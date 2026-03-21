Глянув Dublin у неділю, Lidl з 9 ранку до 9 вечора, Tesco з 10 ранку до 8 вечора. Це покручє Німеччини з Францією.
Додано: Суб 21 бер, 2026 12:37
Додано: Суб 21 бер, 2026 13:07
Так про те і мова, що перший хто купить у власника , він пробʼє всю історію. А вона як на долоні, всі пробіги зафіксовані на оф сервісах. Ну і ціну буде збивати якщо там конячий пробіг
Додано: Суб 21 бер, 2026 14:36
Машина продалась так как нужно делать ТО новой машині через три года.
Чел осознал свой промах.
Взял Ауди новую.
То что тесная в точку. Я пару раз залазил на зад. Ну его на.
Додано: Суб 21 бер, 2026 14:39
В мене А95 по 2.10 Євро на момент.
А95Е10 чому заправляєте ? Ціна грає роль ?
Додано: Суб 21 бер, 2026 14:42
В 2007, 2008 годах те кто покупал хрущи па 100 тіс.USD тоже думали что будут в плюсе
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:11
Я уже описывал сравнение работы одной моей знакомой в Манхеттене на 26 долларов в час (это очень мало, но, надо отдать ей должное, девушка (правильней сказать женщина, но молодая, из Закарпатья, что учитывая их традиции ("Лєра, ти шо, збираєшься йти на випускний одна? Без мужа?" (Лєра Манзюк)) имеет двух детей, один из которых уже заканчивает (закончил?) школу, приехала после начала большой войны, но не по Ю4Ю, у нее муж уже давно гражданин США, но пребывал тут скорей как заробитчанин, без Инглиша совсем на момент приезда (как сейчас не знаю), пошла работать швеей в агентство по пошиву сценических костюмов и очень скоро вышла на 26 в час) и кассирши из Львова по ю4ю, которая живет и работает в южном Бруклине. И по моим догадкам, кассирша при меньшей ставке зарабатывает намного больше. В том числе благодаря отсутствию комьюта.
Но при этом многие много ездят на тн "престижную" и/или высокооплачиваемую работу довольно долго и далеко.
Кому-то такой комьют открывает путь в их профессию на американском рынке труда, где найти первую работу по своей украинской специальности не всегда просто.
Так произошло с тем инженером.
Одна женщина из Украины год проработала в бухгалтерской фирме в "русском бизнесе" южного Бруклина на 20 долларов в час, но первую работу в американском бизнесе нашла в том-же Лонг-Айленде за 70 куе в год(примерно 35 долларов в час) ей туда час на машине ехать. В свои примерно 27 лет от такой нагрузки значительно осунулась.
Кстати, тот инженер, несмотря на такие длинные "концы", очень неплохо выглядит в свои 70 (надавно на пенсию вышел) и я ему больше 60 и не дал-бы.
Несколько раз в неделю ходит в бассейн, в спортзал, очень часто с женой ездят по миру, гуляют. Хоть и курит как паровоз. В Украине я таких "живчиков" в таком возрасте не видел.
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Флайман:
- філіпінки, готуйтесь! Я вас буду всю ніч..!!!
🔴 Філіппіни, тривога!
🟢 Філіппіни, видихаємо. Відбій тривоги. Небезпека тривала 30 секунд.
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:19
В мене авто в бак приймає: А95, А95Е5, А95Е10.
Про це навіть написано на лючку бензобака.
У Франції з Нового року зник з продажу А95 (раніше тільки ним заправлявся).
Також рідко можна зустріти А95Е5.
Є А98, але боюся ним повністю заправлятися.
Тому заливаю або А95Е10, або половину його та половину А98. По ситуації.
Різниця в ціні 10 євроцентів на 1 літр у порівнянні з А98 - так що ціна не грає ніякої ролі.
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:40
A95E5 всюди повно, увесь A98 також E5.
В них законодавчо заборонено продавать у роздріб паливо без спирту.
Додано: Суб 21 бер, 2026 17:07
Так мы на еде не особо и экономили с самого начала.
Просто постепенно менялся рацион.
Очень медленно и дети привыкали к новым продуктам.
Не так давно начали покупать супы из морепродуктов (ездили в Кэп Мэй, а там просто все рестораны заточены на лобстерно-крабовую тему. Мы крабов и раньше ели (первый раз огромного, в большой пакет БМВ в Сеуле купили в начале 00-х, живого, клешни не влазили в пакет, панцирь см 60 диаметре), лобстеров уже в США. Но супы как-то не приходилось. Оказалось очень даже ничего.
Потом оказалось, что они продаются в рыбных отделах (банка на 4 порции примерно 11,49 долларов).
