Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:22
BIGor написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:03
Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.
2
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:45
Це називається не корона а сходинка на якій ви знаходитесь в піраміді маслова. Ті хто був ніким в Україні і стояв на першій сходинці ледь зводячи кінці з кінцями - у 99% випадків в повному захваті від свого нового життя за кордоном. Особливо якщо пощастило вимутити у добрих європейців якесь пристойне житло та сісти на соціал в X разів більший ніж була зп в Україні. Але чим людина стояла вищє в цій піраміді - тим більш тверезо вона дивиться на своє місце в закордонні. І це не про скарги - це про об'єктивність.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 16:26
slonomag
У Німеччині автовласники, які змінили/не набули статус тимчасового захисту повинні отримати автоправа заново. Теорія+іспит. Теорію можна знайти українською, іспит завжди німецькою. Ціна залежить від автошколи. Орієнтовно 900-1200 євро, плюс-мінус.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 17:20
трагедія це ставати чужим для власних доньок.
Я носив їх на руках з народження. ще пам'ятаю, як вони засинали у мене на плечі.
А тепер для них я просто зображення в телефоні.
Я не бачив їх півтора року.
Півтора року я не можу їх обійняти. Не можу взяти за руку.
Ловлю себе на тому, що намагаюся згадати, як це — тримати в своїй руці дитячу долоньку
І жодній людині в цій країні до цього немає діла.
Жодній.
Не лякають російські ракети, лякає байдужість і легкість, з якою одні руйнують мільйони життів інших, а самі живуть найкраще життя
Додано: П'ят 13 бер, 2026 17:33
rjkz написав: Vadim_ написав:
Как и писал ранее, судя по цене - ж)па мира.СРЕДНЯЯ цена сингл-фэмэли дома в США в прошлом году 420 куе.
Дома в городках Берген каунти, в локациях, которых имеет смысл покупать начинались в прошлом году от 600 куе. Это были домики с маленикими участками
и в которые надо еще вкладывать время и деньги.
245 - это "среди нигде".
а где и в чём живут кассиры , водители автобусов ,дворники , рабочие конвееров, трактористы ..., тоесть класс ниже среднего /средний или у них на руки в месяц от 10000 куе?
Кассиры в магазине - примерно 18-20 долларов в час.
Кассир в банке - примерно 20-24...ну сейчас может уже 25-27 верхняя планка.
Водитель маршрутного автобуса 24 на старте, примерно 33-35 через лет 6-7. Водитель автобуса социальной службы 18 старт, примерно 30 на максимуме.
Дворники? Уборщики в билдингах 18-22.
Рабочие конвееров - очень зависит от производства, пару лет назад слышал цифру 40 долларов в час на автозаводе и они там возмущались и грозились забастовку устроить.
Трактористы - понятия не имею.То есть, речь идет о примерно 36-80 куе в год.
Это не густо, но тут надо учесть, что если это один из 2-х работающих членов семьи, то арифметика может быть совсем другой.
Ну и кроме того, тут многие страются или устроиться на вторую работу или урвать овертаймы, когда платят в 1,5 раза больше.
Ну или копят всю жизнб на небольшой домик в ж)пе мира.
Хотя вариант жить в аренде в нй очень даже неплох.
У меня есть знакомый водитель социального автобуса.
Проработал около 30 лет на одного работодателя, ушел на пенсию с 29 долларами в час. Но он в 4 утра был уже на работе, примерно до 2 часов был движняк, а потом он еще 2-3 часа спал в автобусе. Получается что 40 часов в неделю он работал по 29 долларов в час, а еще 10-12 по 44.5 доллара в час. То есть, 1700 в неделю где-то. Жена его до выхода на пенсию (сейчас уже не в этом мире) работала бухгалтером. Лет 20 назад взяли 2 бдрм апартмент, давно выплатили.
Я даже хоуматтендентов знаю, которые в давно выплаченных апартментах живут.
Дома в Берген каунти тоже можно купить, только в городках с хорошими школами это намного труднеее финансово.
А жить бесплатно, тоесть под мостом и питаться с помойки?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 18:22
Прикольно, у нас только на испанском или английском. Поэтому авто замена прав очень удобная штука.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 18:36
хто приймає теорію і практику?
