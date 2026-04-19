Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 кві, 2026 20:37
flyman написав:
фіг з тими $500K після штатівського універу
детективний серіал "шерше ля філіпіна фам
"
Якось у Львові львівʼяни за філіжанкою горілки «Львівська» в одному чудовому кафе на вулиці «Широка» (Левандівка - там чудово готують свинячу відбивну, а за їх «Солянка збірна» треба полювати) розказували анекдот про те, як голова колгоспу звітував про вирощування горіхів.
Так там остання фраза була - яка підходить до цього випадку:
«Ой, і опозорилися!
»
Ой, і опозорився з тими нічними - насняться ж! - філіппінками.
Перефразуючи знамениту фразу письменника О.Генрі про «жир гремучей змеи»:
«Якщо всіх філіппінок, які наснилися нашому герою, та спогоди про яких він тягнув на Фінансовий форум України, витягнути в один ланцюжок, то він вісім разів дістане від Землі до Сатурна»…
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 19 кві, 2026 22:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 19 кві, 2026 23:42
Хомякоид написав: rjkz написав: Хомякоид написав:
Так как трапм чудит как бі не вішло большого шухера.
Может народ уже чествует и начинает слив.
В Берлине за такие деньги такую хату не купишь.
А смысл в сливе?
Слив именно как слив, а не взвешенная продажа имеет смысл только в том случае, если айс идет по следу.
Потому как в случае депортации и бана на въезд, продать нормально уже врядли получится. А так как таксы платить надо, мейнтаненс платить надо, а можеь и мортгидж еще не выплачен, то через несколько месяцев начнется отчуждение за неуплату.
Это смелые пока не понимают во что вляпались ю4юшники недвигу скупают.
Но вот спрос падает - это факт. Во первых, впервые в США за всю историю отрицательная демография.
Во вторых - с работой у многих большая ж)па.
ИИ вышвыривает на свежий воздух сотни тысяч офисных работников - манагеры, айтишники, бухгалтера и пр пр пр.
Кстати, про айтишников.
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год. Сократили. Ну он такой "Да я найду, фигли"
В общем, ходил по интервью... постепенно понижая планку.
В обчем, последнее что я слышал - 300 куе в год был согласен, но никто не брал.
А у чувака дом в эрии, где сараюшка начала прошлого века в лям стоит. И в мортгидж ессесенно. А банк не парит есть доход или нет.
Вот это бОльший стимул сливать, чем трампампамские выходки.
Хотя если выходки закончатся тем, что доллары станут со всего мира стекаться обратно в США, то я не знаю что лучше иметь на руках.
Может золото?
Оно родимое.
Когда масово начнет долар обесцениваться и мортгиджовские квартирі начнкут десятками тісяч по большому яблоку сливать только те у кого золото на руках будут на коне.
Не, ну если бакс начнет обесцениваться, то и мортгидж будет обесцениваться.
Не в этом дело.
Тут надо смотреть не с чисто математической точки зрения.
Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.
Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.
Ну вот он пришел.
Дождались?
И шо? пачками квартиры скупают?
Сейчас времена такие, что в принципе лучше не обзаводиться своей недвигой.
В Украине этого пока нет, но в США есть механизмы, позволяющие эффективно работать свободным деньгам и это позволяет быть мобильным.
Если в Украине можно либо бетон накупить либо баксы под матрас и это как-то будет тормозить инфляцию, то в США более развитая финансовая система.
И недвигу стоит рассматривать только как одну из инвестиционных позиций, но не самую лучшую.
С точки зрения "Ну пусть это тоже будет".
Скажем так, на лонг терм имеет смысл зайти в какой-то удачный момент (на мой взгляд, такой был в начале ковида) именно в мортгидж. В начале ковида еще были низкие цены и появились низкие ставки. Потом цены выросли и низкие ставки уже не имели такого смысла, а потом и ставки поднялись и цены пошли вниз за исключением ограниченного количества локаций.
И тут смысл именно в мортгидже, как плече, которое даст при низком % относительно высокий уровень прироста эквити.
В случае покупки без мортгиджа, стокмаркет однозначно более прибылен.
Вопрос о синдроме гнездования в США так не стоит как в Украине.
После заключения лиза, вспоминаешь о лендлорде только если что-то надо починить и раз в месяц когда платишь онлайн, что можно поставить на автомат и даже это не будет напрягать. Если платишь вовремя (да хоть и не вовремя, но платишь), то вопроса о твоем выселении помимо твоего решения не стоит в принципе.
Это не Украина, где в любой момент тебе лендлорд может или цену задрать или "ко мне родственники приезжают, будут жить в этой квартире, вам надо выселиться". Тут у арендатора намного больше прав чем у лендлорда, никакой ответственности кроме оплаты. По факту, ни экономической ни практической выгоды во владении "своим" нет если сравнивать с арендой плюс инвестиции в стокмаркет.
Додано: Нед 19 кві, 2026 23:48
Vadim_ написав: rjkz написав: Хомякоид написав:
Так как трапм чудит как бі не вішло большого шухера.
