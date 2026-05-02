Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії. Також працює олайн. З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне. Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!
По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.
Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.
Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.
+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).
Так что впринципе норм ход, как говорится - не можешь победить, возглавь )
«Нормальнй хід» може зробити кожний. Я думав що це фейк, але але підтвердила турецька преса і навіть сам президент. Все на фоні того, що активно люде тікають з Дубаю. В ОАЕ навіть відмінили вимогу для отримання Виду па проживання в разі купівлі нерухомості не менше певної суми. Немає вже мінімальної суми: будь-хто, купивши будь-яку нерухомість, отримує Вид на прожиття.
Тезисно в Туреччині і не дуже точно: - Туреччина стає гаванню для грошей іноземців. За новим законом, який ще в Парламенті, всі іноземці звільняються від податків на 20 (!) років. Оподаткуванню підлягають тільки прибутки, отримані на території Туреччини. - повна амністія капіталу, який завозиться іноземцем в країну. Легалізація за смішний відсоток 1% від суми. - карколомні митні послаблення.
Критики вже нагадують, що в 2021 році Туреччину було внесено в «Сірий список» країн для відмивання грошей. В 2024 розібралися, принесли вибачення, та виключили з того списку… ну типу того, що зараз можуть знову попасти туди.
Не зівай Хомко, на те ярмарок!
Тиждень тому найбільша компанія Туреччини з випуску автобусів та броньованих військових машин викупила за 90 мільйонів євро найбільшого РУМУНСЬКОГО виробника бронетранспортерів та вийшла на ринок Європи. Вже переправили з Туреччини в Румунію на експозицію, навчання працівників та продаж 270 потужних бронетранспортерів.
Почекайте, в Іспанії виходить немає жодних покарань для нелегалів? Має бути ж в'язниця/депортація з забороною вїзду на 5-10 років?
Он в Польщі колись депортували чувака який 10 років там жив через якісь доки по фірмі
С 2019 года Испания выдворяет менее 7% нелегально прибывших мигрантов, при этом в 2025 году лидерами по числу депортаций стали Мадрид (788 случаев) и Барселона (327).
Где-то видел статистику, помоему что-то около 2500 в год в среднем депортируют. Ну тут надо понимать что из этих 2500, 2450 попались на уголовке: грабежи, разбой, торговля наркотиками и тд. Чем сажать их в тюрьму в Испании и кормить за свой счет, лучше выслать домой.
А так просто на улице чтобы у тебя документы спрашивали я хз, ни разу не видел. Так то у тебя на лбу не написано что ты нелегал. Это надо попасться на чем-то, попасть в полицию, тебя начали проверять и тд. Если просто остановили машину доки проверить, то там никто не смотрит на твою регистрацию, только на права.
Так что такое, пол Торевьехи живут нелегалами + хз сколько раскидано по стране. И никто их не трогает пока они не нарушают закон (серьезное нарушение, не перешел дорогу не по зебре).
Стільки підробок відомих брендів я давно ніде не бачив. Спитав у продавця звідки цей Rolex? Сказав Китай.
1 Травня - день міжнародної солідарності трудящих всього світу!
Не очікував, що в наш час хтось ще святкує цей день, але святкують.
Перша несподіванка очікувала мене о 10-ій ранку, коли я приїхав до комплексу супермаркетів забрати посилку, яка надійшла в Поштомат: жодного авто на величезній парковці. Зачинено абсолютно все і всюди. Французи реально бухають, святкуючи цей день. Я навіть не зміг забрати з гарантійного ремонту газонокосарку: свято є свято, абсолютно ніде нічого не працює, крім АЗС (бензин А98 по 2,09€ за літр).
Друга несподіванка надійшла із Туреччини: там теж святкують «День праці». Боюсь і повідомляти, але Туреччина відмінила введену тиждень тому карколомну плату за оформлення ВНП (близько 1000€ за 2 роки) та відновила старі тарифи. Наприклад, для українців це 25$ за перший місяць плюс 5$ за кожний наступний (всього 140$, якщо на 2 роки).
Всі в такому шоці, що думають, що це хакерська атака на Міграційну службу та чекають понеділка, щоби впевнитися, що - як говорять студенти - «Шара є шара!»
Як звучало у відомій пісні: «Подождём, твою мать, подождём!»
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 01 тра, 2026 20:13, всього редагувалось 1 раз.
В Німеччині також 1 травня святковий день. Сьогодні відкрив купальний сезон. Правда вода +18. Дуже освіжаюче
В Анталії сьогодні море вже 20,2 - при чому підвищення температури води іде скорше, ніж середні показники за попередні роки.
Трохи сумує за Анталією неповна родина - десь батько дівся, як це інколи на жаль буває - яка з Анталії переїхала в Канаду: це мама та дорослий син 20+ років. Вчора з ними говорив: - для прожиття вибрали місто мабуть саме круте в Канаді - Ванкувер (на заході). - там вже досить велика українська діаспора. Саме з Ванкувера ідуть репортажі одного нашого відомого блогера; - квартиру орендують син разом з мамою; ціна оренди 2000 канадських доларів; раніше син в Канаді був один, але мама щось думала - думала та теж переїхала в Канаду; в розмові мені сказала що за багато років життя в Туреччині капіталів та квартир не придбала... - син працює в Ванкувері в ресторані офіціантом та заробляє від 2500 до 3000 канадських доларів. Витрати на квартиру ділять на двох - по 1000 доларів. - яку роботу знайшла мама - із коректності не питав.
Ну ось так наші в Канаді - і медом не намазано, але і жити можна...
За повідомленнями українського дуже відомого блогера відбулася друга хвиля депортації українських чоловіків із США. Цього разу не можна сказати, щоби всі були до того засуджені: просто порушення термінів перебування та візового режиму. Докладно тут: https://fb.watch/GRoG3KbufI/
Отже: 0% на прибуток із «гучних новин» + фіксовані збори + бухгалтер + оподаткування при виведенні грошей на особистий рахунок (дивіденди, зарплата або через витрати). Тож сумарно виходить десь 10–15% податкового навантаження, якщо рахувати шлях грошей від закордонного замовника до моєї особистої картки.