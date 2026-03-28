Чисто для обʼєктивності:
- новина не нова;
- We estimate that slightly less than two-thirds (5.4 million) of the recent increase in the data is from illegal immigrants. Overall, we find that there are 15.4 million illegal immigrants in the January 2025 CPS, accounting for 29 percent of the total foreign-born in the survey.
Вперше за весь час існування проблеми 2 десятка нелегалів з України з 25,4 мільйона (!) це круто.
Є про що поговорити.
Примітка: десь в 2022 чи в 2021 році мене попросили зробити екскурсію Анталію для одного хлопця десь 25-30 років. Просили знайомі, я не міг відмовити - то катав хлопця по визначних місцях Анталії. Була прохолодна погода, відвідали і християнську церкву, і піднімалися фунікулером на гору, мандрували вузькими вуличками середньовічного міста, але він попросив привезти крім каньонів та водоспадів і на пляж.
Я привіз на пляж - нехай подивиться - поки я дивився на хвилі - він несподівано роздягнувся зовсім голим (!) та пішов у прохолодну воду. Реально голий на пляжі Анталії!
В мене щелепа відвисла, бо Туреччина - не Хорватія або Крим, тут такого немає і не було. Я думав нас поліція заарештує, але обійшлося.
Другий раз щелепа відвисла в авто: йому хтось подзвонив і весь час було чутно слова: суд, адвокат, тюрма, кайданки. Я про себе сильно лаявся, що погодився на цю екскурсію.
Обережно спитав: виявилося, що його брата затримали після перетину кордону Мексика-США.
А затримали тому - пробиралася прерією група в 10 осіб - затримали тільки його, що тіло того порушника на 90% було вкрило татуюванням.
Ну ось так буває: не здивуюся, що після 3-5 років тюрми депортували.
P.S. Я тоді згадав приказку: «Два брата - акробата. Один топор - другой лопата».