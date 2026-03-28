Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:10

Чисто для обʼєктивності:
- новина не нова;
- We estimate that slightly less than two-thirds (5.4 million) of the recent increase in the data is from illegal immigrants. Overall, we find that there are 15.4 million illegal immigrants in the January 2025 CPS, accounting for 29 percent of the total foreign-born in the survey.
Вперше за весь час існування проблеми 2 десятка нелегалів з України з 25,4 мільйона (!) це круто.
Є про що поговорити.

Примітка: десь в 2022 чи в 2021 році мене попросили зробити екскурсію Анталію для одного хлопця десь 25-30 років. Просили знайомі, я не міг відмовити - то катав хлопця по визначних місцях Анталії. Була прохолодна погода, відвідали і християнську церкву, і піднімалися фунікулером на гору, мандрували вузькими вуличками середньовічного міста, але він попросив привезти крім каньонів та водоспадів і на пляж.
Я привіз на пляж - нехай подивиться - поки я дивився на хвилі - він несподівано роздягнувся зовсім голим (!) та пішов у прохолодну воду. Реально голий на пляжі Анталії!
В мене щелепа відвисла, бо Туреччина - не Хорватія або Крим, тут такого немає і не було. Я думав нас поліція заарештує, але обійшлося.
Другий раз щелепа відвисла в авто: йому хтось подзвонив і весь час було чутно слова: суд, адвокат, тюрма, кайданки. Я про себе сильно лаявся, що погодився на цю екскурсію.
Обережно спитав: виявилося, що його брата затримали після перетину кордону Мексика-США.
А затримали тому - пробиралася прерією група в 10 осіб - затримали тільки його, що тіло того порушника на 90% було вкрило татуюванням.
Ну ось так буває: не здивуюся, що після 3-5 років тюрми депортували.

P.S. Я тоді згадав приказку: «Два брата - акробата. Один топор - другой лопата».
akurt
Повідомлень: 11945
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4239 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:24

У меня тоже закралось сомнение, что это бусификация.
Была-бы это дистанционная бусификация, то речь шла-бы об ЭКСТАДИЦИИ, а не о ДЕПОРТАЦИИ.
Но при чем там "призывной возраст" тогда?
rjkz
Повідомлень: 18361
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8873 раз.
Подякували: 5625 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:39

News from USA

Дуже добре, що шановне панство дбає про наших людей в США.
Ще більше - як виявилося - хвилюються шахраї - українці, яких є не мало в США.
Хочуть заробити на антидепортаціі хоч 175$.
Про це зараз розповідає самий знаменитий український блогер Володимир, це він отримав найвищу нагороду цього форуму від одного спеціаліста в США:

  rjkz написав:Он - идиот!

Таку нагороду отримують від нього всі ті, хто мав необережність купити будинок - а не дай Бог - в Чикаго - у власність. Чи така сама нагорода чекає тих з форуму, хто купив якусь хату або квартиру в Києві - поки що не повідомлялося. Чекаємо на новий анонс.

Так ось уявіть: нашему герою - людині із славетного Івано-Франківська, який говорить виключно автентичною українською рідною мовою, дзвонить дівчина, яка так само говорить рідною українською свою - з номера телефону американського!
Та пропонує Володимиру оформити швидко та легко «Візу талантів».
Є така для видатних особистостей. Я знаю навіть людину з мого оточення - він за освітою фізик та має багато виданих книжок та неодноразові доповіді на міжнародних конференціях, який її реально отримав та виїхав в США. Це було років 10 тому.

А наші митці в США пішли далі: столяр Володимиру - всього за 175$ - візу талантів.
Запис є на понеділок та вівторок.
От молодці!
akurt
Повідомлень: 11945
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4239 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
