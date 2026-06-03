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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3342334333443345
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 10:50

  won написав:я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена).
ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))

Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води))))
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:27

  won написав:
Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.
А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.


Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.
Про Турцию не знаю да и она на любителя.
Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.
Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
shapo
 
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