Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:20
А с Эйром мы плечо к плечу, ДШК к КПВТ, 155й к 152му - спина к спине - мы всегда вместе на захысте батькивщыны!
барабашов
- Повідомлень: 5710
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:07
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Приїзжайте в Київ. Допоможемо, чим зможемо!
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
BIGor
- Повідомлень: 10537
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1914 раз.
Профіль
1
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:22
BIGor написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
airmax78
- Повідомлень: 43028
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5362 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:03
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.
BIGor
- Повідомлень: 10537
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1914 раз.
Профіль
1
2
