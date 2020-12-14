RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У столиці витратять 65 мільйонів на оздоблення парку та мосту на Оболоні

Комунальне обʼєднання "Київзеленбуд" третього березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Євротехнології Груп" ремонт парку в Оболонському районі столиці за 65,22 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро"

Місто у 2026 році має виконати капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній на Оболоні.

Йдеться про північну частину берега Оболонської затоки. Зокрема, влаштують пішохідний міст, підземну насосну станцію, полив, освітлення, покриття, водозабірну свердловину, відеоспостереження, електропостачання, МАФи та озеленення

Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Усилиями модераторов ветка превращается в титульный лист газеты «Правда» начала 80х при живом Хонекере и Суслове с Громыкой
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Усилиями модераторов ветка превращается в титульный лист газеты «Правда» начала 80х при живом Хонекере и Суслове с Громыкой
ти особисто що останній раз корисного тут по суті написав?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:51

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Усилиями модераторов ветка превращается в титульный лист газеты «Правда» начала 80х при живом Хонекере и Суслове с Громыкой
ти особисто що останній раз корисного тут по суті написав?

А він думає що він прикольно «гонить» про чорні куі і коли його банять постійно, думає як шкодливий кіт «а що як мене 3.14дять за те що я надто мало сцю в тапки?»
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:01

  барабашов написав:Усилиями модераторов ветка превращается в титульный лист газеты «Правда» начала 80х при живом Хонекере и Суслове с Громыкой

Газета 'Самостийная правда"? Або
"Голос КМДА"?

Рилів новобудівцнв - залишився 1 шт, і він планує тікати через ліс в Трансільванію, подалі від столичних недобудів
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 23:10

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Усилиями модераторов ветка превращается в титульный лист газеты «Правда» начала 80х при живом Хонекере и Суслове с Громыкой
ти особисто що останній раз корисного тут по суті написав?

Я в киеве был последний раз при щербицком
Денежки тогда были совсем не гривны
Да и ты не КНУ закончил
Хотел перебираться к тебе поближе да видно не судьба.
ПыСы. Продавать много па1000 и покупать мало па3000 сейчас идиотизм(реальные цены центра Днепра и прицентралья Киева)
Расстояние до Кушугума от нас и до Белоруссии от вас пока стабильно одинаковое
ПыСы2. Бабоклиторопилот сам мечтает с матери городов русских на куй неруцкий спрыгнуть :mrgreen: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

:

Я в киеве был последний раз при щербицком


Ну так я і казав, пише про те, чого ніколи в очі не бачив і не уявляє де воно і що.
Отут на гілці нахватався слів «тетріс», «тарьян» , інстаграмний ремонт бетона, і типу вже пробує щось писати тут з важним хлєбалом. Яке ж воно убоге позьорство :lol: :lol:


Продавать много па1000 и покупать мало па3000 сейчас идиотизм(реальные цены центра Днепра



Ну тут таке діло… Зараз за весь твій дніпропетровський клоповнік хоч євродвуха в кампусі вигорить, коли я буду виїзджати, а через рік хіба за весь той твій мотлох на чабанчиках однушу, де будеш на старості спиватись.
