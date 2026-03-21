#<1 ... 3224322532263227 Додано: Суб 21 бер, 2026 12:37 akurt написав: Так я ж не проти, щоби ви пішли на закупи о 19:30 в Ірландії.

Глянув Dublin у неділю, Lidl з 9 ранку до 9 вечора, Tesco з 10 ранку до 8 вечора. Це покручє Німеччини з Францією. Water Повідомлень: 4067 З нами з: 06.03.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 13:07 Water написав: Hotab написав: Хомякоид мабуть бо в Європі всі сервіси офіційно проходила і пробіг не приховаєш.

Продаєш до третіх країн, їм пофіг на пробіг, але пробігом ціну будуть "збивать", якщо власник. Вони в основному самі не продають, здають в якісь гаражі, ті всим займаються- наводять марафєт, реклама.

Так про те і мова, що перший хто купить у власника , він пробʼє всю історію. А вона як на долоні, всі пробіги зафіксовані на оф сервісах. Ну і ціну буде збивати якщо там конячий пробіг Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18255 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 14:36 барабашов написав: Три года типичная же гарантия кроме как на гоночные авто(типа ламбы там или центральномоторного порша) .

Вот и продал он её по окончанию.

По пробегу возможно и раньше она окончилась, но это у нас такое практикуют с говнотопливом и говноасфальтом.

Покупать мини в германии считаю идиотизмом, чисто фан кар с тесным салоном и ходовой на ШС вместо сайлентов(как на косточках стабилизатора) за деньги нормального седана или кроссовера.



Машина продалась так как нужно делать ТО новой машині через три года.

Чел осознал свой промах.

Взял Ауди новую.

То что тесная в точку. Я пару раз залазил на зад. Ну его на. Хомякоид Повідомлень: 2826 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3201 раз. Подякували: 485 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 14:39 akurt написав: Преса США щойно повідомила, що почалася битва за ту протоку, яка нахиляє до підлоги світ:

The battle to reopen the Strait of Hormuz has begun, with Pentagon officials announcing the launch of an offensive with the support of allies to reopen the critical oil shipping waterway that Iran has blocked in a bid to weaponize energy and other key commodity shipments in the ongoing conflict.

Заправився щойно бензином А95Е10 по 1,885€ за літр.

Є А98 по 1,995€ за літр. ДП не дивився ціну. Це Західна Європа.



В мене А95 по 2.10 Євро на момент.

А95Е10 чому заправляєте ? Ціна грає роль ? Хомякоид Повідомлень: 2826 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3201 раз. Подякували: 485 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 14:42 LEXX написав: Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.



Если это действительно Streamwood IL, то всё не так плохо.

Это 35-40 миль от Иллинойса - очень немного по их меркам.

Хатынка этого юного проходимца сейчас оценивается в 345 000 долл.

Теоретически, живя год в собачьем дерьме, а потом в ремонте, он заработал 100 тыс.

И при самом плохом для него раскладе он все равно будет в плюсе.



В 2007, 2008 годах те кто покупал хрущи па 100 тіс.USD тоже думали что будут в плюсе Хомякоид Повідомлень: 2826 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3201 раз. Подякували: 485 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 16:11 Сибарит написав: rjkz написав: Сибарит написав: Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁

Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени. Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.



Ну, это как раз не вопрос.

Тут к долгому комьюту относятся нормально.

У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день.

Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката.

Уволился после того как надолго начался ремонт Белта.

Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60.

Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде.

Я знаю о таком отношении, но калькулятор, зараза, протестует.

Отсюда и берутся среднестатистические затраты более штуки баксов в месяц. У тех, кто ездит далеко, сумма легко перевалит за 2 штуки.

Просто очень многие люди попадают в ловушку, учитывая в цене своих поездок только стоимость бензина. У нас цену поездки нужно множить на 2, у вас - минимум на 3.

180 миль в день - вообще за гранью добра и зла. Современного автомобиля хватит на 3 года. А уж сколько за проведенное в дороге время можно было бы натаксовать 😁



Я уже описывал сравнение работы одной моей знакомой в Манхеттене на 26 долларов в час (это очень мало, но, надо отдать ей должное, девушка (правильней сказать женщина, но молодая, из Закарпатья, что учитывая их традиции ("Лєра, ти шо, збираєшься йти на випускний одна? Без мужа?" (Лєра Манзюк)) имеет двух детей, один из которых уже заканчивает (закончил?) школу, приехала после начала большой войны, но не по Ю4Ю, у нее муж уже давно гражданин США, но пребывал тут скорей как заробитчанин, без Инглиша совсем на момент приезда (как сейчас не знаю), пошла работать швеей в агентство по пошиву сценических костюмов и очень скоро вышла на 26 в час) и кассирши из Львова по ю4ю, которая живет и работает в южном Бруклине. И по моим догадкам, кассирша при меньшей ставке зарабатывает намного больше. В том числе благодаря отсутствию комьюта.