Но финансовые привычки не меняем.
Может мне стоит блог вести "как прожить на 140 долларов в месяц" (с) в НЙ?
Вот, к примеру, на те-же супы была акция, берешь один, второй бесплатно. Ну мы ими холодильник и затарили. Там еще купон при покупке вылазил - на каждые 3 банки скидка 5 долларов. Получается 4 банки за 18 долларов.
По Бургер Кинг по купонам покупаем - заказ, который без купонов стоит долларов 80+ покупаем где-то за 30+ (19,99 за 3 Вопера (типа большие чизбургеры) 3 чизбургера и 3 средние френч фрайз) ну и тп).
Если есть что-то что мы берем регулярно, то берем впрок.
Есть магазинчик, где делают офигенные суши. Берешь 2, 3-я бесплатно. Ну так вместо примерно 50 долларов (16-18 долларов за коробку) платим 30 с небольшим.
А в Киеве суши делала жена сама. Еще до того, как суши вообще вошли в украинскую реальность.
Но как вымахиваться перед окружающими тем что мы едим - я еще не придумал.
Вот если-бы взял в кредит "красненькую" машинку или ездил-бы на Гавайи и фоточки в ФБ и Инстаграмм выставлял (коих у меня нет), то безусловно заслужил-бы восхищенные восторги некоторых лиц с конкретно-образным мышлением.
Кстати о поездках.
Как-то смотрел интервью Олицькой (фу) с одной таксисткой (приехала по ю4Ю с двумя детьми, очень сильная духом женщина, вызвала уважение. Живет недалеко от меня). Но у таксистки фраза - я буду хоть одними макаронами питаться, но пару раз в год должна съездить куда-то отдохнуть.
Куда? Зачем? В НЙ столько всего есть. Мы уже сколько лет тут. Ездили еще туристами с начала 00-х. 2 десятилетние турвизы уже закончились. И еще много-много чего есть такого, что мы не пробовали и не были.
Пляжи? Пожалуйста. Атлантический океан в пешей доступности.
Музеи? Навалом.
Рестораны? Какая угодно кухня и какие угодно.
Театры? Бродвей.
Кинотеатры (я не ходил, но жена с детьми ходили. В Киеве таких нет)
Архитектурные достпримечательности - навалом.
Природа - завались. На самом деле в НЙ очень много парков.
Зоопарки - опять-же, я не ходил, но жена с детьми ходила в разные. Киевский зоопарк отдыхает.
Аквариум.
Знаменитый на весь мир лунапарк.
Прогулки на катерах по Гудзону (кстати, я писал, что в первый приезд мы заплатили по 100 долларов на человека за покататься вокруг Манхеттена. Можно получить практичсеки тот-же результат бесплатно на Ферри (паром на Стейтен Айленд от Манхеттена мимо статуи Свободы).
Но, блин!!!, народ приперается в НЙ и с первого-же года пытается ради фоточек ездить по Доминиканам, Канкунам, Гаваям. Кстати, в Кэп Мэй очень немногие ездят. Это им дорого.
Некоторые (люди которых я реально знаю) ездят в круизы.
Причем чего ради? Они выбирают самый дешевый тур за очень долго до него (даже было такое что взяли за 700 долларов на семью из 3-х человек. 700 долларов - зп за пару дней ниже среднезарабатывающего нйца.) На пароходике алкоголь очень дорогой, свой проносить нельзя. Накупили грелок, налили в них алкоголь, бухали все время в плавании, сфоткались для ФБ и пропитые и уставшие вернулись в НЙ. и так пару раз в год. Нафига?
У "наших украинцев" вообще какой-то комплекс насчет "поехать".
Разговаривал со своим другом в Киеве. Он когда-то тоже настраивался на эмиграцию, но так и не решился. И доказывал мне, что он в Киеве живет лучше меня. Мерилом было - сколько раз ты ездил в отпуск?
Я : именно отпуск, который я провел за пределами НЙ?
Да.
2 раза.
Ну этим все и сказано.
ЧТО сказано?
Я могу себе финансово позволить каждый год ездить в отпуск.
И что? Финансово и я могу себе позволить.
Так почему не ездишь?
Так я живу в одном из самых туристических городов на планете.
Это не то. Надо куда-то ездить.
А ты куда ездишь?
В Турцию ездил до войны и ковида, потом в Затоку.
То есть, ты хочешь сказать, что пляж на берегу ЧЕрного моря чем-то в лучшую сторону отличается от пляжа на берегу Атлантического океана?
Нет. Но надо куда-то поехать.
Почему?
(Цикл).
Объяснять что не всем людям надо год собирать себе на отпуск, но при этом они не пытаются вымахиваться фотками в ФБ я уже не стал.