Может народ уже чествует и начинает слив.
В Берлине за такие деньги такую хату не купишь.
А смысл в сливе?
Слив именно как слив, а не взвешенная продажа имеет смысл только в том случае, если айс идет по следу.
Потому как в случае депортации и бана на въезд, продать нормально уже врядли получится. А так как таксы платить надо, мейнтаненс платить надо, а можеь и мортгидж еще не выплачен, то через несколько месяцев начнется отчуждение за неуплату.
Это смелые пока не понимают во что вляпались ю4юшники недвигу скупают.
Но вот спрос падает - это факт. Во первых, впервые в США за всю историю отрицательная демография.Во вторых - с работой у многих большая ж)па.
ИИ вышвыривает на свежий воздух сотни тысяч офисных работников - манагеры, айтишники, бухгалтера и пр пр пр.
Кстати, про айтишников.
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год. Сократили. Ну он такой "Да я найду, фигли"
В общем, ходил по интервью... постепенно понижая планку.
В обчем, последнее что я слышал - 300 куе в год был согласен, но никто не брал.
А у чувака дом в эрии, где сараюшка начала прошлого века в лям стоит. И в мортгидж ессесенно. А банк не парит есть доход или нет.
Вот это бОльший стимул сливать, чем трампампамские выходки.
Хотя если выходки закончатся тем, что доллары станут со всего мира стекаться обратно в США, то я не знаю что лучше иметь на руках.
Может золото?
О чём я неоднократно говорил, лучше свой подвал с кроватью из поддонов чем квартира в аренде
Нет, вы не поняли.
В США не так.
В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.
А если аренда - то что забирать?
Мортгидж - это ипотека, залог.
Залоговое забрать - как 2 пальца.
Выгнать из аренды - проблемно и дорого.
Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.
А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.
Додано: Нед 19 кві, 2026 23:58
BIGor написав: Vadim_ написав: rjkz написав:
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год. Сократили. Ну он такой "Да я найду, фигли"
В общем, ходил по интервью... постепенно понижая планку.
В обчем, последнее что я слышал - 300 куе в год был согласен, но никто не брал.
А у чувака дом в эрии, где сараюшка начала прошлого века в лям стоит. И в мортгидж ессесенно. А банк не парит есть доход или нет.
Вот это бОльший стимул сливать, чем трампампамские выходки.
Хотя если выходки закончатся тем, что доллары станут со всего мира стекаться обратно в США, то я не знаю что лучше иметь на руках.
Может золото?
О чём я неоднократно говорил, лучше свой подвал с кроватью из поддонов чем квартира в аренде
Так все одно, при кризі оренда більш мобільна - чувак просто може переселитись в дешевший район, а при іпотеці хоч і продасть будинок за 1 млн, але втратить весь інтерес що платив банку, а на перший 10 років це найбільша сума. Короче треба мати просто фінансову подушку - на 6 місяців наприклад на іпотеку.
ЭЭЭ,, я не знаю раскладов по Польше, но в США такие "американские горки", еще и набирающие обороты сокращения из-за ИИ, что я-бы закладывался на несколько лет.
А если учитывать, что первые лет 7-8 идет тупо переплата одними только %%, то там уже в смысле соотношения риска и экономической целесообразности,речь можно вести о том, что мортгидж имеет смысл брать...когда у тебя на руках есть итак вся сумма на покупку.
Так и поступил один мой знакомый (я про него частенько вспоминаю тут) - он когда-то купил 2бдрм за 50 куе, имея на руках именно 50 куе своих.
Я спросил тогда - зачем надо было мортгидж брать? Если-бы купил на все деньги, то у меня не осталось-бы совершенно денег для подушки безопасности.
То есть, он платил какое-то время мортгидж и заплатил мортгидж ориджинейтинг фи вместо того, чтобы просто купить, но какое-то время перебиться без финансовых запасов.
Додано: Пон 20 кві, 2026 00:00
Vadim_ написав: BIGor написав:
Так все одно
Vadim_ написав:
О чём я неоднократно говорил, лучше свой подвал с кроватью из поддонов чем квартира в аренде
, при кризі оренда більш мобільна - чувак просто може переселитись в дешевший район, а при іпотеці хоч і продасть будинок за 1 млн, але втратить весь інтерес що платив банку, а на перший 10 років це найбільша сума. Короче треба мати просто фінансову подушку - на 6 місяців наприклад на іпотеку.
Как?
Что КАК?
Вроде все очевидно.
Додано: Пон 20 кві, 2026 00:08
flyman написав: akurt написав:"Ой, що це коїться? Ой, що це коїться?
Ой зацвіла шовковиця на околицях
Не заспокоїться серце, не заспокоїться
Рана ніяк не загоїться..."
(с)
Щось наш мандрівник по Філіппінах пропустив таку значиму фразу в тексті rjkz
.
rjkz написав:
Кстати, про айтишников.
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год.
