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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Сер 03 чер, 2026 10:45
Hotab написав:
Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.
Все не дочекаєшся. Замість того, щоб самому піти. Підтримаєш ідеї гелінтвагенського "обмуцмена" з закордонним сином мільярдером, будеш записувати людей на "чорних дошках"?
«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦКhttps://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-i ... -vid-tczk/
Тим часом ТЦКшники відлупцювали діда:https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s
Викинули закатованого на свалці як сміття.https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8
Зламали паркан.https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
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