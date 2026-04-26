Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 17:17

Біситься красень не по- дитячому!
Замітьте: я ЖОДНОГО раду в ЖОДНОМУ своєму дописі не застосовував до нього ніяких епітетів, ні яких образ, ні яких звинувачень - наводив в відео від наших українців в та статистичні дані з американської преси.
Натомість: погрози на мою адресу та щодня нацарапаний на фанері та навішений мені на шию ярлик. Щодня новий…
Біситься, сердешний.
Здається, хтось з учасників форуму вчора написав щось типу: «Немає за кордоном страшнішого звіра, ніж колишній українець для українця».
Правда…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 кві, 2026 17:43, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 17:30

  rjkz написав:
  LEXX написав:
В 2002 году средняя стоимость проданного нового дома в США составляла примерно $226 700 – $228 700. Медианная (срединная) цена нового дома была ниже — около $185 200.

Основные показатели рынка недвижимости США в 2002 году:
Средняя цена существующего дома: Примерно $201 700 (по данным National Association of Realtors).
Ипотечная ставка: Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в 2002 году составляла около 6,54% — 6,57%.
Ежемесячный платеж: При покупке среднего дома в 2002 году ежемесячный платеж был относительно низким по сравнению с современностью и составлял около $798–$800.

Цены на дома в 2002 году выросли примерно на 6-8% по сравнению с 2001 годом, а ставки по ипотеке были одними из самых низких за предыдущие 40 лет, что стимулировало высокий спрос.


1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 % :D

2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400.


Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.
Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.
Грубо говоря, что такое деньги во времени.
Они увидят только что 200+куе "заработанно".
Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:
Стоимость дома в США в золотом эквиваленте значительно снизилась за период с 2002 по 2025 год, несмотря на рост цен в долларах. Золото дорожало быстрее, чем недвижимость.
2002 год:
Средняя цена дома: около $226,700 — $232,500.
Цена золота: средняя цена составляла примерно $310 за унцию.
В золоте: типичный дом в 2002 году стоил примерно 700–750 унций золота. В начале 2000-х годов, перед пиком пузыря недвижимости, цены в золоте были крайне высоки.

2025 год:
Средняя цена дома (медианная): по разным оценкам, около $400,000 – $430,000.
Цена золота: в среднем в 2025 году золото торговалось по цене выше $3,400 за унцию.
В золоте: медианный дом в 2025 году стоил около 126 унций золота.

Итог:
В 2025 году дом в США можно было купить за значительно меньшее количество золота (в 4-5 раз дешевле), чем в начале 2000-х, так как рост цен на золото ($12,229% с 1980-х) значительно опередил рост цен на недвижимость (+$2,165% за тот же период)


Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций.


Точка сидения определяет точку зрения.
На основе одних и тех же цифр мы делаем совершенно разные выводы: Вы считаете по золоту, что дома нестаточно подорожали, а я - что недостаточно еще подешевели!

И никакие Турысты нам для этого не нужны! :D
LEXX