Но при этом многие много ездят на тн "престижную" и/или высокооплачиваемую работу довольно долго и далеко.

Кому-то такой комьют открывает путь в их профессию на американском рынке труда, где найти первую работу по своей украинской специальности не всегда просто.

Так произошло с тем инженером.

Одна женщина из Украины год проработала в бухгалтерской фирме в "русском бизнесе" южного Бруклина на 20 долларов в час, но первую работу в американском бизнесе нашла в том-же Лонг-Айленде за 70 куе в год(примерно 35 долларов в час) ей туда час на машине ехать. В свои примерно 27 лет от такой нагрузки значительно осунулась.

Кстати, тот инженер, несмотря на такие длинные "концы", очень неплохо выглядит в свои 70 (надавно на пенсию вышел) и я ему больше 60 и не дал-бы.

Несколько раз в неделю ходит в бассейн, в спортзал, очень часто с женой ездят по миру, гуляют. Хоть и курит как паровоз. В Украине я таких "живчиков" в таком возрасте не видел. rjkz

Повідомлень: 18341 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5624 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 16:14 Re: Еміграція, заробітчанство

- філіпінки, готуйтесь! Я вас буду всю ніч..!!!



🔴 Філіппіни, тривога!



🟢 Філіппіни, видихаємо. Відбій тривоги. Небезпека тривала 30 секунд. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18255 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль 6 8 5 Відповістивитата Додано: Суб 21 бер, 2026 16:19 Хомякоид написав: В мене А95 по 2.10 Євро на момент.

А95Е10 чому заправляєте ? Ціна грає роль ?

В мене авто в бак приймає: А95, А95Е5, А95Е10.

Про це навіть написано на лючку бензобака.

У Франції з Нового року зник з продажу А95 (раніше тільки ним заправлявся).

Також рідко можна зустріти А95Е5.

Є А98, але боюся ним повністю заправлятися.

Тому заливаю або А95Е10, або половину його та половину А98. По ситуації.

Різниця в ціні 10 євроцентів на 1 літр у порівнянні з А98 - так що ціна не грає ніякої ролі. akurt

Повідомлень: 11919 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4225 раз. Подякували: 1549 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 16:40 akurt написав: Хомякоид написав: В мене А95 по 2.10 Євро на момент.

А95Е10 чому заправляєте ? Ціна грає роль ? В мене А95 по 2.10 Євро на момент.А95Е10 чому заправляєте ? Ціна грає роль ?

В мене авто в бак приймає: А95, А95Е5, А95Е10.

Про це навіть написано на лючку бензобака.

У Франції з Нового року зник з продажу А95 (раніше тільки ним заправлявся).

Також рідко можна зустріти А95Е5.

Є А98, але боюся ним повністю заправлятися.

Тому заливаю або А95Е10, або половину його та половину А98. По ситуації.

Різниця в ціні 10 євроцентів на 1 літр - так що ціна не грає ніякої ролі. В мене авто в бак приймає: А95, А95Е5, А95Е10.Про це навіть написано на лючку бензобака.У Франції з Нового року зник з продажу А95 (раніше тільки ним заправлявся).Також рідко можна зустріти А95Е5.Є А98, але боюся ним повністю заправлятися.Тому заливаю або А95Е10, або половину його та половину А98. По ситуації.Різниця в ціні 10 євроцентів на 1 літр - так що ціна не грає ніякої ролі.

A95E5 всюди повно, увесь A98 також E5.

В них законодавчо заборонено продавать у роздріб паливо без спирту. Water Повідомлень: 4067 З нами з: 06.03.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 17:07 Сибарит написав: rjkz написав: Хотя, со стыдом признаюсь, мы несколько распустились в своих кулинарных изысках.

Признавайтесь в этом с гордостью.

Такая распущенность говорит о том, что Вы освоились, прошли период выживания и начали жить.

Экономить на еде - последнее дело. Признавайтесь в этом с гордостью.Такая распущенность говорит о том, что Вы освоились, прошли период выживания и начали жить.Экономить на еде - последнее дело.



Так мы на еде не особо и экономили с самого начала.

Просто постепенно менялся рацион.

Очень медленно и дети привыкали к новым продуктам.

Не так давно начали покупать супы из морепродуктов (ездили в Кэп Мэй, а там просто все рестораны заточены на лобстерно-крабовую тему. Мы крабов и раньше ели (первый раз огромного, в большой пакет БМВ в Сеуле купили в начале 00-х, живого, клешни не влазили в пакет, панцирь см 60 диаметре), лобстеров уже в США. Но супы как-то не приходилось. Оказалось очень даже ничего.