А до цього його аж підкидало від озвученою мною цифри зарплатні наших ІТ-ників в США в розмірі "$500K"
А тут такий удар нижче пасу в "$9
00K".
І в тому ж тексті - добиває пан rjkz
- вже в пах - цифрою в "$300K"!
Так що, пане flyman
'е: ви про НЕМОЖЛИВІСТЬ такого рівня зарплат у наших людей писали саме на цій гілці не менше 20 (двадцять) разів - "шах і мат" вам, чи прокоментуєте?
Чи рана загоїлася? Молдаванин співає, що загоїлася...
ті самі $500К зразу з університетської лави
Этих зарплат в айти в 500 куе и в 900 куе - бесконечно убывающее соотношение.
Даже не 1%. Но они есть.
200-300 куе - да, много. Десятки процентов от общего количества. Может и около половины.
И это не на сейчас.
Это по состоянию на год-два назад.
Толпы айтищников дышат свежим воздухом.
А есть и такие кто на 150 куе работают. Что в целом как для США ии неплохо, но как для ойти сферы очень скромно.
И даже есть такие айтишники, кто работает на примерно 80-100 куе вгод.
А для этого уж точно не надо было "продавать бабушкин хрущ на Лесовой" ради того, чтобы учиться в США на компутер сайенс.
Сколько шансов попасть в те менее чем 1% 500+ куе в год?
Можно и в лотерею играть с бОльшим успехом и меньшим гемором.
Додано: Пон 20 кві, 2026 03:59
akurt
Якщо всіх філіппінок, які наснилися нашому герою, та спогоди про яких він тягнув на Фінансовий форум України, витягнути в один ланцюжок, то він вісім разів дістане від Землі до Сатурна»…
У мілких людей і мрії такі ж. Якщо це просто ніколи не реалізована мрія (а 12 років - це вже «ніколи»), то чому б не мріяти про щось більш варте, а не найдешевше, найбідніше і найневимогливіше до свого партнера. Але вже який є наш письменник. Очевидно розуміючи, що вартий лише отаке.
Додано: Пон 20 кві, 2026 06:15
А дійсно гарна думка. Прямо головна цитата тижня:
rjkz написав:
Сейчас времена такие, что в принципе лучше не обзаводиться своей недвигой.
Так що панове - терміново відкласти купівлю нерухомості, яка раніше вважалася основним надбанням людини - відкласти купівлю нерухомості, а ту, що є - негайно продати.
Додано: Пон 20 кві, 2026 06:22
Болт как-то плакал, что хэндимены в СЩА мало зарабатывают
"Нефсетакадназначна"
Додано: Пон 20 кві, 2026 06:58
rjkz написав:
Не, ну если бакс начнет обесцениваться, то и мортгидж будет обесцениваться.
Не в этом дело.
Тут надо смотреть не с чисто математической точки зрения.
Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.
Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.
Ну вот он пришел.
Дождались?
И шо? пачками квартиры скупают?
Сейчас времена такие, что в принципе лучше не обзаводиться своей недвигой.
В Украине этого пока нет, но в США есть механизмы, позволяющие эффективно работать свободным деньгам и это позволяет быть мобильным.
Если в Украине можно либо бетон накупить либо баксы под матрас и это как-то будет тормозить инфляцию, то в США более развитая финансовая система.
И недвигу стоит рассматривать только как одну из инвестиционных позиций, но не самую лучшую.
С точки зрения "Ну пусть это тоже будет".
Скажем так, на лонг терм имеет смысл зайти в какой-то удачный момент (на мой взгляд, такой был в начале ковида) именно в мортгидж. В начале ковида еще были низкие цены и появились низкие ставки. Потом цены выросли и низкие ставки уже не имели такого смысла, а потом и ставки поднялись и цены пошли вниз за исключением ограниченного количества локаций.
И тут смысл именно в мортгидже, как плече, которое даст при низком % относительно высокий уровень прироста эквити.
В случае покупки без мортгиджа, стокмаркет однозначно более прибылен.
Вопрос о синдроме гнездования в США так не стоит как в Украине.
После заключения лиза, вспоминаешь о лендлорде только если что-то надо починить и раз в месяц когда платишь онлайн, что можно поставить на автомат и даже это не будет напрягать. Если платишь вовремя (да хоть и не вовремя, но платишь), то вопроса о твоем выселении помимо твоего решения не стоит в принципе.
Это не Украина, где в любой момент тебе лендлорд может или цену задрать или "ко мне родственники приезжают, будут жить в этой квартире, вам надо выселиться". Тут у арендатора намного больше прав чем у лендлорда, никакой ответственности кроме оплаты. По факту, ни экономической ни практической выгоды во владении "своим" нет если сравнивать с арендой плюс инвестиции в стокмаркет.
Долар то обесцениться.
А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?
Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.
У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.
И тут человек котрій накопил немножко золота виходит а дамки. На рінке милионі залоговіх квартир
Цена на квартири упала в 10 раз, а все равно никто купить не может.
