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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 10:45

  Hotab написав:Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.


Все не дочекаєшся. Замість того, щоб самому піти. Підтримаєш ідеї гелінтвагенського "обмуцмена" з закордонним сином мільярдером, будеш записувати людей на "чорних дошках"?

«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦК
https://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-i ... -vid-tczk/

Тим часом ТЦКшники відлупцювали діда:
https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s

Викинули закатованого на свалці як сміття.
https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8

Зламали паркан.
https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
hxbbgaf
 
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