Потом оказалось, что они продаются в рыбных отделах (банка на 4 порции примерно 11,49 долларов).

Но финансовые привычки не меняем.

Может мне стоит блог вести "как прожить на 140 долларов в месяц" (с) в НЙ?



Вот, к примеру, на те-же супы была акция, берешь один, второй бесплатно. Ну мы ими холодильник и затарили. Там еще купон при покупке вылазил - на каждые 3 банки скидка 5 долларов. Получается 4 банки за 18 долларов.

По Бургер Кинг по купонам покупаем - заказ, который без купонов стоит долларов 80+ покупаем где-то за 30+ (19,99 за 3 Вопера (типа большие чизбургеры) 3 чизбургера и 3 средние френч фрайз) ну и тп).

Если есть что-то что мы берем регулярно, то берем впрок.

Есть магазинчик, где делают офигенные суши. Берешь 2, 3-я бесплатно. Ну так вместо примерно 50 долларов (16-18 долларов за коробку) платим 30 с небольшим.

А в Киеве суши делала жена сама. Еще до того, как суши вообще вошли в украинскую реальность.

Но как вымахиваться перед окружающими тем что мы едим - я еще не придумал.



Вот если-бы взял в кредит "красненькую" машинку или ездил-бы на Гавайи и фоточки в ФБ и Инстаграмм выставлял (коих у меня нет), то безусловно заслужил-бы восхищенные восторги некоторых лиц с конкретно-образным мышлением.

Кстати о поездках.

Как-то смотрел интервью Олицькой (фу) с одной таксисткой (приехала по ю4Ю с двумя детьми, очень сильная духом женщина, вызвала уважение. Живет недалеко от меня). Но у таксистки фраза - я буду хоть одними макаронами питаться, но пару раз в год должна съездить куда-то отдохнуть.

Куда? Зачем? В НЙ столько всего есть. Мы уже сколько лет тут. Ездили еще туристами с начала 00-х. 2 десятилетние турвизы уже закончились. И еще много-много чего есть такого, что мы не пробовали и не были.

Пляжи? Пожалуйста. Атлантический океан в пешей доступности.

Музеи? Навалом.

Рестораны? Какая угодно кухня и какие угодно.

Театры? Бродвей.

Кинотеатры (я не ходил, но жена с детьми ходили. В Киеве таких нет)

Архитектурные достпримечательности - навалом.

Природа - завались. На самом деле в НЙ очень много парков.

Зоопарки - опять-же, я не ходил, но жена с детьми ходила в разные. Киевский зоопарк отдыхает.

Аквариум.

Знаменитый на весь мир лунапарк.

Прогулки на катерах по Гудзону (кстати, я писал, что в первый приезд мы заплатили по 100 долларов на человека за покататься вокруг Манхеттена. Можно получить практичсеки тот-же результат бесплатно на Ферри (паром на Стейтен Айленд от Манхеттена мимо статуи Свободы).

Но, блин!!!, народ приперается в НЙ и с первого-же года пытается ради фоточек ездить по Доминиканам, Канкунам, Гаваям. Кстати, в Кэп Мэй очень немногие ездят. Это им дорого.

Некоторые (люди которых я реально знаю) ездят в круизы.

Причем чего ради? Они выбирают самый дешевый тур за очень долго до него (даже было такое что взяли за 700 долларов на семью из 3-х человек. 700 долларов - зп за пару дней ниже среднезарабатывающего нйца.) На пароходике алкоголь очень дорогой, свой проносить нельзя. Накупили грелок, налили в них алкоголь, бухали все время в плавании, сфоткались для ФБ и пропитые и уставшие вернулись в НЙ. и так пару раз в год. Нафига?

У "наших украинцев" вообще какой-то комплекс насчет "поехать".

Разговаривал со своим другом в Киеве. Он когда-то тоже настраивался на эмиграцию, но так и не решился. И доказывал мне, что он в Киеве живет лучше меня. Мерилом было - сколько раз ты ездил в отпуск?

Я : именно отпуск, который я провел за пределами НЙ?

Да.

2 раза.

Ну этим все и сказано.

ЧТО сказано?

Я могу себе финансово позволить каждый год ездить в отпуск.

И что? Финансово и я могу себе позволить.

Так почему не ездишь?

Так я живу в одном из самых туристических городов на планете.

Это не то. Надо куда-то ездить.

А ты куда ездишь?

В Турцию ездил до войны и ковида, потом в Затоку.

То есть, ты хочешь сказать, что пляж на берегу ЧЕрного моря чем-то в лучшую сторону отличается от пляжа на берегу Атлантического океана?

Нет. Но надо куда-то поехать.

Почему?

(Цикл).

Объяснять что не всем людям надо год собирать себе на отпуск, но при этом они не пытаются вымахиваться фотками в ФБ я уже не стал. rjkz

