Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Хомякоид написав:До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.
BIGor
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:27

брати слов"яни

  airmax78 написав:Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria

це наші брати слов"яни, тільки трохи західні
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:29

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:54

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Для когось еміграція - найвище досягнення в житті і такі нюанси як соціальний статус, залученість, самоповага значення не мають.

Набір слів якийсь. Соціальний статус, залученість, самоповага жодним чином не залежать від того чи людина в еміграції, чи на батьківщині.


Максімка мабуть хоче сказати що в нього був в Україні соціальний статус.
Але соціальний статус був примарний як виявилось.
В іншому разі максімка не жив би в соціальному житлі для люмпенів.

Дивно що хтось ще це лайкає. Бачу - багатьом погано за кордоном. Ковбаса є - самоповаги - ніт. Я живу у Відні в неприпустимо гарних умовах. В 50 метрах від пляжу з видом на канал в будинку з модними мопами та квартирі з італійськими меблями. Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту. І якщо вам легше від того що ви себе заспокоюєте що ось ви мову підтягнете і до вас будуть ставитись краще - це ваша справа. Я таким аутотренінгом страждати не збираюсь і все прекрасно розумію.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:58

  flyman написав:
  airmax78 написав:Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria

це наші брати слов"яни, тільки трохи західні

Приальпійські українці.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:22

  Frant написав:
  airmax78 написав:Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!

Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:44

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!

Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, акумулятори з інверторами, каміни в кімнатах і все таке
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:48

  Frant написав:
  airmax78 написав:Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке

З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.
Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:49

  Faceless написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.

Хотаб і Фейслес писали, що у них зимою в 25-поверхівках не було жодних проблем з опаленням і електрикою. Патужні генератори, каміни в кімнатах і все таке

З електрикою були як і всюди, але допомагали інвертори на ліфти, на насоси на воду, і в квартирах. Генератор не надто потужний і тільки як підстраховка. З опаленням не було проблем там де котельня власна.
Про каміни в кімнатах і потужні генератори то вже ваші галюцинації в перманентному делірії

Фейслес, у вас немає каміна в квартирі на верхніх поверхах 25-поверхівки??? Зовсім слабо.
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Маттаб вообще зимовал этот блэкаут с минус 18 за бортом ниже экватора поедая манго с авокадо под клипы болгарской звезды Азиса
барабашов
