Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:04
airmax78 написав:
Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.
Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.
BIGor
- Повідомлень: 10538
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1914 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:10
BIGor написав: airmax78 написав:
Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.
Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.
Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.
Але соціальний статус був примарний як виявилось.
В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.
Хомякоид
- Повідомлень: 2811
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3197 раз.
- Подякували: 485 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:12
До речі схоже що почали українські права блокувати для ухилянтів.
6 хвилина. Німці пробивають в базі права. Права не дійсні.
Хомякоид
- Повідомлень: 2811
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3197 раз.
- Подякували: 485 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:20
Хомякоид написав:
До речі схоже що почали українські права блокувати
А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.
BIGor
- Повідомлень: 10538
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1914 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:27
це наші брати слов"яни, тільки трохи західні
flyman
- Повідомлень: 42560
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 2880 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:29
BIGor написав: Хомякоид написав:
До речі схоже що почали українські права блокувати
А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.
Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию.
slonomag
- Повідомлень: 783
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 210 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:54
Хомякоид написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.
Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.
Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.
Але соціальний статус був примарний як виявилось.
В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.
Дивно що хтось ще це лайкає. Бачу - багатьом погано за кордоном. Ковбаса є - самоповаги - ніт. Я живу у Відні в неприпустимо гарних умовах. В 50 метрах від пляжу з видом на канал в будинку з модними мопами та квартирі з італійськими меблями. Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту. І якщо вам легше від того що ви себе заспокоюєте що ось ви мову підтягнете і до вас будуть ставитись краще - це ваша справа. Я таким аутотренінгом страждати не збираюсь і все прекрасно розумію.
airmax78
- Повідомлень: 43027
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5362 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:58
flyman написав:
це наші брати слов"яни, тільки трохи західні
Приальпійські українці.
airmax78
- Повідомлень: 43027
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5362 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:03
airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!
Frant
- Повідомлень: 23336
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 2588 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:18
airmax78 написав:
я тут абсолютно чужий і людина другого сорту.
То чого терпите і мучаєтесь 4 роки? Самобичеваніє?
BIGor
- Повідомлень: 10538
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1914 раз.
Профіль
