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.

Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.

Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Кентукщина!

Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.

Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ. Хомякоид



Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.

Додано: Чет 12 бер, 2026 19:45 Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!

Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!

3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?

Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!



Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!

3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний? Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?

Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?



Как-же, как-же.

Помню.

Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.

Может даже броник примеряли перед зеркалом?

Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.

Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?

ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?

Как-же, как-же.
Помню.
Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.
Может даже броник примеряли перед зеркалом?
Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.
Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?
ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?
Извините, не могу писать, все плывет перед глазами, это слезы умиления и гордости за вас. Берегите себя. На рожон не лезьте. Хотя, я знаю, вы меня не послушаете, герой вы наш. Да прибудет с вами Сила! rjkz

Главное, ребята, сердцем не стареть.

Чому б і ні Главное, ребята, сердцем не стареть.Чому б і ні Бетон

Додано: Чет 12 бер, 2026 20:50 Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?))

Але який сенс питати? Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?Але який сенс питати?

Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?)) Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?))

Ще одна хатинка і обіцяю Бетон

Додано: Чет 12 бер, 2026 21:24 До речі є ще одна метрополія де деякі українці - погані, моральні ур**, відчувають себе як вдома.

И где это? барабашов

И где это? И где это? барабашов

Додано: Чет 12 бер, 2026 21:54 И где это?

В Стамбулі Hotab

И где это? И где это?

Додано: Чет 12 бер, 2026 23:25 Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.

Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ.

Не вилечу, а повернусь із гідністю на Вкраїну милу. Де все рідне і знайоме. Де на нас не будуть дивитись як на людей другого сорту. airmax78



Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.

Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ. Заздріть мовчки. Вам таке і не снилось.Через рік коли закінчиться тимчасовий захист вилетете назад в пінопластовий неохрущ.

Додано: Чет 12 бер, 2026 23:26 И где это?

Ну як де? На болотах. airmax78

И где это? И где это?

