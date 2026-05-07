#<1 ... 3299330033013302> Додано: Чет 07 тра, 2026 11:20 Еміграція, заробітчанство



News from USA

(Або «Під лежачій камінь вода не тече»)



Як відомо, досягти успіху в кожній справі можна тільки зусиллями.

Якщо нічого не робити, то ніколи не досягнеш мети.



В цьому смислі наші українці внесли в США таке нове «дихання», що можна безкінечно дивуватися.

Ми тут вже обговорювали пана Романа Сидюка - колишнього одесита - який приїхав в США за програмою U4U, майже відразу купив собі за 170 000$ будинок (була невиплачена іпотека в сумі 150 000$), прожив в тому будинку 2 роки, там жінка йому народила 4-у (!) дитину. Він не спав та дурниць на форумі не писав:

а) отримав ліцензію рієлтора;

б) зайнявся продажем будинків в ціновому діапазоні 250 000…350 000$;

в) підібрав собі в купівлю ділянку землі; створив «кооператив» з українців в кількості 8 осіб - всі украінці; побудували всі разом собі приватні будинки за тією технологією, до якої звикли в Україні (залізобетон, залізобетонні плити перекриття, цегла). Один з будинків продали, маючи профіт на потреби. Вселилися.

г) перши свій будинок пан Роман вже продав за 270 000$, отримавши профіт в сумі 100 000$.



Але далі ціла фантасмагорія: ось що значить наші українці в умовах вільного ринку!

Його «кооператив» вірно відчув тенденцію на ринку нерухомості та побудували хлопці відразу 10 (!) недорогих будинків під «тимчасових орендарів».



Ідея цікава: іде масовий попит на приватні будинки в гарній локації серед приємного клімату (нагадує нашу Житомирщину), люди приїжджають і приїжджають: треба їх десь розселити на період пошуку варіанта для інвестицій. На сьогодні, як говорить пан Роман, найбільший попит на приватні будинки ціною до 300 000 доларів.



Так ось, будь ласка: будинок, а не квартира, в оренду на період пошуку стабільного житла - оренда за дисконтною ціною в 1200$. Ніяка копійка, як говорить колишній одесит пан Роман, не повинна проходити мимо розсудливих, активних та розумних людей…

Чудова ідея: при ціні оренди в тому штаті в 1400…1600$ за квартиру в кондомініумі - бери в оренду в нас - будеш під нашою опікою і ціна для тебе дисконтна: 1200$.

Ну розумно ж! І клієнт «під ретельним доглядом»!



Але наші люди не зупиняються та йдуть і далі.

Зайняли також нішу «ДОРОГОГО» БУДІВНИЦТВА ДЛЯ заможних клієнтів.

Є і такі: українці про це знають краще за інші народи світу!



Штат Флорида.

Наш колишній киянин пан Сергій Головченко.

Ще 6 років тому ходив по Позняках, милуючись будинками на вулиці Анни Ахматової.

Плювався від унікальної технології, при якій з купи білої силікатної цегли або з залізобетонних стовпів та з/б плит за технологією будівництва цехів заводів, можна зробити паралелепіпед, обмежений з боків чимось, що нагадує здалеку цеглу. Такі паралелепіпеди з гиканʼєм та криками купували люди, які в середині за допомогою мішків з цементом, мішків з піском, вапняного розчину, листів гіпсокартону та картонного ламінату з дверьми, які зовні нагадують дерево, намагалися за великі або за дуже великі гроші створити щось типу житлове, в якому можна розмістити ліжко для щасливого сімейного життя.

Милувався чудовим ЖК «Дніпровські вежі», побудованим за антифекальною технологією, та прекрасними рішеннями будинків Войцеховського, реалізовані проєкти таких забудовників як "Укрбуд", "Аркада" та "Київміськбуд" - все побудовано для людей за сучасною дендральною технологією: в будівництві не використовувалася ні деревина, ні дошки, ні вікна, ні двері, ні дахи, ні сходи, ні мрія сучасного киянина (і не тільки) - ліфти...





Зовсім інша ніша: купує ділянки землі по 1,5 мільйона доларів.

Здійснює будівництво: і вуаля - продано за 7 мільйонів доларів.

Це при тому, що переїхав в США всього 4 (чотири) роки тому.



Рекомендую, там є розповіді та репортажі з обʼєктів:



Докладно про його роботу та реалізовані проєкти тут:

https://www.instagram.com/golovchenkoss/



Можна також подивитися - майже помацати руками - тут:

Повідомлень: 12071 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4312 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2026 15:27 Water написав: rjkz написав: Подозреваю, что киндзмараули только этой байкой и обязано.

Який молодець! Як швидко створив юрособу і отримав на неї всі необхідні будівельні дозволи та ліцензії, як миттєво отримує всі узгодження і дозволи на будівництво. І головне - Флоріда це тобі не Ірпінь - ніякої конкуренції. Прийшов, побачив, побудував. А всі ті хто там на ринку надцять років до цього будували просто дивляться і радіють: який гарний хлопчик! З - заздрю. P.S. Дуже схоже на історію іншого успішного уіспіху - Сергія Домогацкого на Балі. Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 тра, 2026 16:21, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 43079 З нами з: 25.10.12 Подякував: 990 раз. Подякували: 5372 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2026 19:31 Я вас підтримую в цій думці:

«…швидко створив юрособу і отримав на неї всі необхідні будівельні дозволи та ліцензії, як миттєво отримує всі узгодження і дозволи на будівництво…»



Цікаво, чому всіх покупців київських з/б паралелепіпедів, частина з яких побудована невідомо якими рукожопими, невідомо з яких матеріалів, перелік означених вище документів ніяк не цікавив?

