Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3211321232133214> Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:20 Re: Еміграція, заробітчанство Хомякоид написав: До речі схоже що почали українські права блокувати До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові. А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові. BIGor

Повідомлень: 10535 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1499 раз. Подякували: 1914 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:27 брати слов"яни airmax78 написав: Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло:

це наші брати слов"яни, тільки трохи західні це наші брати слов"яни, тільки трохи західні flyman

Повідомлень: 42561 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1634 раз. Подякували: 2881 раз. Профіль 1 4 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:29 BIGor написав: Хомякоид написав: До речі схоже що почали українські права блокувати До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові. А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию. Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию. slonomag Повідомлень: 783 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 210 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:54 Хомякоид написав: BIGor написав: airmax78 написав: Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають. Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.

Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині. Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.



Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.

Але соціальний статус був примарний як виявилось.

В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів. Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.Але соціальний статус був примарний як виявилось.В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.

Дивно що хтось ще це лайкає. Бачу - багатьом погано за кордоном. Ковбаса є - самоповаги - ніт. Я живу у Відні в неприпустимо гарних умовах. В 50 метрах від пляжу з видом на канал в будинку з модними мопами та квартирі з італійськими меблями. Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту. І якщо вам легше від того що ви себе заспокоюєте що ось ви мову підтягнете і до вас будуть ставитись краще - це ваша справа. Я таким аутотренінгом страждати не збираюсь і все прекрасно розумію. Дивно що хтось ще це лайкає. Бачу - багатьом погано за кордоном. Ковбаса є - самоповаги - ніт. Я живу у Відні в неприпустимо гарних умовах. В 50 метрах від пляжу з видом на канал в будинку з модними мопами та квартирі з італійськими меблями. Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту. І якщо вам легше від того що ви себе заспокоюєте що ось ви мову підтягнете і до вас будуть ставитись краще - це ваша справа. Я таким аутотренінгом страждати не збираюсь і все прекрасно розумію. airmax78 Повідомлень: 43027 З нами з: 25.10.12 Подякував: 989 раз. Подякували: 5362 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:58 flyman написав: airmax78 написав: Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло:

це наші брати слов"яни, тільки трохи західні це наші брати слов"яни, тільки трохи західні

Приальпійські українці. Приальпійські українці. airmax78 Повідомлень: 43027 З нами з: 25.10.12 Подякував: 989 раз. Подякували: 5362 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:22 Frant написав: airmax78 написав: Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо! Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!

Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією. Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією. airmax78 Повідомлень: 43027 З нами з: 25.10.12 Подякував: 989 раз. Подякували: 5362 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:44 airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав: Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо! Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!

Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією. Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, акумулятори з інверторами, каміни в кімнатах і все таке Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, акумулятори з інверторами, каміни в кімнатах і все таке Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 бер, 2026 10:50, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23335 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1813 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:48 Frant написав: airmax78 написав: Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією. Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке

З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.

Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії Faceless

Модератор Повідомлень: 37432 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1502 раз. Подякували: 8303 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:49 Faceless написав: Frant написав: airmax78 написав: Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією. Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке

З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.

Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії

Фейслес, у вас немає каміна в квартирі на верхніх поверхах 25-поверхівки??? Зовсім слабо. Фейслес, у вас немає каміна в квартирі на верхніх поверхах 25-поверхівки??? Зовсім слабо. Frant

Повідомлень: 23335 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1813 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:11 Re: Еміграція, заробітчанство Маттаб вообще зимовал этот блэкаут с минус 18 за бортом ниже экватора поедая манго с авокадо под клипы болгарской звезды Азиса барабашов

Повідомлень: 5710 З нами з: 16.06.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3211321232133214> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless