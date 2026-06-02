|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2026 11:56
slonomag
Они недавно купили тот обьект за 130(3-4 года назад)?
Перед войной в договорах фигурировала сумма в гривнах,по курсу естественно, и с неё брались налоги.
И это ещё норм если сумма покупки и продажи не занижена(вдвое уже нельзя по моему, немного значит) для кроилова.
А если они купили при Янеке по 8 за 130 и продали за 150 сейчас то кого там у вас ипёт что курс х5 сделал(та почти х6)
Купил за лям - продал за 7 - вот и плати за эти 6млн. налоги
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 чер, 2026 12:54
барабашов написав:slonomag
Они недавно купили тот обьект за 130(3-4 года назад)?
Перед войной в договорах фигурировала сумма в гривнах,по курсу естественно, и с неё брались налоги.
И это ещё норм если сумма покупки и продажи не занижена(вдвое уже нельзя по моему, немного значит) для кроилова.
А если они купили при Янеке по 8 за 130 и продали за 150 сейчас то кого там у вас ипёт что курс х5 сделал(та почти х6)
Купил за лям - продал за 7 - вот и плати за эти 6млн. налоги
Да, они перед войной брали. По поводу курса там вроде ты прикладываешь какую-то бумажку с оф курсом на момент покупки и продажи. Для корректной конвертации и высчитывания разницы. Ну или как у меня было еще в 17м вроде, когда я продавал одну недвигу и покупал вторую - в обоих договорах было что-то типа стоимость Х грн что в эквиваленте равняется Z долларов. Не помню уже почему так, но такая приписка там была в тексте.
Так что это решаемая проблема, а не так что купил по 8, продал по 50 (курс) и там разница в грн ппц какая.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 02 чер, 2026 12:58
Щоби не платити податки в Іспанії від продажу квартири в Україні, є законна та правильна технологія:
- треба задекларувати наявність квартири ДО продажу; при цьому вказують орієнтовну ринкову ціну, наближену до реальності.
- після продажу знову оформити податкову декларацію, де вказати реальну ціну продажу.
В цьому випадку податок нуль.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12136
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4369 раз.
- Подякували: 1573 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Вів 02 чер, 2026 14:48
akurt написав:
при цьому вказують орієнтовну ринкову ціну, наближену до реальності.
Не совсем так. Там нельзя просто с потолка написать цену. В Испании для всей недвиги есть кадастровая цена. В случае Украины это должна быть бумажка, подписанная оценщиком с примерной ценой. А не просто "стоит миллион, продал за 100к, убыток 900к". Ну или договор покупки. В любом случае что-то официальное, а не просто цифра с потолка.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 02 чер, 2026 15:08
Ну я описав технологію, про яку мені розказали наші в Іспанії, не говорили вони про «настоящую бумажку», тому що мова іде про ДЕКЛАРАЦІЮ наявного майна, але сперечатися не буду, бо «деталі», «особливості» та методи вирішення - документ «про ринкову ціну нерухомості» - можна отримати в Україні гадаю легко.
Поки що мова йшла про податки.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 02 чер, 2026 15:14, всього редагувалось 2 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12136
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4369 раз.
- Подякували: 1573 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Вів 02 чер, 2026 15:12
flyman написав: won написав: Сибарит написав:
По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...
Ні. Для тих, хто хоче жити нормально. Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!
неофіти намагаються виглядати святіше папи
Це в даному випадку нормально. Ризики дуже великі.
Трохи не сподобаєшся черговому "інспектору", і він знайде несплачений штраф. Якщо людина цілеспрямовано йшла до отримання громадянства, спіткнутись на якийсь дрібниці то буде зовсім не розумно.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3704
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Вів 02 чер, 2026 15:19
slonomag написав:
Тут больше проблема с налогами. Их надо платить ) Обычно берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного.
Треба, але ж не хочеться. І в принципі зрозуміло чому. Воно не виглядає як справедливий податок, а радше як те, що держава користується будь-якою можливістю обібрати. Якщо в тебе є 100к у вигляді нерухомості, податку з неї немає (хоча якраз в Штатах і є). Але як тільки ти обміняв ці 100к на зелені папірці, одразу чомусь виявився державі винен. З якого переляку?
Сюди також питання із прогресивною шкалою. От працює такий трудяга, має свої +/- 100к річного доходу, з яких платить 25-30% податку, і начебто можна жити. А тут опа, і ще 150к в поточному році з'являється, і ставка вже 45%, бо попередні 100к нікуди не поділися. Теж змушує задуматись.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3704
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Вів 02 чер, 2026 15:19
Пан M-Audio як завжди, має рацію.
Знаю про такий випадок серед «наших: людина прийшла на співбесіду для отримання громадянства в США.
Все «чисто». Але раптом вилазить жорсткий неприємний катасторофічний факт: 2 роки тому він проїхав на авто мимо школи, там був знак «25» (миль на годину), а його поліція зупинила тоді - давно - на швидкості «32». Був протокол і був штраф.
Ось і попросили пояснити, чи хотів він нанести школярам шкоду, чи були інші злочинні наміри?
Ледве відбився. Молов від відчаю щось про те, що сонце несподівано засяяло в очі в цей час доби, в нього сльози несподівано пішли з очей, і він не помітив знак, тобто злочинних намірів не було.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12136
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4369 раз.
- Подякували: 1573 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|