Хватали в чергу те, що лежало на поверхні. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 тра, 2026 02:58, всього редагувалось 1 раз. akurt

Не, это не прикол.

Прикол - это посмотреть ролики на ютубе и писать повести на форуме как о великом открытиии. Вместо того, чтобы просто выложить ссылку на понравившийся видос.

А еше прикольно если кому-то из форумчан придет в голову, что писатель лично знаком с ютубером, хотя про ютуб желательно не упоминать, тогда появится ощущение что перед тобой типа важный человек, знакомый со 100500 людЯми по всему миру.

Нахера ту туйню нести - хз.

Нахера ту туйню нести - хз.Хотя важные пассажи о том, как недалеким айтищникам заполнялась анкета на турвизу наводит на вполне определенные мысли. rjkz

Ну, про ролики з YouTube від певних осіб та «повести» розміром з простирадло, які розміщуються одна за одною - по 4-5 гігантських «повестей» за день - від нью-йоркського письменника із епоса «Дендрофекальні справи» ми всі знаємо. Я навіть ставив «плюси».

«Прикольно» - це така реакція на конкретну інформацію від наших українців, які - слава Богу - реально активні в еміграції - і займаються конкретними справами - то вже ось так…

Посмотрел в инстаграмме заливку плиты новоиспечённого американского то ли девелопера,то ли прораба и вспомнил свое недавнее технадзорское прошлое.

Бетонирование вертикала одновременно с плитой мы практиковали только для колон или пилонов с капителями и только из самих,т.к.никакого ускорения здесь не будет,зато появятся другие проблемы.

Зачем другая ,более крупная фракция щебня для плиты после бетонирования мелкой вертикала неясно - получить одну и ту же прочность можно на любой,зато для бетонного завода это геморрой да и еще нужно угадать с заказом.

Смазывать опалубку плиты требуют и советские,а теперь украинские нормы,вот только на практике это никто не делает т.к.вреда от этого больше хотя он проявится намного позже и сначала не виден.

Причина в том,что когда бы не началась смазка - до укладки арматуры или после избежать ее загрязнения отработанным маслом или любой другой субстанцией не удастся,а вот адгезию к бетону она уменьшит обязательно и как впоследствии плита будет работать хз - вскрытие покажет при будущем обрушении.

Бетонирование плиты тоже никто не гонит с одного угла в другой - это практикуют только для фундаментных плит. Для перекрытий это может привести к обрушению стоек,поэтому разгоняют от центра к краям.

Что касается финансовой стороны дела,то кроме смеха это ничего не вызывает -8000 баксов для любой страны это ничто,сын в Австралии в первые три года потратил 200тысяч при том,что работал по найму,а не в бизнесе,особенно строительном с его лицензиями,разрешениями, общением с многочисленными регуляторными органами и,конечно, конкуренцией приехал с рекомендациями по рабочей визе и начал зарабатывать не на траке с первого дня.

И ещё.

В интервью на фб его представили как человека который построил 500 квартир в Киеве до войны.

Как называлась его ОПГ и что и где она построила?

За 20 лет работы в этой области от Насиковского когда он еще начинал только в Броварах,а потом на Метрополисе до Укрбуда и Саги не говоря о мелких,менее известных и часто так и нереализованных как Парк Горького на месте бывшего трамвайного депо никогда не слышал такого имени. shapo Повідомлень: 4982 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2026 04:27 Я дуже радий, що саме ви, якого ми знаємо як досвідченого будівельника, зробили такий цікавий аналіз.

Приємно, що ви ретельно проаналізували практично кожен крок, виявили місця, де треба було зробити по-іншому.



Ех, якби так само - та про новобудови в Києві, Дніпрі, Харкові та Львові…

Мені по дорозі додому у Львові зручно було їхати по вулиці «Трускавецька», де будували велетенський і зовні (!) шикарний ЖК. Я весь час дивився на його коробку та стіни - на етапі будівництва - і думав, що щасливі мешканці/власники/інвестори ніколи не дізнаються, з якого лайна це зліплено криворукими… все замаскували зовнішнім оздобленням…



Можливо, Вам буде цікавим такий факт: це жахливий напад на гуртожиток університету в одному обласному центрі. Будівля середини ХХ сторіччя здається повністю зруйнована. Але пройшло в пресі непоміченим також руйнування будинка навпроти (фізику нікуди не дінеш) - там сучасна багатоповерхівка, здається 14 поверхів.

Мені про це написав мій приятель - реальний діючий будівельник і один із найвідоміших на сьогодні в Україні спеціалістів.

Так ось він мені написав такі слова: «Через проспект высотка в стекле. Сэкономили на стройматериалах в свое время. И без свай… С остеклением перемудрили. Сильно сэкономили».



Як по-вашому: «дендрофекальная технология» или нет?

І чи може взагалі це бути в Україні, бо як відомо, «дупорукі» і дебільні будівельники творять криворуке зло для людей тільки за її межами? akurt

Повідомлень: 12071 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4312 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2026 05:36 Пан Акурт наїзжає на всіх, хто розумний і пише за суттю.

Чому, пане Акурт??? Frant



Чому, пане Акурт??? Frant

Ну, про ролики з YouTube від певних осіб та «повести» розміром з простирадло, які розміщуються одна за одною - по 4-5 гігантських «повестей» за день - від нью-йоркського письменника із епоса «Дендрофекальні справи» ми всі знаємо. Я навіть ставив «плюси».

«Прикольно» - це така реакція на конкретну інформацію від наших українців, які - слава Богу - реально активні в еміграції - і займаються конкретними справами - то вже ось так…

Акурт, а чим ви займаєтеся, крім написання нікчемних, нікому не потрібних повідомлень? Ви ж пенсіонер, могли би розкошувати, тихо і мирно, а не писати дурощі? Frant

