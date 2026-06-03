Додано: Сер 03 чер, 2026 08:39

Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Цікава інтрига зараз закручується в Туреччині: на території країни в силу наслідків війни опинилися десятки тисяч автівок української реєстрації.

Всі вони завезені легально, на дозволений Митним кодексом Туреччини термін в 2 роки.

Зрозуміло, що з лютого 2022 року термін 2 роки закінчився і Уряд Туреччини кожні 6 місяців продовжувало термін перебування таких авто.

Іх реєстрація відбувалася тільки в митниці за спрощеною процедурою: йшли на зустріч українцям .



Перший «дзвоник» пролунав влітку минулого року, коли продовження перебування було скасовано для тих авто, які було завезено до (!) початку війни: такі авто виїхали.

Другий дзвоник пролунав в листопаді 2025 року, коли було прийнято Рішення скасувати подальше продовження перебування для тих, кому вже продовжували не один раз та зобовʼязати українців вивезти авто до Нового року.



Буквально за тиждень до Нового року Уряд Туреччини - на прохання Посольства України (!) - попереду зима - продовжив «в останній раз» дозвіл до 30.06.26.



Ось вже червень. Скоро 30 червня… Що буде?

На прохання наших українців з діаспори в Туреччині я намагаюся отримувати більш-менш точну інформацію щодо долі тих авто.

Вчора звʼязувався з Митницею в Анталії: вони ще НЕ мають ніяких офіційних документів. За їх думкою Рішення надійде 20 червня.

Сьогодні отримав інсайдерську інформацію з Анкари: в Уряді розглядається варіант Рішення про чергове продовження на 6 місяців «у звʼязку із екскалацією подій в Україні» останніми днями.

Йде напружений переговорний процес. Цікаво, що Уряд Туреччини на боці українських автоволасників.

Але тільки Уряд. Проти виступає одна впливова урядова організація, про яку я не буду писати.

Але це не Митниця Туреччини…



Яка тут є альтернатива, якщо буде прийнято Рішення про виїзд майже всіх авто української реєстрації з Туреччини (мова про авто, з дня завезення яких вже давно пройшло 2 роки)?

Диявол як завжди, криється в деталях:

- ціна на авто в Туреччині приблизно в 2…2,5 рази вища за Україну і купувати, наприклад, KIA Sportage, який в Україні в салоні може коштувати 27 000$ - за 60 000$ - дуже боляче. Тим більше за ціною, вищою за 100 000$ (!) купувати Honda - майже самогубство (в Туреччині існує величезний податок на авто, який між іншим не заважає ніяк громадянам купувати да такими цінами нові автівки.)

- виїзд власника з авто до 30.06.26 та його повернення не вирішує проблему, оскільки для нового завезення авто згідно з Митним кодексом Туреччини треба, щоби іноземець на дату нового завезення прожив за межами країни 185 днів. І ці 185 днів авто не повинно перебувати в Туреччині. Тобто, виїхати з Туреччини повинен власник разом з авто (!) на термін 185 днів.

- вже зараз наші люди активно опановують Одеську область для оренди житла на 6 місяців та вивчають можливості прожити за межами Туреччини з 1.07.26 по 31.12.26.

Це може бути:

- 90 днів перебування в країнах Шенгенської угоди. Доволі лояльні ціни на житло, наприклад, в Болгарії (мої приятелі взяли в оренду 3-к квартиру в Бургасі за 450€) та Румунії (один з учасників нашого форуму орендує квартиру поблизу кордону з Україною за 400€). З країнами Шенгенської угоди межують інші країни: Сербія, Албания, Чорногорія та наша стара добра знайома - Молдова. Це плюс 90 днів…

Альтернатива: виїзд в Грузію - можна і на 1 рік (раніше безвізовий режим для українців був в 2 роки: скасували).



Звісно, для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині, та має малих дітей, це клопітка витратна справа. Одночасно - цікава. В 2023 році 6 місяців мандрував країнами Європи наш українець з 3-ма (!) дітьми: працює віддалено. Де саме йому жити - не мало значення. В січні 2024 заїхав з родиною в Туреччину знову… покатався непогано, бо жінка народила вже в Туреччині 4-у дитину…



Якщо взяти калькулятор та порахувати, то виїзд власника з авто на 185 днів значно вигідніше, ніж заплатити вдвічі дорожче за купівлю авто в Туреччині… а якщо виїхати на авто без жінки та дітей - то ще більш цікаві мотивації…



Через 6 місяців відсутності зʼявиться можливість завезти авто української реєстрації на 2 роки (пенсіонерам на 4 роки) без розмитнення та будь-яких платежів…



А на більший термін в наш буремний час не варто і планувати…